“Feminicidios: producto de la mercadotecnia”

Por: Brenda Jaramillo Rodríguez

En este país hablamos más sobre si el ejército se queda en las calles o se regresa a los cuarteles, en lugar de disminuir la violencia. Y específicamente hay un tipo violencia que va en aumento y que no se va a erradicar con solo desearlo; y mucho menos si no lo decimos en voz alta.

“¡Los feminicidios no existen, son un producto de la mercadotecnia!”, fue la frase que uno de los profesores más reconocidos de la Universidad en la que estudio nos dijo. Afirmó que los feminicidios son un buen ejemplo de cómo se cosifican todos los hechos con el fin de convertirlos en un producto más, en mercancía.

Está de más decir la impresión que causó en mí escuchar esas palabras, pero lo fue más la reacción de todos de mis compañeros, alumnos de primer semestre de Maestría, al aceptar esa información como verídica, como real, como algo absoluto.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2022 el Estado de México registró 76 presuntos delitos de feminicidio, seguido de Nuevo León con 58, Veracruz 41, Ciudad de México 31 y Oaxaca con 32, pero dicen que es mercadotecnia.

Una sola frase y la reacción en cadena me demostraron que seguimos atrasados en el entendimiento de la poca seguridad para las mujeres en México. De la falta de diálogo en un lugar tan abierto al debate como una Universidad. La falta de empatía que se desborda en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero también me abre los ojos al discurso de odio que se desprende de las mañaneras, en donde se repite una y otra vez que el origen de todos nuestros males son las mentiras de los medios de comunicación. Por eso no nos sorprenden los asesinatos de periodistas, ni de mujeres, ni la polarización en temas tan delicados.

La razón de estas líneas es dejar constancia de un problema que sí existe, que es real, que engloba todo lo que está mal con nuestra sociedad. Con el odio, con la poca diversidad de pensamiento, con la no aceptación de las ideas de otros, con la falta de libertad de expresión, pero sobre todas esas cosas: con la seguridad. Sin seguridad, no podemos vivir, no podemos aspirar a una mejor calidad de vida, no podemos avanzar, sólo nos dedicamos a sobrevivir, pero no a vivir.

Ser mujer en este país es un peligro. Desde salir muy temprano porque “está muy solo”, hasta subir a un taxi de aplicación. Las actividades cotidianas se han vuelto de alto riesgo, más aún si un día decides ponerte una falda o un vestido. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer, y aunque no es la única, en México parece tendencia. Es nuestra responsabilidad hablar del tema, visibilizarlo y atenderlo.

Abrir el diálogo también es romper el silencio, debería ser la regla no quedarnos calladas ante la presencia de nadie, perder el miedo al qué dirán y el miedo a que nuestros profesores nos vean mal por tratar de explicarle que nos están matando.

*Oficial de Comunicación del CASEDE