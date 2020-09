Lo que no te puedes perder del Hay Festival

El Hay Festival arranca este miércoles y llegará con una jornada de seis días en los que pensadores de todo el mundo tomarán las plataformas virtuales para compartir sus ideas, que van desde la importancia del análisis del mundo actual con miras hacia el futuro, a propósito de la pandemia que ha azotado el mundo, hasta creaciones propias que demuestran que el arte no se detiene y funge como alimento para el espíritu.

Pasando de la literatura, a la ciencia e incluso disciplinas especializadas como las matemáticas y biología serán retomadas para mirar a través de diversas aristas; y para no perder detalle de los eventos más imperdibles de esta edición, recomendamos seguir la siguiente guía por día.

Miércoles 2 de septiembre

Gael García Bernal en conversación con Olivia Zerón.

Evento 0 a las 16:30 horas.

El actor tomó la silla de director para llevar a la pantalla grande Chicuarotes, cinta donde refleja cómo las condiciones adversas y la pobreza pueden orillar a la juventud a tomar el camino de la delincuencia en pos de un mejor futuro, mientras se sumergen más en el miedo, la violencia y el desamparo.

¿Cómo podemos conciliar el día a día con tantos muertos, con tanta impunidad? ¿Cómo podemos andar viviendo, respirando, riéndonos, bailando, con todo esto que está pasando?

Gael García Bernal. Actor. En entrevista con agencia EFE





Foto | Cuartoscuro

Salman Rushdie en conversación con Carmen Boullosa

Evento 4 a las 19:15 horas.

El escritor y ensayista lanzó su nueva novela Quijote, que bien puede ser una sátira del clásico de Cervantes. En la historia, Sam DuChamp es un novelista mediocre que crea el personaje de Quijote, un comerciante estadounidense obsesionado con la televisión y enamorado de una de las estrellas de la pequeña pantalla. Quijote emprende una travesía por los Estados Unidos junto con su hijo imaginario, Sancho, en busca de su amor.

Este libro es una meditación sobre la muerte; tanto el protagonista como su autor imaginario reflexionan constantemente acerca de la inminencia de su propio final.

Salman Rushdie. Escritor. En entrevista con El País / Eduardo Lago





Foto | Cuartoscuro

Malala Yousafzai en conversación con Lydia Cacho

Evento 5 a las 20:30 horas.

La activista pakistaní se convirtió, en 2014, en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz gracias a su lucha por la educación en la infancia sobre todo en las niñas, batalla que la condujo a un atentado que puso en peligro su vida. Fiel a su lucha Malala estudió Filosofía, Política y Ciencias Económicas en el Lady Margaret Hall College en Oxford y es doctora honoris causa por la Universidad Kings College de Halifax, Canadá. Actualmente reside en Reino Unido.

Las niñas educadas tienen el poder de transformar nuestro mundo, pero sin tener un hogar o acceso a la educación, millones de niñas refugiadas y desplazadas no pueden desarrollar su potencial.

Malala Yousafzai. Premio Nobel de la Paz. Declaración brindada en Edimburgo en marzo de 2019 / EFE





Foto | Cuartoscuro

Mario Vargas Llosa en conversación con Raúl Tola

Evento 9 a las 18:00 horas.

A través de su más reciente libro Medio siglo con Borges, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, explora la vida y obra de uno de los escritores fundamentales del siglo XX.

Si uno inventa historias es porque la que vive no le basta o no le gusta y escribir es una manera de cambiar mundo, de ofrecer a los demás mundos alternativos. Creo que esas son las ficciones.

Mario Vargas Llosa. Escritor. En entrevista para BBC.





Foto | Cuartoscuro

Jueves 3 de septiembre

Paul Krugman en conversación con Javier Solórzano

Evento 10 a las 19:15 horas

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 por sus contribuciones a la “nueva teoría del comercio”, reúne más de noventa de sus artículos, abordando temas como la seguridad social, las guerras comerciales, la desigualdad, el cambio climático y, especialmente, el resultado económico de las políticas del presidente Trump.

