La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 8 al 11 de septiembre

Exposiciones para sacudirse y con restaurante incluido, música las Islas de CU, compras en un bazar color rosa pastel, teatro universitario gratuito y una experiencia gastronómica holística con comida sacada del huerto, son las recomendaciones de esta semana en La Guía del Fin de Semana. ¡Toma nota!





EXPO: SHAKE YOUR BODY EN LAGO ALGO

Si todavía no conoces el proyecto artístico en el que se transformó el famoso Restaurante del Lago en Chapultepec, llamado Lago Algo, este fin de semana es el momento. Hace unos días inauguraron la exposición Shake Your Body, en la que participan artistas de distintas partes del mundo con piezas que precisamente nos hacen mover el cuerpo, pero también emociones y reflexiones.



Hay obras en las que podrás dejar tus miedos, reflejarte o incluso, ponerte en la playera de otro, como en la instalación Bara, bara, bara (2022) de Pia Camil. Son numerosas camisetas coloridas e impresas, regateadas en los mercados de Ciudad de México, colgadas en la sala y en las que puedes meter tu cabeza a modo de conexión, entre otras cosas.



Además, este proyecto cuenta con un espacio importante respecto a gastronomía se refiere, que evoca a sus inicios, pero ahora lo hace de manera más consciente, el menú es de Micaela Miguel.

“La naturaleza, la arquitectura, la gastronomía, que es el centro del corazón del proyecto, la cultura y la comunidad”son los pilares de este espacio, según platicó uno de sus fundadores.

Cuándo y dónde

En el Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, 2a Sección, Miguel Hidalgo. Agenda tu visita en lago.com.mx

CONCIERTO: TRANSFRONTERA EN LAS ISLAS

Las Islas de Ciudad Universitaria volverán a llenarse de música y eventos masivos el próximo fin de semana con el concierto Transfrontera. Son muchas las causas: El 70 aniversario del inicio de la construcción de CU, los 15 años de la inscripción del Campus Central en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco; además, la bienvenida a la comunidad estudiantil y público en general.

Dentro de la música que podrás escuchar destaca el acordeonista Jair Alcalá, el arpista Celso Duarte, la banda Klezmerson, la bajista Carina López, Leika Mochán y Gustavo Nandayapa, y Gabriel “Queso” Bronfman. De acuerdo con los organizadores, estos proyectos representan un paso libre y fluido entre el jazz, el rock, la música experimental y la música tradicional.

Cuándo y dónde

10 de septiembre de 12:30 a las 16:30 horas en el campus Central, ubicado en Av. Universidad 3000.

DE COMPRAS Y DE FIESTA EN EL BAZAR ROSA

La opción para ir de compras este fin de semana es en el Bazar Rosa Pastel, que celebra su primer aniversario con una entrega, en la que probablemente te toque hasta una rebanada de pastel

De acuerdo a lo que nos cuenta su creadora, Melissa, “es un proyecto enfocado en promover la economía circular y difusión de propuestas locales, especialmente de mujeres.”

En el evento encontrarás desde ropa vintage, accesorios, diseño, música, gastronomía vegana e ilustración; además, nail bar, piercing party, flash tattoos, gemas dentales y trueque, sin costo.



Cuándo y dónde

10 y 11 de septiembre de 12:00 a las 19:00 horas en Lucerna 32, colonia Juárez. Entrada libre.

Está en curso el 29 Festival Internacional de Teatro Universitario y este 2022, retoma actividades no solo virtuales, también presenciales, en el Centro Cultural Universitario.

En cartelera encontrarás historias de grupos y compañías de estudiantes de los niveles bachillerato y estudios superiores; participan distintos países, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Reino Unido y México.



Este fin de semana destaca:



10 de septiembre a las 16:00 horas. Presente, no nos llamen futuro,en Guanajuato con el colectivo Lxs de Abajo (presencial)

11 de septiembre a las 16:30 horas. Cómo siendo peces podemos ver el agua (virtual)

11 de septiembre a las 20:00 horas. Ceremonia de premiación y clausura (presencial)

Cuándo y dónde

Culmina el 11 de septiembre, en distintos espacios del Centro Cultural Universitario. Más detalles en teatrounam.com.mx/teatro

PARA PROBAR: NAAKARY

La carretera a Jalpa en San Miguel de Allende, Guanajuato tiene una desviación de la que pocos saben, pero una vez que se llega ahí todo se vuelve inolvidable: el proyecto gastronómico Naakary, liderado por los chefs Alexis Torres y Roxana Prieto.

Ahí está puesta la mente, el corazón, las manos y el respeto por los tiempos de cosecha; por el sol, la luna y la lluvia que hacen crecer los ingredientes en sus huertos y en su milpa , para posteriormente ofrecerlo a modo de menú.

Los chefs ofrecen dos experiencias, una es la degustación de tres tiempos, que ellos llaman básica; y la otra, de siete tiempos. Ambas con bebidas del día, sin alcohol, pero si se te antoja algún vino puedes avisarles para llevar tu botella.

Como mencionamos, los platillos van cambiando según la cosecha, encuentras hasta seis combinaciones dentro de la misma temporada y muchos que sorprenden, por ejemplo, un Taco de lechuga con pollo ahumado, una interpretación de la famosa ensalada César, pero con una propuesta que te hace cuestionar cómo es que no comes más tacos con hortalizas sí son tan deliciosos. También está el mole verde con muslo terminado en leña de mezquite; además, lleva aceite de poro negro y tortillas de maíz orgánico nixtamalizado

Cuándo y dónde

Todo el año, pero es necesario hacer reserva con dos días de anticipación. Lee la nota completa en www.aderezo.mx

PODCAST: QUÉ ERA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CDMX ANTES DE SER RECINTO CULTURAL

Mapas, fotografías, planos, libros, actas, carteles, ilustraciones y hasta la cabeza del Ángel de la Independencia, es un poco de lo mucho que podrás escuchar en el podcast ¿Qué eran los museos antes de ser museos? De La Guía del Fin de Semana, hablamos del Archivo Histórico de la Ciudad de México.

Si bien, su nombre no incluye el “museo”, la función y tesoros que exhibe le merecen el título completo. Es uno de los sitios más importantes de la Ciudad de México porque aquí es donde se guarda su historia. Para conocer más de él, invitamos a la charla a Julia de la Rocha Analiz. curadora y quien se encarga de las visitas guiadas en el recinto desde hace más de 40 años.

Cuándo y dónde

Todos los días. Cada jueves un nuevo capítulo en distintas plataformas de podcast (Spotify, Google, iTunes, Acast y Deezer).

