La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 9 al 12 de marzo

Si todavía no tienes planes para el fin de semana o no estás seguro de qué hacer, no te preocupes, aquí te compartimos nuestra selección en La Guía del Fin de Semana. Esta ocasión te llevamos a Japón con un espectáculo de luces (y más) o hasta Argentina, pero sin salir de la CdMx. Además, cine gratis, poesía de mujeres escritoras y una obra de teatro gratuita para niños. Toma nota:



Viaja a Japón sin salir de la CdMx, disfruta de sus paisajes y cultura en la segunda edición deEl evento, según nos cuentan sus organizadores, sigue una filosofía que implica prestar atención en los detalles para poder lograr la perfección: es lo que buscan para que los asistentes de verdad se trasladen hasta el otro lado del mundo.

El evento se realiza esta fecha, un poco por el clima que hay y porque coincide con las flores de sakura real que hay en los espacios de la sede.



¿Qué verás? Una serie de actividades a modo de festival donde impera la luces y los spots para fotos que además abarcan los paisajes más representativos de Japón; habrá conciertos, videomapping, leyendas tradicionales y venta de alimentos que no encontrarás en otro lugar.



Cuándo y dónde

El 12 y 13 de marzo en Asociación México Japonesa, Calle Fujiyama 144, Las Águilas, Álvaro Obregón. Entradas en Boletia.



TEATRO: TRES VAQUITAS PINTAS EN EL CENART



Una de las opciones para toda la familia este fin de semana es la que propone el Cenart con la compañía AthOsGarabAthOs, las funciones del espectáculo dancístico Tres vaquitas pintas, inspirada en el viaje a Colón al Nevo Mundo, pero enfocada en fomentar entre el público infantil valores como el compañerismo, la autoestima y la identidad.

Cuándo y dónde

Las funciones son de entrada libre, en el Teatro Raúl Flores Canelo, del 6 al 27 de marzo en el Centro Nacional de las Artes.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA VÉRTICE VIOLETA

Dale fuerza a la palabra de las mujeres en el marco del 8M y asiste de manera virtual a este encuentro internacional que este 2022 llega a su tercera edición; el objetivo, dicen sus organizadores, es “ser un sitio de intercambio y reconocimiento para la poesía escrita por mujeres del mundo”.

Lo que verás son mesas de lectura de distintas autoras siguiendo los ideales del festival: equidad, inclusión y rechazo a la violencia de género.



Cuándo y dónde

Del 8 al 13 de marzo a las 18:00 horas de manera virtual.

La Señorita Etcétera

PARA PROBAR: DE MATE Y OTRAS DELICIAS EN PARRILLA PATAGONIA.

La sugerencia es ir hasta la Patagonia, aunque no en Argentina, sino en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, para probar y conocer un poco más de la cultura entorno al mate, ¿qué es? ¿cuál es la hora ideal para tomarlo? ¿cómo se cura? ¿de dónde viene?.

Resolvimos todas esas dudas de la mano de Leandro Monzo de Patagonia Parrilla de Campo, un lugar ideal para probar esta yerba que nada tiene que ver con el té, aunque comparte la esencia ceremonial. Además, si quieren una experiencia culinaria más llenadora, en este restaurante venden un tostado de jamón y queso delicioso que se prepara en una caja de acero inoxidable. Bien doradito. Por cierto, tienen una amplia oferta de panes tradicionales y una tienda con productos argentinos que es necesaria conocer. Aquí puedes leer la reseña completa.



Cuándo y dónde

Lunes a sábado, de las 8:00 a medianoche en Campeche 345, colonia Condesa.

CINE EN LA CIUDAD Y FUERA DE SALA

La propuesta cinematográfica de esta semana es la que se puede ver durante las funciones de la iniciativa Cine en la Ciudad, una serie de proyecciones que buscan llevar el séptimo arte a los habitantes de la CdMx sin necesidad de que se trasladen a las salas o complejos cinematográficos. Además, las proyecciones van acompañadas de charlas y debates. Hay opciones para toda la familia.



Las películas son: La leyenda del Chupacabras, Tambour Battant y Como Agua para Chocolate. Aquí las sedes.

Cuándo y dónde

Del 11 al 13 de marzo. Consulta las sedes y horarios en procine.cdmx.gob.mx

