Último día de Kandinsky. Pequeños mundos abarrota Bellas Artes

La exposición “Kandinsky. Pequeños mundos”, que concluye hoy en el Palacio de Bellas Artes, mantiene este domingo enormes filas de personas que no quieren perderse las más de 50 obras del artista ruso.

Para atender la gran cantidad de asistentes que se calcula este día superen los seis mil, quienes esperan entre media hora y cincuenta minutos para ingresar al recinto, cerrará las puertas hasta las 22:00 horas.

“Llevo cerca de media hora formada. Me enteré de la exposición porque trabajo cerca de aquí, en el Centro; además me gusta mucho Kandinsky y estaba esperando la exposición, pero no había podido venir. No me importa esperar, pero lo tengo que ver antes que se vaya, externo Diana, mientras esperaba afuera del recinto.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Tras pasar a la taquilla del museo, los asistentes deben formarse en otra fila para entrar a salas, la cual también es larga por lo que deben volver a esperar; en tanto, el grupo de mediadores, vestidos con playera amarilla, permanece atento y expectante al comportamiento de los visitantes a los que encaminan, explicó un comunicado.

“Estamos informando a las personas sobre el tiempo estimado de espera y la organización de las filas para que no se equivoquen ni se desesperen. Al ser hoy el último día y contar con horario extendido, muchos prefieren esperar, teniendo en cuenta que toma cerca de 50 minutos llegar a sala”, mencionó la coordinadora de mediadores, Paola García.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Aseguró que están redoblando esfuerzos para que la gente no espere tanto en el Sol y las filas continúen fluyendo, y aseguró que la fila estaba muy larga desde antes de que el museo abriera, ya que llegaba casi a la avenida Hidalgo.

“Entendemos que hay mucha gente y hay que ser tolerante. Nos ha parecido estupenda y está cubriendo mis expectativas”, compartió el señor Daniel, quien junto a su hija Julieta, logró ingresar al lugar de la exposición.

Desde su apertura, más de 200 mil visitantes han disfrutado de la muestra curada por Miguel Fernández Félix y Xavier de la Riva, la cual ofrece una visión panorámica de la obra de Kandinsky, desde su proceso a la abstracción hasta convertirse en uno de los pioneros más importantes del arte abstracto.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

También los visitantes internacionales se encuentran con Kandinsky por primera vez, Alicia y Águeda, originarias de España que están en México como parte de un programa de intercambio en un máster de la UNAM.

“Nunca habíamos visto a Kandinsky, esta es la primera vez. Nos parece increíble la oferta cultural y artística que hay en la Ciudad de México y estamos intentando aprovecharla. Nos parece estupendo venirnos a encontrar acá con pintores tan conocidos”, comentaron.