Podríamos retornar a una sociedad con una medida justa de solidaridad, aún permaneciendo claramente capitalista.

Paul Krugman. Economista. En entrevista para Hay Festival-BBC/ Juan Carlos Pérez









Foto | Cuartoscuro

Viernes 4 de septiembre

Antonio Scurati en conversación con Riccardo Cannelli

Evento 14 a las 16:30 horas.

El escritor italiano fue ganador del Premio Strega 2019 −el galardón literario más prestigioso de Italia− por su libro “M. El hijo del siglo”, una novela sobre la vida de Benito Mussolini, donde retrata la llegada al poder del dictador y el surgimiento del fascismo en Italia.

He intentado contar en una novela la historia de Mussolini y de los fascistas sin prejuicios ideológicos, como debe hacer el arte y la literatura (…) No he retratado a Mussolini ni como monstruo ni como caricatura, sino como un hombre político de gran talento y gran intuición, como una suma de todos los vicios que hacen que un político tenga éxito.

Antonio Scurati. Escritor. En entrevista para El Cultural / Fernando Díaz de Quijano





Foto: Cortesía | @AntonioScuratiOfficial

Paul Auster en conversación con Valeria Luisello

Evento 16 a las 19:15 horas.

El escritor y director estadounidense ha publicado libros de ficción, ensayo y poesía que han sido traducidos a más de cuarenta idiomas. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, doctor honoris causa por la Universidad de Lieja, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y Premio Princesa de Asturias 2006.

El arte no va a transformar de inmediato la sociedad. Ni va a evitar que los niños sufran hambre, en ese sentido es inútil. El arte sirve otra función, de tipo espiritual.

Paul Auster. Escritor y director de cine. En entrevista con La Tercera / Paula Escobar





Foto | Cuartoscuro

Sábado 5 de septiembre

Irene Vallejo y Juan Villoro en conversación con Irma Gallo

Evento 20 a las 12:30 horas.

El programa Hay Diálogos con Cuadernos Hispanoamericanos pretende servir como puente entre distintas generaciones y nacionalidades; teniendo como pretexto la obra de autores literarios de diversos orígenes.

Las historias tienen que ver con posibilidades de la realidad (…); la literatura habla de posibilidades, no podemos coartar estas posibilidades.

Juan Villoro. Escritor. En entrevista para Hay Festival / BBC / Arturo Wallace





Foto | Cuartoscuro

Siri Hustvedt en conversación con Elvira Liceaga

Evento 25 a las 19:00 horas

La novelista estadounidense es Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Conversará sobre su más reciente obra “Recuerdos del futuro”, donde a manera de diario, el personaje principal que también es escritora echa un vistazo al pasado para recordar el primer amor y su primera novela. A lo largo de su trabajo, Hustvedt busca reivindicar el papel de la mujer en las artes y el mundo.

Aún se tiene la idea de que las mujeres son más emocionales que racionales, que son seres más emotivos que los hombres, menos intelectuales.

Siri Siri Hustvedt. Escritora. Entrevista para ABC / Inés Martín Rodrigo





Foto: Cortesía | @SiriHustvedt

Cosmovisiones de los pueblos originarios

Evento 26 a las 20:30 horas.

Para hablar sobre la importancia de la conservación de los pueblos originarios se darán cita: Mirza Mendoza, antropóloga, gestora cultural e investigadora etnográfica, que ha investigado las expresiones culturales indígenas en México; Yásnaya Elena Aguilar, quien escribe en mixe, español e inglés, y trabaja en proyectos para la preservación de las lenguas mixes, así como Darrel McLeod ex director ejecutivo de educación y asuntos internacionales de la asamblea de los pueblos originarios y escritor de la obra autobiográfica “Mamaskatch”, donde cuenta las historia de su familia y su comunidad, quienes han sufrido traumas y abusos por siglos de historia colonial.

