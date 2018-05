Mi foto es la punta del iceberg de lo que sucede en Venezuela: Ronaldo Schemidt

El ganador del concurso World Press Photo 2018, Ronaldo Schemidt considera que su imagen sobre un joven en llamas en medio de una protesta que se realizó en Venezuela, hace voltear los ojos e invita a la reflexión a nivel internacional a lo que sucede en su país.

"Esta fotografía yo la he descrito como la punta del iceberg de lo que sucede en Venezuela, es interesante porque te hace voltear a ver lo que pasa, el shock impactante es lo mismo aquí que si vives en España en Alemania la gente no sabe lo que ocurre, y que la comunidad internacional voltee los ojos a la crisis alimentaria, política, esa es la función de fotoperiodismo, yo sé que no va a solucionar el conflicto, pero si decir esto está pasando en el país".

El fotógrafo venezolano de la Agencia France-Presse, comentó que no ha tenido contacto con José Víctor Salazar, el protagonista de esta fotografía quien está en proceso de recuperación "debe de asimilar todo lo que lo que le pasó, no tengo contacto con él, no quiere hablar con prensa. La hermana ha dado la voz de lo que piensa él no quiere ver la foto".

Schemidt reafirmó que la gente debe saber de lo que acontece en Latinoamérica, “que no todo es medio oriente, que compañeros están haciendo un trabajo importante y se deben tomar las medidas necesarias para proteger el trabajo y la integridad de quienes difunden las noticias.

Respecto a qué sintió Ronaldo al estar en ese momento, si temor o nerviosismo, el reportero gráfico indicó que asume el riego que conlleva su labor frente a la cámara cuando cubre algún disturbio y "miedo no hubo tiempo de sentir, cuando comencé a ver que la moto se prendía decidí retirarme iba de espalda y comencé a disparar con la cámaras, fueron 14 segundos y, posterior a esto veo el material y noto lo cerca que estuve y digo que suerte tuve de no ser el quemado.