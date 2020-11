Festival de Cine de Los Cabos celebra la inclusión

El próximo 11 de noviembre arranca la novena edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que por primera vez se llevará a cabo de manera virtual, y estará disponible de manera gratuita a través de su sitio de internet en toda la República Mexicana. Como ya es costumbre en el evento, sostendrán una serie de paneles con destacadas personalidades de la industria, que este año estarán enfocados a celebrar la diversidad.

La directora ejecutiva del festival, Alejandra Paulín, adelantó que dichos eventos serán transmitidos a través de “Los Cabos +”, la plataforma que crearon para esta edición streaming, a la cual se podrá accesar a través de un registro que se abre este martes 10 de noviembre.

“El 17 de noviembre, a las 16:30 de la tarde, sobre la inclusión y los Premios Oscar, con la representación de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, nos da mucho gusto que continuamos con esta colaboración. El miércoles 18 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, tendremos el panel “2020: Hacia la Transformación de Nuestra Industria”, en el que representantes de México, Estados Unidos y Canadá van a hablar de la representación equitativa frente y detrás de cámaras, va a estar con nosotros María Novaro”.

“El jueves 19 de noviembre tendremos una charla sobre la representación trans en el cine contemporáneo, la actriz chilena Daniela Vega estará a cargo de la curaduría. Y el sábado 14 ofreceremos una conversación con Demian Bichir, sobre su trayectoria y su próxima película, “Cielo de medianoche”, dirigida por George Clooney”.

La sección “Spotlight” de este año estará dedicada a la cineasta británica Josephine Decker, quien ha dirigido películas como “Madeline`s Madeline”, “Butter on the latch”, “Thou wast mild and lovely” y “Me the terrible”, las cuales también estarán disponibles en el sitio. La cinta que clausurará esta edición es su más reciente proyecto, “Shirley”, que narra la vida de la escritora de terror Shirley Jackson.

Maru Garzón, Directora Artística del Festival, destacó que para hacer más amigable la experiencia de los usuarios, las cintas estarán divididas de acuerdo a su temática. “Incluimos una guía fílmica en la que se incluye un contenido distinto, hay caminos que unen a las películas de manera emocional, con elementos que tienen en común. Estas rutas son una opción para quien no tenga tiempo de recorrerlo todo: cine mexicano, sociedad contemporánea, derechos humanos, amistad, retratos de familia; toda la serie de temas que suelen ser objeto de nuestra línea editorial”.

La cartelera completa está disponible a través del sitio cabosfilmfestival.com, los títulos y el número máximo de vistas se podrán consultar en la misma página. El festival se celebrará del 11 al 19 de noviembre.