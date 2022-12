Fallece Maya Ruiz-Picasso, hija mayor de Pablo Picasso, a los 87 años

Maya Ruiz-Picasso, hija de Pablo Picasso y de Marie-Thérèse Walter, falleció este martes a los 87 años, informó a AFP su hijo primogénito, Olivier. Maya Ruiz-Picasso "murió apaciblemente", explicó Olivier Widmaier Picasso.

"Tuvo una bella vida, a mi entender. Es la única persona en el mundo que no hablaba de Pablo Picasso sino de 'papá'. Lo llamaba papá y creo que es un testimonio de esa relación excepcional que mantuvo con él", añadió.

Reconocida como una experta en la obra de su padre, Maya Ruiz-Picasso protagonizó varias importantes donaciones del legado del pintor al Estado francés.

La última data de septiembre de 2021, cuando el Museo Picasso de París anunció la recepción de nueve obras de arte, entre ellas "Niño con piruleta sentado debajo de una silla", un cuadro pintado poco después del "Guernica", en 1938.

El Museo celebra precisamente en la actualidad dos exposiciones dedicadas a Maya, sobre esas donaciones y sobre la relación con su padre.

"Siempre sintió que era su misión, que esas obras debían volver al Estado, para todos", explicó el hijo de Maya, Olivier.

María de la Concepción, Maya, nació el 5 de septiembre de 1935 en las afueras de París, fruto de la relación de Picasso con Marie-Thérèse Walter, uno de sus grandes amores, a la que había conocido ocho años antes.

Casada con Pierre Widmaier, exoficial de Marina, tuvo tres hijos: Olivier, Richard y Diana.

Maya era la primera hija de Picasso, que ya tenía un hijo, Paul (1921, fallecido en 1975) de su matrimonio con Olga Khokhlova.

Pablo Picasso

Maya posó en numerosas ocasiones para el pintor malagueño, tanto para pinturas como para esculturas. Destacan una serie de retratos de ella en la época plenamente cubista del pintor, en 1938, como la tela "Maya con barco".

Cuando Picasso conoció a su nuevo amor, Françoise Gilot, en 1944, se produjo un alejamiento con su hija. El pintor se instaló en el sur de Francia, y con Françoise tuvo otros dos hijos, Claude (1947) y Paloma (1949).

Maya Ruiz-Picasso continuó, sin embargo, visitando a su padre hasta su muerte, en 1973. En 1977 murió su madre, Marie-Thérèse.

En 1979, Maya hizo la primera gran donación al Estado francés, para pagar los onerosos gastos de sucesión. Entregó 203 pinturas y 158 esculturas, además de unos 3.000 dibujos, manuscritos y otros objetos.

Maya Ruiz-Picasso recibió en octubre de 2007 la Legión de Honor, en grado de caballero.

Francia y España celebran en 2023 el 50º aniversario de la muerte del pintor malagueño.









