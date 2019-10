Festival de Cine de Morelia reconocerá a Robert Redford

El actor, director y productor Robert Redford recibirá la presea a la Excelencia Artística en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El encuentro fílmico, uno de los más importantes que se organiza en México, se realizará del 18 al 27 de octubre, pero aún no se anuncia qué día se le entregará el reconocimiento al actor hollywoodense.

Redford es también un impulsor del cine, fundó en 1981 el Instituto Sundance que apoya la formación de directores y guionistas emergentes, cuyos trabajos encuentran eco en el Festival de Cine de Sundance.

Durante el FICM se proyectará una selección del trabajo de Redford: Butch Cassidy and the sundance kid (1969), All the president's men (1976), Ordinary people (1980) yAll is lost (2013).