Qué hacer el fin de semana, si no conmemoras Día de Muertos

HORROR VINYL PARTY

Para bailar y mover el esqueleto, este fin de semana date una vuelta por el Jardín Juárez, a la primera edición de la Horror vinyl party, organizada por la colectiva de Mujeres Vinileras.

Aquí, además de buena música, habrá venta de acetatos y puedes pasar un momento agradable con un trago o comida del lugar. Se vale ir disfrazado.

Cuándo y dónde

30 de octubre a partir de las 16:00 horas en Jardín Juárez, ubicado en Av Chapultepec 61, colonia Centro.

Sigue la conversación en redes: Instagram @mujeresvinileras

Foto. Especial

FESTIVAL CACAO PARA TODOS

Uno de los ingredientes que nos hacen sentir orgullosos como mexicanos y con mejor sabor, es el protagonista de un evento imperdible este fin de semana, el Festival Cacao Para Todos.

Por sí queda duda de la importancia que tiene esta semilla en nuestra historia, date una vuelta por la doceava edición de esta fiesta, organizada por espacios que promueven el comercio justo de este ingrediente. Además de la expo venta habrá conferencias, charlas- degustación, experiencias sensoriales y talleres, como aprender a elaborar chocolate en metate o rostros de calacas.

Cuándo y dónde

Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Museo Anahuacalli, ubicado en Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. De las 10:00 a las 19:00 horas

Sigue la conversación en redes: Facebook/ Festival Artesanal de Cacao y Chocolate

Foto. Cortesía

LIBROS PARA EXPLORAR LA CDMX

Si te consideras un amante de la Ciudad de México y aprovechas cada que puedes para fortalecer tus herramientas de exploración, este fin de semana hay una gran opción, la pop up shop de Mixedmedia.press, en Buendía Pan y Café, otro espacio que disfrutarás por su propuesta gastronómica en un hermoso patio trasero de la Narvarte.

¿Qué habrá? El proyecto editorial-artístico llevará libros que ya son icónicos como Puertas de la CdMx para colorear, que reúne algunos de los diseños más expresivos de herrería, en especial del siglo xx o el Libro Mosaicos de la Ciudad de México; pero también las novedades, como la Serigrafía Las calles y sus temas, Mapa ilustrado de la Ciudad de México de la artista y diseñadora Sophie Greenspan. También puedes comprar obra de Xian of the death, pines, objetos vintage y participar en el drink and draw con Ben Sagols.



Por cierto, aprovecha para comer pan de muerto, pizza y lasaña con su respectivo vino.



Cuándo y dónde

29 y 30 de octubre a partir de las 13:00 horas en Buendía Pan y Café, ubicado en Anaxágoras 630, colonia Narvarte.

Sigue la conversación en redes: Instagram @mixedmedia.press y @buendiapanycafe

Foto. Especial

CENA Y LECTURA DE COMO AGUA PARA CHOCOLATE



Date una vuelta por la lectura del libro Como agua para chocolate, obra de Laura Esquivel, fragmentos que serán evocados como parte del programa ¡Leo… luego existo! a cargo de Ángeles Marín.



En esta actividad, actrices y actores leen en voz alta textos de diversas autoras y autores nacionales, para promover la lectura; habrá una intérprete de Lengua de Señas.

Si quieres prolongar la experiencia con esta historia, próximo 5 de noviembre en el restaurante Roldán 37 se tiene preparada una cena temática inspirada en este libro; sucede varias veces al año, pero por temporada, la dinámica cambia un poco, habrá decoración acorde a Día de Muertos y te darán pan de muerto. Además, en la historia Esperanza combinará la historia de su tía, con algunas leyendas mientras monta una ofrenda para ella.

Cuándo y dónde

30 de octubre a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La cena es el 5 de noviembre en el restaurante Roldán, colonia Roma.

Sigue la conversación en redes: Twitter @PalacioOficial

Foto. Especial

MÓRBIDO FILM FEST

Arrancó la edición 2022 del festival de cine de terror, fantasía y ciencia ficción en la Ciudad de México y se mantiene en formato híbrido, para tener un mayor alcance con sus espeluznantes historias en pantalla.

En el programa encontrarás 30 largometrajes nacionales e internacionales, además, estrenos mundiales; también habrá proyecciones de filmes legendarios como Terrifier o Santa Sangre del director Alejandro Jodorowsky.

Cuándo y dónde

Del 26 de octubre hasta el 2 de noviembre. Distintas sedes.

Sigue la conversación en redes: Facebook/ MorbidoFest

Foto. Creative Commons

LO QUE VIENE: JAPAN FEST



En uno de los episodios más recientes del podcast La Guía del Fin de Semana podrás explorar otros continentes sin salir de México, con una entrega dedicada a experiencias que te llevan a Japón.

Para hacerlo más fácil, La Señorita Etcétera cuenta con la presencia de un invitado estelar, Hiro Kashiwagi, productor de Japan Fest, un evento que está por suceder en la CdMx y que contempla música, gastronomía y un sinfín de actividades culturales niponas. Además, recomendaciones en compañía de Reina Imawaga, gestora, diseñadora, arquitecta y originaria de Japón. Escucha aquí el podcast.

Cuándo y dónde

Cada jueves un nuevo capítulo en distintas plataformas de podcast (Spotify, Google, iTunes, Acast y Deezer).

Sigue la conversación en redes: @lasritaetcetera y @japanfestmx



