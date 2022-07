La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 14 al 17 de julio

Comilona al ritmo del hip-hop, música de orquesta en parques públicos, un concurso de rosquillas en un bazar a La Simpson, un festival de cine dedicado a la marihuana y la colección gráfica más completa de Pablo O’Higgins son algunas de las recomendaciones para ti este fin de semana. ¡Aquí nadie se aburre!





Foto. Cortesía

CONCIERTOS DE ORQUESTA EN LOS PARQUES

Si buscas algo melódico, no pierdas de vista los conciertos que estará ofreciendo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) en distintos parques y bosques en la ciudad a propósito del ciclo Tu orquesta en el parque.



Este fin el concierto sucederá en el Parque Lineal Gran Canal. Se interpretará la Sonata para violonchelo y piano en sol menor de Beethoven. Los siguientes conciertos serán en el Bosque de Aragón, Tlalpan y Chapultepec.

Cuándo y dónde

Del 10 de julio al 7 de agosto. Distintas sedes que puedes consultar en ofcm.cultura.cdmx.gob.mx

Sigue la conversación en redes: @OFCMex

Foto. Cortesía

ROSQUILLAS A LA SIMPSON

Si te gustan las donas y también eres fan de Los Simpson, este fin de semana sucederá un evento que reúne ambos elementos, el Donut Day Simpson.

Las actividades están organizadas por Lotto Producciones y Krispy Kreme, pero no solo habrá venta, también contempla: Concurso de rosquillas, la visita a la taberna de Moe, bodas temáticas y el Bazar Amarillo con artículos exclusivos de la serie.

Cuándo y dónde

16 y 17 julio en Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Nte. 259

Sigue la conversación en redes: @lottoproducciones

Foto. Cortesía

GRILL HOP: COMIDA Y HIP-HOP

Comer a buen ritmo y con un toque urbano es lo que se podrá experimentar en la Grill-Hop 4 que organiza Comilona con Phono y Nugget Records en la HOV.

¿Qué verás? Por un lado, habrá música a cargo de Bobby Soprano, Caro Esquer, Bad Panda y Carter, puras letras y flow mexicano.

Respecto a la comilona, habrá propuestas gastronómicas que estarán, como los hot dogs de Tío Klaus; las hamburguesas de Burger Gang; los sándwiches de pollo frito que prepara Corazón de Pollo; las memorables empanadas paraguayas de La Empanadería y de postre, los frescos sabores artesanales que tiene Zona Nevera. Por cierto, habrá un concurso entre los stands de comida donde se premiará el look del stand, el mejor platillo y el mejor servicio. La entrada es libre con registro, aquí.

Cuándo y dónde

16 de julio de 12:00 a 18:00 horas en House of Vans, ubicada en Rubens 6, San Juan Benito, CdMx. Entrada libre con registro previo.

Sigue la conversación en redes: @comilonamx, @houseofvanscdmx y @grillhop

Foto. Especial

FESTIVAL DE CINE CANNÁBICO

Este fin de semana se vivirá la quinta edición del Festival Internacional de Cine Cannábico, un espacio de exhibición, pero también reflexión en torno a la marihuana a través del séptimo arte. Además, su programación contempla talleres, conferencias y distintas actividades en el circuito verde conformado por el Marketeatro, Cine Tonalá, Huerto Roma Verde, Facultad de Cine y Falling Piano.

Entre la programación podrás ver en distintas sedes: Pachecos Funcionales de We Are Not Zombies; Los cuentos del Mono Cósmico y Proyección Madre Planta de Docs MX, entre otros.

Por cierto, el fin en el Huerto Roma Verde habrá meditación y un par de conferencias como la Agricultura regenerativa para el cultivo de cannabis y la Nutrición del Sistema Endocannabinoide.

Cuándo y dónde

Del 14 al 17 de julio. Sedes en www.facebook.com/FEICCAMX

Sigue la conversación en redes: @feiccamx

Foto. Especial

EXPO: PABLO O’HIGGINS. ESTAMPAS DE VIDA Y LUCHA



Si te gusta la gráfica, date una vuelta por la exposición más reciente del Museo Nacional de la Estampa, enfocada en la obra de Pablo O’Higgins que, por medio de documentos, apuntes, dibujos, fotografías y videos, permite explorar más sobre la vida-obra del célebre artista. Son 150 materiales en total.

Esta exhibición es considerada la colección gráfica más completa del también muralista. El curador, Eduardo Espinosa comparte que las piezas de O’Higgins tienen una “vigencia contundente que resuena en toda su obra, temas como la defensa de la soberanía nacional, la solidaridad entre los países y los pueblos, el tema de la migración, la represión de movimientos sociales.”

Cuándo y dónde

De martes a domingo de 10:00 a las 18:00 horas en Hidalgo 39, Centro Histórico.

Sigue la conversación en redes: @munaemexico





Compártenos tus planes de fin de semana, utiliza el HT #LaSeñoritaEtcétera y #LaGuíadelFindeSemana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de #LaSeñoritaEtcétera (@lasritaetcetera)

¿Más recomendaciones de viajes? Escucha este podcast