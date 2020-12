Patricia Conde, la galerista se une a sus competidores gracias al Covid-19

A través de la creatividad y el ingenio, empleando el encierro como medio de inspiración, la galerista Patricia Conde se enfrentó al desafío de salir adelante de la crisis originada por la pandemia del coronavirus que parecía devorar por completo sus sueños y el trabajo de muchos años.

Conforme fue incrementando la gravedad de la contingencia sanitaria, la situación se complicaba para la mayoría de los recintos dedicados a la cultura, tanto privados como públicos. Fue entonces cuando en conjunto, los propietarios de algunas galerías unieron fuerzas para crear una asociación y seguir trabajando.

“Afortunadamente se creó la plataforma 2020, lo que nos da fuerza y empuje. Fuimos nueve los que decidimos entregar unos PDFS de obras con precios accesibles y cada uno los mandó a sus coleccionistas. De ahí salieron ventas, de una galería que recomienda a otra, fue muy lindo. Nos dimos cuenta que en una situación complicada debemos trabajar todos para todos”.

En la plataforma participan Galería de Arte Mexicano, Karen Huber, Arróniz, Enrique Guerrero, Hilario Galguera, Le Laboratoire, Patricia Conde, Licenciado y Proyecto Paralelo. Todas ofrecen una selección de obra en condiciones excepcionales con 20 por ciento de descuento y tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Las ganancias de cada galería se reparten equitativamente entre los miembros de manera horizontal y solidaria. El 10 por ciento de las ganancias se donan a iniciativas que apoyen ante la crisis del Covid-19, desde la compra de insumos médicos, hasta los incentivos para grupos vulnerables.

“Todos los días pienso qué va a pasar con el arte después de esto, no sabemos si vamos a seguir trabajando, tenemos que replantear la mercadotecnia, cómo promover, cómo seguir trabajando. Si se cierra de nuevo no sé cuánto tiempo pueda aguantar una situación que a la larga no tiene sentido, pero hay que cambiar el modelo de negocio”, dijo Conde.

Ahora su espacio dedicado a la fotografía, ya comienza a funcionar bajo las reglas sanitarias indicadas.

“Mi galería sobrevivía gracias a la venta de obras en ferias internacionales, mismas que fueron canceladas. Ha sido muy complicado, seguimos tratando de seguir adelante y el resultado ha sido algo entrañable de parte de los artistas. Cuando empezó la pandemia reuní a todos ellos por zoom y pensamos en qué íbamos a hacer si perdíamos la experiencia estética que produce el arte.

“A pesar de que la fotografía es bidimensional, nunca es lo mismo mirarla de cerca y empezamos a pensar. Cristina Kahlo propuso un portafolio fotográfico y cada uno fue enriqueciendo el proyecto que lleva por título Pausa, donde cada uno expresa su percepción del confinamiento”, recordó.

Pausa incluye 25 fotografías en blanco y negro y otras a color. Cada imagen tiene un valor de siete mil pesos. El 50 por ciento de las ganancias ha sido para el artista y el otro tanto para cubrir los gastos de producción de la galería.

En el proyecto participan Renate Aller, Cynthia Araf, Sofía Ayarzagoitia, Cannon Bernáldez, Alejandro Cartagena, Paola Dávila, Belinda Garen, Alexandra Germán, Olín Heitman, Javier Hinojosa y Cristina Kahlo entre otros.

Las fotografías se publicaron en el sitio web de la galería donde se pueden adquirir y actualmente apreciar en el espacio de exhibición. “Hemos cuidado mucho el acceso y estamos vendiendo uno a uno, explicándoles la forma en que hemos podido levantarnos. Cuando te alejas de tu obra la comprendes mejor, gracias a eso llegamos a esta exposición, cada uno la vivió desde un lado distinto. Fue complicado que coincidieran pero al final se hizo una narrativa interesante”, concluye.