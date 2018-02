Liberatum, festival que busca ser puente cultural entre México y el mundo

Del 15 al 18 de febrero, literatura, arquitectura, cine, arte, música, diseño y moda se reunirán en el Liberatum, el festival internacional de cultura y liderazgo que se realizará en la Ciudad de México y que por primera vez llega a América Latina.

En esos días, mentes de gran relevancia en diversos temas se reunirán en recintos emblemáticos capitalinos como el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y el Castillo de Chapultepec.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa los directores creativo global de Liberatum, Tomas Auksas; general del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Flores Santana; general del Fondo Mixto de Turismo de la capital, Irene Muñoz; y de Makken, empresas promotora del proyecto, Alejandro Bracho.

Auksas destacó que incluso ganadores de los premios Oscar y Nobel han colaborado para dar forma al programa cultural del evento, que este año se lanza con el lema “Regalo de México, para México, en la Ciudad de México”.

Este año están confirmados Alice Walker, Tawakkol Karman, Deepak Chropra, Bianca Jagger, Alejandro Aravena, Michel Nyman, Fernando Romero, Stephen Frears, Rodarte, Julie Taymor, Prabal Gurung, Rossy de Palma y Adwoa Aboah, cuyos eventos, al igual que todos los de este proyecto, tendrán un carácter gratuito.

LIBERATUM MEXICO Announcement: Iconic Spanish actress and performance artist Rossy de Palma will take part in Liberatum Mexico, 15–18 March 2018, Mexico City. A longtime muse of Pedro Almodóvar, Ms de Palma has been a fascinating presence in the European film world since the 80s. pic.twitter.com/svzTw9NJvD — Liberatum (@LiberatumGlobal) 6 de febrero de 2018 LIBERATUM MEXICO ANNOUNCEMENT: The Academy Award nominated celebrated director of film, theatre, musicals and opera, Julie Taymor will take part in Liberatum Mexico. Ms Taymor is known for incredibly beautiful films such as Frida and for her hit Broadway musical, The Lion King. pic.twitter.com/ErwEGJd8JD — Liberatum (@LiberatumGlobal) 5 de febrero de 2018

Al hablar en el Museo de la Ciudad de México, el director creativo global de Liberatum resaltó que después de 17 festivales internacionales y cumbres en todo el mundo, la Ciudad de México ha estado en presente por un largo tiempo.

Aseguró que el Festival Liberatum México tiene como objetivo estimular e inspirar al público con un programa único y especial, que se llevará a cabo en algunos de los sitios más emblemáticos de la capital.

“Contamos con algunas de las mentes más brillantes de mundos tales como literatura, arquitectura, cine, arte, música, diseño y moda, que se reunirán y unirán fuerzas con sus contrapartes mexicanas para promover ideas que ayudarán a inspirar al público”, resaltó.

A su vez, Alejandro Bracho indicó que este año el festival estará por primera vez en América Latina y sobre todo en la Ciudad de México, que es reconocida como la capital internacional del diseño.

LIBERATUM MEXICO Announcement: Acclaimed singer, songwriter and musician Shirley Manson of the multiple Grammy nominated American rock band Garbage will take part in Liberatum Mexico 15-18 March 2018, Mexico City #liberatum @garbage pic.twitter.com/y4ZEJylCDu — Liberatum (@LiberatumGlobal) 12 de febrero de 2018

“Es un proyecto que reúne a las mejores mentes en temas de gran relevancia a nivel internacional y busca ser accesible a la mejor cantidad de personas, para que todos tengan la oportunidad de inspirarse con lo que sucede en el lugar”, destacó.

En tanto, Irene Muñoz subrayó la importancia de que se haya decidido traer este festival a la capital de México, luego de haberse realizado en París, Miami, Nueva York, Londres, Marruecos, Venecia, Bombay y San Petesburgo, entre otros.

Finalmente, Héctor Flores Santana dijo que esta será una oportunidad maravillosa para incrementar la espléndida oferta que tiene eta capital. “México se ha convertido en un epicentro internacional de la cultura contemporánea.

LIBERATUM MEXICO Announcement: Celebrated poet, artist and activist Cleo Wade will take part in Liberatum Mexico, 15-18 March 2018 in Mexico City. #liberatum Ms Wade has been named “The Millennial Oprah” by New York magazine. 📸 Cultured Magazine pic.twitter.com/sxbaqIGyie — Liberatum (@LiberatumGlobal) 13 de febrero de 2018 LIBERATUM MEXICO Announcement: Missoni creative director Angela Missoni will take part in Liberatum Mexico 15-18 March 2018 in Mexico City. #liberatum Missoni is heir to one of the most famous fashion brands in the world. 📸 Jake Rosenberg for Coveteur. @Missoni pic.twitter.com/UMyzJFjkte — Liberatum (@LiberatumGlobal) 13 de febrero de 2018

“Aquí se han desarrollado diferentes ambientes como el empresarial, creativo, deportivo, gastronómico, de lujo, diseño y moda, de tal manera que han posicionado al país como sede de muchos y de grandes eventos, siendo reconocido como uno de los principales sitios de viaje en el mundo y cuna de inspiración para muchos talentos del arte, música y cultura en general”, enfatizó.

Liberatum, agregó, busca ser un puente cultural entre México y el mundo para generar un turismo cultural e intelectual enfocado en la búsqueda de solución de problemas actuales que nos aquejan como sociedad moderna.