Lo que no se ve, no existe: MUAC digital presenta juego de ilusión

Fabiola Torres-Alzaga (Ciudad de México, 1978) juega con la ilusión de la mirada y pone en práctica el dicho: “lo que no se ve, no existe”. Se trata del proyecto digital “Actos de ilusión” que presenta en la sala virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) para llevar a la reflexión ideas como el engaño, percepción y la realidad.

El proyecto se trata de un video donde un mago pone en duda la percepción del espectador en un juego de luces y sombras. Aparecen y desparecen objetos, imágenes que están construidas en la propia visión de quien mira. Y así la artista lleva al público virtual por una reflexión sobre cómo su propia realidad se compone de lo que ve y, sobre todo, lo que no ve.

“El cerebro retiene por microsegundos una imagen lo que permite que en el cine se pueda hacer la ilusión de la imagen en movimiento y eso me pareció la gran metáfora de la manera en que vemos, en que nos aproximamos a un espacio o a una situación a lo que llamamos nuestra realidad, que cada uno tiene o cada uno se construye según su percepción”, apunta en entrevista Torres-Alzaga.

Si bien el proyecto surge del lenguaje del cine y pone a pensar sobre cómo éste crea realidades inexistentes, también es una metáfora sobre la sociedad actual. Esa que no ve lo que no le conviene o no le interesa; esa que omite presentes “dolorosos”. Por ejemplo, las muertes derivadas del narcotráfico, los feminicidios, las desapariciones forzadas, la precariedad laboral, la desigualdad social e incluso la crisis sanitaria expuesta por la pandemia de Covid-19.

“Ahorita estamos más vulnerables porque hay algo que es una amenaza pero no podemos ver, la pandemia es un fantasma que sabemos puede penetrar en nuestro organismo pero no sabemos cómo y estamos tratando de resolver una cierta regularidad en nuestros actos. Y aquí aplica esa idea de que eso que no vemos, no existe, y es parte de nuestra realidad y a las historias oficiales que nos cuentan”, añade quien trabaja con fotografía, escultura y pintura.

El video de nueve minutos y traducción bilingüe se compone de tres momentos; el de mayor tensión es cuando un mago presenta actos de ilusión para crear en escena lo que no existe. La pieza, que forma parte de la programación digital del MUAC, permanecerá en el sitio web del museo hasta el 22 de febrero.