La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 28 de octubre al 2 de noviembre

Sí, este fin de semana hay muchas actividades alusivas a Día de Muertos y Halloween, pero aquí te hicimos una selección que contempla todo lo que necesitamos para experimentar lo mejor de la temporada: pan de muerto, tragos, disfraces, ofrendas y hasta un concierto solemne por los fallecidos de Covid-19 con la música de Mozart en Bellas Artes.

FERIAS DE PAN DE MUERTO

Este fin de semana hay por lo menos dos ferias o expo- ventas enfocadas en la estrella de la ofrenda, el pan de muerto. Por un lado, el 30 y 31 de octubre Comilona y el Museo Kaluz convocaron a casi una decena de proyectos panaderos que te deleitarán con los aromas, sabores y las posibilidades de este manjar, al Festival del Pan. El acceso es totalmente gratuito, solamente se cobrará el pasaporte para quien desee participar en la cata de pan de muerto.



Otra opción panera, del 29 de octubre al 2 de noviembre, es la del Festival del Pan de Muerto y el Chocolate a la CDMx, donde habrá 50 variedades de rellenos de pan de muerto, entre ellos mazapán, matcha, calabaza. Hay opciones de bebida, como champurrado de chocolate oaxaqueño. Esto es en Plaza San Jerónimo, colonia Centro. Hay previo registro. Para más información, visiten www.instagram.com/adelitas.empresarias



Cuándo y dónde

Del 29 de octubre al 2 de noviembre en Plaza San Jerónimo; y el 30 y 31 de octubre en Museo Kaluz ubicado en Hidalgo 85, colonia Guerrero, Centro Histórico.



THE LIQUID SOCIETY, BRINDIS HASTA EL MÁS ALLÁ

La bebida es algo que no falta en la conmemoración de Día de Muertos y en este marco se realizará la segunda entrega del The Liquid Society a celebrarse



¿En qué consiste? Se convocó a 10 bares de todo el país para ofertar cocteles alusivos a la temporada, cada uno tiene dos propuestas. ¿Cuánto cempasúchil creen que habrá? Además, también hay oferta culinaria, pero de la mano de Tierra Adentro Cocina.



Cuándo y dónde

31 de octubre a las 18:00 horas. Locación secreta en la colonia Juárez. Es entrada libre, pero con reservación en reservaciones@theliquid.show



CONCURSOS DE DISFRACES Y MÁS EN LA MOLE

Este fin de semana se vivirá la primera edición del La Mole Room Sales Bazar, una versión a mediana escala de La Mole Convention. Este encuentro de coleccionistas, busca reactivar la industria de los cómics con invitados especiales como Selwyn Ward, actor de las series Power Rangers Turbo y Power Rangers in Space; y actores de doblaje como Mario Castañeda (Dragon Ball), René García (Dragon Ball), Rubén Moya (He-Man y los Amos del Universo), Juan Carralero (El príncipe del rap).



El programa también contempla talleres y charlas con diversas temáticas en torno a la cultura pop como: Coleccionismo de juguetes bootleg; El valor de los cómics antiguos; Compraventa de arte original de historietas; Principios de doblaje; y Consejos básicos para cosplayer; además, dos concursos de disfraces, uno con temática de Halloween y otro, de Catrines y Catrinas. También habrá a la venta un artbook con los mounstruos más icónicos del cine.Escucha aquí el episodio de La Guía del Fin de Semana para conocer detalles en voz del CEO de La Mole, Elías Ortíz.

Cuándo y dónde

Del 29 al 31 de octubre en World Trade Center de las 12:00 a las 19:00 horas. Compra tus entradas en Boletia.com







OFRENDAS EN LOS MUSEOS

Son distintos los recintos culturales los que darán espacio a los altares de Día de Muertos, no solo el 1 y 2 de noviembre, sino días previos como este fin de semana:



En el Museo Nacional de San Carlos habrá una inspirada en la exposición La historia que nos une. Animales de compañía en el arte.



En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo el altar estará dedicado a la muralista, Rina Lazo (1923-2019).

Por su parte, el Museo de Arte Carrillo Gil en colaboración con el Colectivo Amasijo montarán la Ofrenda de la Tierra para la Tierra. También habrá un mercado de alimentos hechos por estas mismas mujeres en el que compartirán sus recetas, productos y saberes y un taller de teñido textil con flor de cempasúchil.

Cuándo y dónde

A partir del 30 y 31 de octubre en Museo San Carlos, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Museo de Arte Carrillo Gil.







CONCIERTO SOLEMNE: RÉQUIEM DE MOZART



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de Ópera de Bellas Artes, rendirán tributo a las víctimas del Covid-19 con la interpretación de la obra maestra: Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, pieza inspirada en los textos para el acto litúrgico que se celebra tras el fallecimiento de una persona. Fue la última obra que compuso Mozart, misma que quedó inconclusa tras su muerte, en diciembre de 1791. Todo esto en el marco del Festival Internacional Cervantino.

La función será presencial y virtual a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, del INBAL y del Palacio de Bellas Artes.

Cuándo y dónde

31 de octubre a las 17:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en y redes sociales del recinto.



