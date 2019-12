FCE estaba regido por burocracia y extraños favoritismos: Taibo II

A punto de cumplir su primer aniversario al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II acepta que su gestión ha sido controvertida y su reto, el próximo 2020, es hacer más fuerte la editorial que consideró estaba regida por la burocracia y de "extraños favoritismos", además cuatro de sus filiales en otros países están en números negros.

"Nuestro reto para el próximo año es consolidar las líneas que tenemos (Educal y Tierra Adentro), las reediciones y mantener vivo el catálogo histórico del Fondo, la sección infantil y juvenil que va muy bien, las colecciones populares y Vientos del pueblo", comentó el escritor.

En el stand de la FCE en el Feria Internacional del Libro de Guadalajara, (FIL), donde se llevó a cabo la entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), el autor reconoció que su vida se ha modificado completamente a casi un año de haber asumido dicho cargo.

"Antes yo era un feliz autor que paseaba por la feria", comenta Taibo II para después referirse a la controversia que se generó desde que su nombramiento fue anunciado debido a que nació en España y es naturalizado mexicano, pero se legisló para que pudiera acceder a la dirección del FCE.

"Hemos ganado por la vía de los hechos, cada vez que hay una polémica en los hechos ganamos, 'qué vas a descapitalizar el Fondo', no lo descapitalizamos, 'qué vas a desnaturalizar la librería' no hay misterio, que las colecciones populares no van a funcionar, ahí están los resultados que son favorables".

Con esa vehemencia que lo caracteriza, agregó: "Estamos limpiando la casa, reorganizando, encontramos un desastre cuando llegamos, una empresa vieja, llena de extraños favoritismos, burocratizada y una editorial que había envejecido, que no sabía cómo transformarse, llena de compromisos y contratos”.

A nivel internacional, el escritor indica que "teníamos nuestras filiales hechas un desastre, estaban perdiendo al año un millón 300 mil dólares, dinero tirado a la basura, tuvimos que reestructurarlas cambiar directores, hasta el día de hoy cuatro de ellas están en números negros”.

En cuanto a su movilidad a otras naciones donde asiste a ferias de libros, Taibo II mencionó que no puede dirigir el FCE sólo desde las oficinas de Picacho, en el "extraño edificio ese horrible que construyó de La Madrid (Miguel) que es faraónico, lo tienes que dirigir desde la calle, en tendidos de libros de Puebla, en regalos de libros a chavitos".

En cuanto a los libro buses el autor de Sintiendo que en el campo de batalla, reconoce: "empezamos con cuatro y ahora estamos con siete y el año lanzamos una nueva estructura de distribución que son las moto-librerías, que son más pequeñas que un libro bus pero que te permiten llegar a más lugares y ya tenemos exhibidores de Vientos del pueblo en consulados, en salas de espera de hospitales, va a ver como tres mil lugares, llevamos medio millón vendido de esa colección".

Paco Ignacio Taibo II comentó que este año han abierto cuatro nuevas librerías del FCE y para el próximo ha peticiones de abrir más, pero "tienen que ser muy bien pensadas porque no puedes crear sucursales que pierdan dinero, ¡basta ya!".

No obstante, su actividad como autor sigue y el próximo año lanzará la colección completa de sus cuentos. También, Paco Ignacio informa que lanzará un nuevo libro con editorial Planeta en el 2020 sobre la insurrección del gueto de Varsovia contra los nazis, que será historia narrativa.