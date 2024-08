Fin de Semana: Qué hacer en la CDMX del 15 al 18 de agosto

Los planes para tu tiempo libre están aquí, en La Guía del Fin de Semana que esta entrega contempla desde un par de festivales con hongos, danza con diablos, un homenaje musical a Cri-Cri, la primera exposición de la artista Sofía Weidner y todo lo que necesitas saber de la exposición 31 Minutos en el museo Franz Mayer. ¡Toma nota!





Entre hongos y manzanas

Estamos en pleno hongosto y para conmemorar la llegada de una amplia diversidad de especies fungi, la recomendación es asistir a dos eventos enfocados en este reino vegetal. Por un lado, la primera edición del Festival de Hongos Comestibles Cuahcual Nanacatl en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Otra opción es la novena edición del Festival Universitario del Hongo y la Manzana en Acaxochitlán, Hidalgo.

¿Qué contemplan los festivales? El evento de Tlaxcala está organizado por el colectivo Tetl Nanacatl y se llevarán a cabo conversatorios, talleres, actividades artísticas y un corredor gastronómico con platillos a base de hongos elaborados por cocineras y cocineros tradicionales de la región. Mientras que el de Hidalgo, está orquestado por la universidad del estado; sus actividades contemplan también charlas, muestras culinarias, talleres, concursos y hasta callejoneadas.

Cuándo y dónde

El 17 de agosto a partir de las 11:00 horas en el Parque Nacional del municipio de Teolocholco, Tlaxcala

Del 16 al 18 de agosto en la plaza principal del Ayuntamiento de Acaxochitlán, Hidalgo

Festivales de hongos en Hidalgo y Tlaxcala I Foto. César Rodríguez

Los diablos toman Bellas Artes



Este fin de semana habrá una gala imperdible organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en coordinación con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.



¿De qué va? Se trata de la presentación a cargo de Los Diablos de Cuajinicuilapa en la que participan más de 120 bailarines y músicos tradicionales en vivo, como la Banda de Mi Tierra. Los organizadores mencionan que será una enorme oportunidad para presenciar una de las tradiciones vivas de esta Costa más importante que tenemos hoy.



Para saber… esta danza estuvo dedicada al dios africano Ruja y fue mantenida por los esclavos africanos y, posteriormente, se convirtió en parte de los festejos del Día de Muertos, en los que cada barrio organiza su propia representación y recorren las calles hasta los panteones, pero también se baila los días 12 de diciembre, en homenaje a la Virgen de Guadalupe.

Cuándo y dónde

16 de agosto a las 20:00 hrs en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Los Diablos y el Ballet Folklórico de México en Palacio de Bellas Artes I Foto. Cortesía

Concierto de Cri Cri en la UNAM

Está en curso el primer programa de los Conciertos de verano 2024 a cargo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) de la UNAM y, este fin de semana destaca el concierto infantil Sueños del Grillito Cantor.

¿De qué va el repertorio? El concierto celebra nueve décadas de Cri-Cri, el icónico personaje creado por Francisco Gabilondo Soler, que comenzó su historia en 1934.



La voz estará a cargo de Sara Emilia e interpretará canciones como Una gatita llamada Tutú

Caminito de la escuela, Baile de los muñecos o Negrito Sandía, casi 20 melodías que volvieron entrañable al cantautor. ¡Imperdible!

Cuándo y dónde

18 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario a las 18:00 hrs.

Aniversario Cri Cri en la UNAM I Foto. Cortesía

Sofía Weidner: Musas Negras

Aprovecha tu tiempo libre y visita el Museo de la Ciudad de México, pero en especial, la primera exposición de la artista Sofía Weidner bajo el nombre de Musas negras.

¿De qué trata? Lo que podrás ver son una serie de piezas que contemplan una década de experiencias, manifestadas en distintas técnicas, como son la ilustración, el textil, la pintura al óleo y el gouache. Muchas de ellas inéditas y con intervenciones que le dan poder a las emociones.

“Son años de trabajo y de emociones profundas, intensas, incómodas, secretas, que ya no serán tan secretas porque hoy me atrevo, por fin, después de años, a decirlas ante ustedes…Si bien las piezas tienen una temática de emociones dolorosas, tristes y furiosas, hoy trascienden, porque hoy esas obras significan mucha alegría, cobijo, y al ser vistas por ustedes, significa que ya no estoy sola, un sueño enorme logrado”, comentó la artista durante la inauguración. ¡No te la pierdas!

Cuándo y dónde

Estará disponible hasta el 10 de noviembre en José María Pino Suárez 30, Centro Histórico.

Sofía Weidner en Museo de la Ciudad de México I Foto. Jesús Pacheco Vela

Podcast: El impacto de 31 Minutos en el Franz Mayer



Escucha la entrega más reciente del podcast La Guía del fin de Semana, un episodio muy emocionante pues está enfocado en 31 Minutos; sí, de la exposición que hay en el Museo Franz Mayer, pero en especial de esos elementos que hacen memorable el programa y por qué los mexicanos conectan tanto con cada uno de los personajes. Además, una guía contundente para lograr entrar a la exhibición que está a unas semanas de terminar, pero que todavía tiene boletos a la venta.

La charla es con Martha Pérez, subdirectora del área de Comunidades e Innovación Museológica del museo ella ofrece el panorama de todo esto y también te ayudará a descubrir cómo es que cualquier cosa que te rodea puede ser un títere. ¡Dale play aquí!

Cuándo y dónde

Del 20 de junio al 29 de septiembre en Hidalgo 45, Centro Histórico.

El podcast se publica cada jueves en Spotify

Expo 31 Minutos en el Franz Mayer I Foto. Jesús Pacheco Vela

