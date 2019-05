Seiji Shinohara muestran el rostro actual de Hiroshima

Hiroshima, además de ser una ciudad que ha marcado las páginas de la historia, “también es un estado con ciudades encantadoras llenas de un gran pasado, tradiciones y cultura que son poco conocidas en otros países y que personalmente quiero dar a conocer”, dice en entrevista el fotógrafo Seiji Shinohara.

El artista de la lente, quien nació en nació en Hokkaido, Japón y reside en México desde hace más de 40 años, se instaló en los espacios de la Asociación México Japonesa de la Ciudad de México, para mostrar imágenes de este territorio que fue devastado al finalizar la Segunda Guerra mundial por la bomba atómica.

Bajo el nombre de Hiroshima, la exhibición cuenta con 40 fotografías de un total de 750 que fueron elegidas, informa Shinohara en entrevista con El Sol de México y señaló que eligió las imágenes más representativas de Takehara, Onomichi y Tomonoura. “Espero que la exposición les diga a sus visitantes que cuando vayan a Japón, el estado de Hiroshima tiene muchos bellos lugares a los cuales acudir y admirar, a parte de la ciudad.

¿Por qué eligió la fotografía en blanco y negro?

Porque cuando empecé a tomar fotos, éstas eran en blanco y negro, no había a color; sin embargo quedé enamorado de las una y mil tonalidades que hay entre el blanco y negro, mis ojos sólo ven en esta forma.

¿Hay alguna fotografía de la exposición que sea más especial para usted y por qué?

Tengo una foto de una calle que tomé en medio de la lluvia en Tomonoura que me pareció todo un poema.

¿Qué tan importante es que las nuevas generaciones conozcan estas fotografías?

Me gustaría que tanto las nuevas generaciones como las no tan nuevas, conozcan estos bellos lugares por eso, quiero seguir presentando los lugares no tan turísticos y no por eso menos hermosos que hay en Japón y dar a conocer el enorme archivo fotográfico que tengo de hermosos países que he visitado.

Foto: Cortesía

¿Qué opina de la utilización de las recientes tecnologías en la fotografía?

Como todo en el mundo, la tecnología en la fotografía debe actualizarse y siempre mejorar.

¿Llevará esta exposición a otro espacio de la República?

Posiblemente a Monterrey, León e Irapuato en Guanajuato, San Luis Potosí y en Tapachula.

Finalmente el artista quien cuenta con cuatro libros sobre fotografía, indicó que se encuentra por lanzar uno nuevo y por lo pronto invita al público a presenciar la exposición Hiroshima que estará en el mencionado espacio hasta el 30 de mayo.

Fundador de Foto Club Azteca Nippon en la Ciudad de México y es el primer miembro oficial en México de la Photographic Society of Japan.

Ha sido acreedor a varios premios y ganado varios concursos de fotografía a nivel internacional.