Nuestras lenguas continúan siendo discriminadas dentro del sistema educativo, dentro del sistema judicial y dentro del sistema de salud. Nuestras lenguas no mueren solas, a nuestras lenguas las matan

Yasnayá E. Aguilar. Lingüista y activista. Discurso brindado en la Cámara de diputados en febrero de 2019.





Foto: Donna Oliveros | Diario de Querétaro

Domingo 6 de septiembre

Los dilemas de la Pandemia

Evento 30 a las 13:45 horas

Los especialistas conversarán sobre los fenómenos sociales que han surgido en respuesta a la crisis sanitaria por Covid-19, así como las bases científicas sobre ese virus. A la cita asistirán José Salvador Arellano, doctor en Filosofía y autor de “Ética de la investigación científica”; Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, y autor de Un día en la vida de un virus, y Carla Santana Torres, doctora en Ciencias Biomédicas con especialidad en biología molecular. La ponencia será moderada por Juan Carlos Moreno Romo.

Mientras la humanidad siga viviendo en grandes grupos, habrá pandemias. Y los seres humanos tienen un impulso social, e incluso biológico, a organizarse en grandes grupos.

Miguel Pita. Doctor en genética y biología celular. Entrevista para El Mundo / Irene Hernández





Foto: Cortesía | Hay Festival

Ida Vitale en conversación con Jesús Cañete Ochoa

Evento 31 a las 15:00 horas.

La poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya ha recibido los reconocimientos: Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes (2018), el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances (2018), el Internacional de Poesía Federico García Lorca (2016), el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015), el Alfonso Reyes (2014) y el Octavio Paz (2009), además es parte del movimiento artístico de su país Generación del 45.

La poesía no puede imponer reglas porque si algo tiene es la libertad, es la primera en saber que no puede exigir nada. En algunos versos digo que las palabras son nómadas y los malos poemas las vuelven sedentarias.

Ida Vitale. Escritora y crítica. Entrevista para El Tiempo / Federico Díaz-Granados.





Foto | Cuartoscuro

Lunes 7 de septiembre

Michelle Bachelet en conversación con Javier Moreno

Evento 38 a las 10:00 horas.

La actual alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue la primera mujer en ocupar la silla presidencial de Chile, fungió como ministra de salud y defensa de Chile, y a través de ONU Mujeres fomenta la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Llegará al escenario virtual del Hay Festival para hablar sobre su trayectoria.

Esta es una crisis de salud, sin duda. Pero también es una crisis de derechos humanos, humanitaria, que nos plantea algo que ya sabíamos de antes y que ha dejado al desnudo todas las desigualdades que existen en nuestras sociedades.

Michelle Bachelet. Alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entrevista para RTVE





Foto | Cuartoscuro

Adela Cortina en conversación con Alexandra Haas

Evento 39 a las 12:00 horas

La escritora y filósofa española acuñó, en los años 90, el término “aporofobia”, que es también el título de su más reciente libro donde habla del rechazo que existe en la sociedad ante la pobreza.

En este momento hay que asumir la responsabilidad y la ética de la empresa y no cerrar más empresas de las que sean imprescindibles. Para ello, es necesario revindicar los Objetivos del Desarrollo Sostenible: es el momento de las alianzas. Si el poder político, el poder económico y el poder social no van de la mano, no lo vamos a conseguir.

Adela Cortina. Escritora y filósofa. Entrevista para Ethic / Pablo Blázquez





Foto | EFE

Imagina el mundo: Elena Poniatowska

Evento 41 a las 19:15 horas.

La escritora mexicana, Premio Cervantes 2013, tiene en su haber más de 40 obras de ensayo, cuento, crónica y novela, además se mantiene vigente como columnista en medios nacionales y su paso virtual por el festival es para visualizar el panorama internacional que surge como respuesta ante el Covid-19, que incluso a ella la ha mantenido en cuarentena.

La pandemia es una lección civilizatoria que nos enfrenta a la muerte. Aunque nosotros, en el fondo, somos, no amigos, pero sí muy cercanos a la muerte.

Elena Poniatowska. Escritora. Entrevista para Milenio / Guadalupe Alonso Coratella