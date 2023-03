La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 30 de marzo al 2 de abril

Un viaje en el tiempo a la Edad Media y muy al estilo Juego de Tronos; un festival cultural con una amplia diversidad de proyectos; la feria más fresca de la CdMx y una con muchos bichos, así como una exposición para entender los colores, es parte de lo que te recomendamos para esta semana en La Guía del Fin de Semana.





FESTIVAL MEDIEVAL EN LA MARQUESA

Un viaje en el tiempo donde puedas convivir con vikingos, brujas y caballeros con armaduras, es parte de lo que puedes presenciar en la onceava edición del Festival Medieval en La Marquesa. ¡Toma nota en especial si eres fanático de El Señor de los Anillos o el Juego de Tronos!



El evento recrea un ambiente muy de la Edad Media dividido en seis reinos y contempla actividades como torneo de combate histórico, tiro con arco, danzas nórdicas, plática de armas medievales, espectáculo con fuego, fotos en la espada en la piedra, mercadillo medieval, vikingo y pagano. También habrá zona de alimentos y bebidas artesanales. Por cierto, puedes ir con tu mascota.



Cuándo y dónde

1 y 2 de abril en El Valle del Silencio, en La Marquesa, Edo de México de las 12:00 a 20:00 horas.Encuentra tus entradas en boletia.

Sigue la conservación en redes: Instagram @mundomedievalmx

WANZ FEST: UN ESPACIO MULTICULTURAL

La plataforma multicultural, We Are Not Zombies, celebra su décimo aniversario con un festival donde caben todas las historias, como las que han puesto en el radar a través de sus contenidos.



Para festejar, prepararon el WANZ FEST programa que incluye, por un lado, conciertos, cine, poesía y stand up comedy latino; y en el otro extremo, pláticas y talleres con enfoque holístico. Además, talleres de gráfica y la oportunidad de ver la pinta de un mural en vivo.

Por supuesto no puede faltar el espacio para un bazar con proyectos de emprendedores mexicanos, espacio gastronómico y una dinámica de retribución que apoya a distintas causas sociales.

Cuándo y dónde

1 y 2 de abril a partir de las 12:00 horas en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, Roma Sur. Boletos en www.wearenotzombies.com

Sigue la conservación en redes: Instagram @wearenotzombies





Facebook FeriadelaNieveOficial

FERIA DE LA NIEVE EN TULYEHUALCO

Arranca una de las muestras gastronómicas más frescas que suceden en la Ciudad de México desde 1885, la Feria de la Nieve en Santiago Tulyehualco, Xochimilco.



Esta zona destaca de entre toda la urbe porque mantiene la tradición familiar de elaborar nieves artesanales desde la época colonial y con productos 100% naturales. Además, se mantienen a la vanguardia con propuestas de sabores innovadores, entre ellos: Pétalos de rosa, pulque con gusano de maguey, mole, lechuga, víbora de cascabel, camarón y ostión o pulpo.



Por cierto, esta fiesta siempre se complementa con algunos atractivos musicales y culturales.

Cuándo y dónde

Del 1 al 10 de abril en Plaza Quirino Mendoza Cortés en Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco

Sigue la conservación en redes: Facebook FeriadelaNieveOficial



A COMER INSECTOS EN EL BICHÓPOLIS

La sugerencia aventurera y/o experimental de este fin de semana la ofrece el proyecto de El Bonito Tianguis y su festival de insectos comestibles llamado Bichópolis; en él, podrás probar arañas, tarántulas, chapulines y gusanos que son considerados un manjar en algunos estados del país.

El menú contempla tlayudas, sopes, tacos, tamales e incluso chocolates con más de 30 insectos; además, hamburguesas con insectos y proteínas para deportistas elaboradas con bichos. Ve a probar y conocer a distintos productores que muchas veces son los mismos recolectores de estos crujientes y diminutos ingredientes.

Cuándo y dónde

1 y 2 de abril en el Colegio de México ubicado en Durango 49 entre Mérida y Frontera, colonia Roma Norte. El costo será de 20 pesos por persona y puedes asistir con tu mascota.

Sigue la conversación en redes: Facebook @elbonitotianguis

EL UNIVERSO DE LOS COLORES EN UNIVERSUM

Visita el UNIVERSUM y en especial la exposición Color, el conocimiento de lo invisible. Explora más sobre los elementos que estimulan la vida en la tierra a través del ojo, pero que involucra más sentidos. Además, para involucrarte más con el tema, no te pierdas las distintas actividades que complementan la visita. Estos son los temas de talleres y demostraciones para el fin de semana:



-El color de las estrellas

-Sexo, color y dimorfismo sexual

-El color de los minerales

-Colorantes naturales

-Espectro electromagnético

Cuándo y dónde

Hasta el 30 de abril de miércoles a domingo de 10:00 a las 17:00 horas en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán.

Sigue la conservación en redes: Instagram @museouniversum

PODCAST: PASEO A CIEGAS

Un recorrido en bici para dos, donde tú seas los ojos y en compañía de otra persona invidente. Un par de actividades que te sensibilizan para convertirte en un voluntario que apoya a gente con discapacidad; en síntesis, eso es un poco de lo que gestiona nuestro invitado esta semana, Manuel de la Torre, director de la asociación civil Paseo a Ciegas.

Conoce más sobre esta valiosa labor en la que ustedes pueden participar al tiempo que andas en bicicleta, visitas museos y te sumas a otras acciones culturales acompañando a través del amor, respeto, inclusión y tejido social. Escucha aquí el episodio.

Cuándo y dónde

Todos los jueves un nuevo episodio en Spotify, Acast, Deezer y Google, entre otras plataformas.

Sigue la conversación en redes: Facebook PaseoaCiegasAC y @LaSenoritaEtcetera









