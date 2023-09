La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 28 de septiembre al 1 de octubre

Una rica y reflexiva fiesta en honor al maíz, un festival de arroz y sake, un concierto con innovadoras percusiones, un teatro con títeres para adultos o una convención con mucho anime de por medio, son algunas de las recomendaciones que tenemos para ti este fin de semana. Además, el podcast de La Guía del Fin de Semana con el Hacha Festival, para ir sintiendo el terror de otoño.





Foto. Cuartoscuro

ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAÍZ



En esquite, la mazorca, en tortilla, con una sopa, sobran los motivos para celebrar a uno de los ingredientes más importantes de México: el maíz. Únete a la fiesta que sucederá el fin de semana, a propósito de que el 29 de septiembre se conmemora su día a nivel nacional.

¿Qué habrá? En distintos espacios de El Complejo Cultural Los Pinos y el Cencalli se llevará a cabo una jornada cultural en la que se podrán degustar alimentos, acudir a conversatorios y ver películas sobre esta semilla, así como dialogar con sus defensores y defensoras.

Cuándo y dónde

Del 29 de septiembre al 1 de octubre a partir de las 11:00 de la mañana en el Complejo Cultural Los Pinos

Sigue la conversación en redes: Instagram @cc_lospinos

DE LA MOLE A LA ANIMOLE

La Mole en el país ha marcado un precedente y ahora, una evolución o mejor dicho, ramificación, con su versión AniMole, dirigida a los fans del anime y manga, muy enfocada en el contenido de llamada cultura otaku.





¿Qué habrá? Contempla una programación muy extensa con actores de doblaje de caricaturas japonesas, cosplay, conciertos, a creadores de contenido, art toys, arte erótico, lucha libre y decenas de marcas de juguetes o accesorios. El cielo de cultura pop.



Además, mucha photo opportunity, así como piezas que harán historia, por ejemplo, Bandai presenta el primer Tamagotchi gigante en México, model kits de Goku y bueno, hasta una lotería japonesa, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre en el WTC, ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles.

Sigue la conversación en redes: Instagram @lamolemx





Foto. Facebook Souldrumhandpan





EXPERIENCIA ENVOLVENTE CON HANDPAN

Y una opción melódica, casi meditativa que no te puedes perder este fin de semana es el Hanpand Experience que organiza el proyecto Soul Drum Handpans y en el que participan expertos de distintas partes del mundo.



¿De qué va? En este encuentro vibracional podrás escuchar de la manera más elevada a seis artistas, entre ellos, Olin Mendoza, Miguel Bravo, Jozias Diaz⁩ De León, Alejandro Vergara y Sol. Harán sonar de forma continua este instrumento de percusión que encontró la inspiración para su creación en objetos tradicionales como el steel drum, el gong y el tambor de acero, entre otros. No te pierdas este concierto que no tiene precedentes.



Cuándo y dónde

30 de septiembre a las 18:30 horas en Lafontaine 78, Polanco.

Sigue la conversación en redes: Instagram @souldrumhandpan





Foto. Cuartoscuro

PARA PROBAR: SAKE Y ARROZ

Que la excusa por comer te guíe en tu tiempo libre, que te lleve especialmente al festival gastronómico Rice & Sake en Lago Algo, una fiesta por el Día Mundial del Sake.

¿Qué habrá? Los chefs Juantxo Sánchez (Gijón, Asturias) y Heriberto Gutierrez (México, LagoAlgo) ofrecerán casi una decena de platillos que tienen como base el arroz, por ejemplo arroz negro con pulpo y mejillones en escabeche o arroz integral frito con verduras rostizadas; además, crème brûlée de arroz con leche, todo maridado con sake, en especial, la versión mexicana, Nami. La comilona estará acompañada de música en vivo.



Lee más sobre el evento y el sake en www.aderezo.mx

Cuándo y dónde

1 de octubre de las 13:00 a las 18:00 horas en Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N.

Sigue la conversación en redes: Instagram @lago_algo





Foto. Especial

TEATRO: INSTRUCCIONES PARA SEMBRAR UN JARDÍN



Está por concluir el ciclo de teatro Somos materia, y con él, la obra Instrucciones para sembrar un jardín, con las compañías A Tu Hueso-Perro-Títeres y Objetos y Proyecto Granguiñol Psicotrónico.



¿De qué va? Si bien, utilizan títeres y otros objetos para contar la historia, la puesta es para adultos. Se basa en el texto de Itzel Lara, un universo tejido de eventos imposibles que los personajes toman como una realidad cotidiana. Verás manifestaciones no solo en títeres, también en máscaras y sombras.



Cuándo y dónde

28 de septiembre al 2 de octubre, en la Sala CCB en Paseo de la Reforma esq. Campo Marte

Sigue la conversación en redes: Instagram @teatroinbal

Te recomendamos este podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music