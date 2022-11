La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 10 al 13 de noviembre

¿Qué planes tienes para este fin de semana? Te ayudamos con las recomendaciones semanales de La Guía del Fin de Semana. Esta ocasión contempla una expo-venta de ilustración (y más), un festival de poesía llevado a distintas expresiones sonoras, una kermés con antojitos , un festival de tango y otro con juguetes vintage. Además, un podcast para conocer qué eran los museos antes de ser museos. ¡Toma nota!





ILUSTRACIÓN NACIONAL EN EL GRAN SALÓN MÉXICO

Este fin de semana arranca la novena edición del Gran Salón México (GSM), una feria de ilustración independiente que pone el foco en algunos de los artistas nacionales contemporáneos. El GSM tiene distintas intenciones, entre ellas,visibilizar su labor y también fomentar el coleccionismo, de manera presencial y virtual.

Foto. Artista Emmanuel García

Además de expo-compra a ilustradores que ya tienen más renombre, hay un espacio educativo con charlas sobre el oficio de ilustrar, talleres y revisiones de portafolios. También habrá venta de libros, fanzines, textiles y cerámica, entre otras cosas.

Por cierto,contará con un espacio para tatuajes en formato pequeño, mejor conocidos como flashes y estarán a cargo de la ilustradora María Conejo, piezas exclusivas que podrán adquirirse y ser tatuadas por ella misma dentro del Gran Salón.

Cuándo y dónde

11 al 13 de noviembre en LOOT, espacio ubicado en Guanajuato 227, colonia Roma; de las 11:00 a las 20:00 horas. Entrada libre.

Foto. Cuartoscuro

CASA DEL LAGO: POESÍA EN VOZ ALTA

Regresa de manera presencial uno de los eventos emblema de la Casa del Lago UNAM, el Festival de Poesía en Voz Alta, bajo el tema

En el cuerpo se hace el tiempo, una edición que está bajo la curaduría de la escritora mexicana Clyo Mendoza. “Esta edición reclama el espacio público desde la palabra y el sonido; se pregunta por los cambios de percepción espacio-temporales que hemos vivido durante los dos últimos años, y manifiesta cómo la voz, y el cuerpo, como entidad de acción y enunciación, nos han ayudado a moldear el tiempo”, mencionan los organizadores.

El programa contempla actos de artistas que confluyen en la música electrónica y la experimentación sonora como Sarah Davachi (CA), Abul Mogard (IT), Efraín Rozas (PE), Concepción Huerta (MX) + Milena Pafundi (AR/MX), Coro Acardenchado (MX, Elisa Schmelkes y el No Coro (MX)); además, Lechedevirgen Trimegisto (MX) , Yaissa Jiménez (DO) y La Cuervo (MX). Todo esto a través de presentaciones, talleres, charlas e instalaciones.

Cuándo y dónde

11 al 13 de noviembre en Casa del lago, ubicada en Bosque de Chapultepec Primera Seccion S/N, San Miguel Chapultepec.

Foto. Adrián Vázquez

DOMINGO DE KERMÉS CON DOÑA VERO

El restaurante Doña Vero, encabezado por una de las cocineras multipremiadas gracias a sus quesadillas, pero con propuestas innovadoras respecto a los antojitos mexicanos, cumple 10 años este fin de semana y para celebrar organizó una kermés muy especial, donde habrán actividades por alrededor de siete horas. Esto forma parte del programa:

-Música en vivo

-Huapango por Andres Nestitla

-Cuacharas Orchestra (cumbia y salsa)

-Show drag para niñez

-Drag show para adultxs por México

-Narración de leyendas

-Concierto de la voz de Soy

-Juegos, rifas, registro civil y muchas más sorpresas!

-Estaciones de comida, botanas y bebidas exóticas.



Lee más sobre la historia de este restaurante y Doña Vero en www.aderezo.mx

Cuándo y dónde

13 de noviembre a partir de las 13:45 horas en Monterrey 319, colonia Roma Sur. Parte del costo del boleto tiene valor en veropesos que podrás gastar en el evento.

Foto. Cortesía

A ESCENA: FESTIVAL DE TANGO MÉXICO

Para la cuestión rítmica, date una vuelta por el Festival del Tango México, un género que no es propiamente mexicano, pero que lo hemos adoptado a la perfección, tan así es que este fin de semana esta fiesta celebra once años de existencia.

La edición estará dedicada al “Señor Tango”, Hugo Jordán, una de las figuras más representativas en este arte, pero en México. Además, habrá muestras dancísticas de parejas nacionales e internacionales y presentaciones importantes como la de Forever Tango con Martín de León; pero, para avivar la experiencia, también encontrarás una muestra gastronómica y cultural de Argentina. Deleite visual y al paladar.



Cuándo y dónde

12 y 13 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en el Parque Lincoln, Polanco, los días 12 y 13 de noviembre de 2022 a partir de las 15:00 horas.



Foto. Creative Commons

¡AMANTES DE LO VINTAGE! YA VIENE EL RETRO FEST

Si estás en busca de comenzar tu colección de objetos o hacerla más grande, date una vuelta por una expo-venta llamada Retro Fest CDMX.



En este espacio encontrarás ediciones únicas de juguetes clásicos que, tal vez no recordabas, hasta que estés frente a ellos: Marvel, Kitty, Star Wars y Funkos, es un poco de lo mucho que hallarás, además, también estarán disponibles libros, discos y playeras. Si te abre el apetito la compra, no te preocupes, contará con un espacio de postres y dulces asiáticos.

Cuándo y dónde

13 de noviembre en Zacatecas #88, colonia Roma Norte; de las 10:00 a las 19:00 horas. Entrada libre

Foto. Cuartoscuro

PODCAST: CASA MUSEO GUILLERMO TOVAR Y DE TERESA

Escucha la entrega más reciente de La Guía del Fin de Semana, un capítulo de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos?. Esta ocasión podrás recorrer de manera auditiva la charla con Alfonso Miranda Márquez, director general de Museo Soumaya, quien te guiará por la Casa Museo Guillermo Tovar y de Teresa, la antigua morada de quien fuera dueño de este espacio cultural, conocido último cronista oficial de la Ciudad de México.

“Vamos a llegar a la casa de Guillermo y la vamos a encontrar como él la dejó… con ese valor entre un objeto y otro, lo interesante es que está abierto a esas interpretaciones y la relación que Guillermo le puso (...) será el acercamiento a un personaje, la relación simbólica de los objetos y un respecto a la casa”, mencionó Miranda en la charla. No te la pierdas.

La casa Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa se ubica en la calle Valladolid No. 52 , colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Abre de lunes a domingo de 10:30 a 18:30 hrs y la entrada es libre siempre. Para más detalles visita https://fundacioncarlosslim.org/

Cuándo y dónde

Cada jueves un nuevo capítulo en distintas plataformas de podcast (Spotify, Google, iTunes, Acast y Deezer).

