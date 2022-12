Florencia Etcheves muestra el lado humano de Frida Kahlo en La cocinera de Frida

Especialista en novela de misterio, la escritora argentina Florencia Etcheves es autora de La virgen en tus ojos, protagonizada por la detective Manuela Pipa Pelari, que fue llevada a la pantalla en la producción de Netflix Cornelia. La corazonaday en la trilogía Pipa, derivada de este personaje. Hasta ahora, sus historias habían sido netamente ficción.

“Cuando los editores me pidieron escribir una novela de Frida Kahlo, dije ‘sí, claro, me interesa. ¡Pero luego no pude dormir!”, cuenta divertida acerca del enorme reto que le representó meter en más de 500 páginas a la pintora, a Diego Rivero, una joven tehuana que trabajó para Frida Kahlo y la nieta de la cocinera de Frida, que vive en Buenos Aires y es perseguida por una banda de falsificadores de arte que quieren robarle un cuadro hecho por la artista.

Para superar el reto, la autora se afincó en México en 2019, donde pasó más de un año investigando sobre la obra de Frida Kahlo. “A la hora de escribir la novela, decidí inventar a la cocinera, para queme permitiera hacer y deshacer con ese personaje, sin hacer y deshacer demasiado con Frida y con Diego y la llevé a Buenos Aires como refugio, porque es lo conocido para mí. Ahora que la leo, si uno separa la parte de México y la de Buenos Aires, podían ser dos novelas distintas y autónomas”, dice Etcheves en entrevista.

Como feminista, el reconocer a las mujeres que históricamente han contribuido a la equidad de género, reconoce, “es un tema que siempre me gira en la cabeza,¿cómo llegué hasta acá?, más allá de la vivencias que a uno le toca vivir, que son personales e individuales, otras mujeres que nos precedieron en la historia, nuestras madres, nuestras abuelas y fuera del núcleo familiar, nos forjaron.

“Me gustaba jugar con Paloma(la nieta de la cocinera), una chica moderna de Buenos Aires que tuvo su historia un poco invisibilizada, no supo bien de dónde vino y quién era, y la muerte de su abuela le dispara esa curiosidad”.

La autora ve en Frida Kahlo a una feminista. “Al estudiar sobre Frida me encuentro mucho más que una mujer sufriente, que si bien lo fue por el accidente, porque tuvo unas limitaciones físicas y de sus deseos, su deseo de ser madre por ejemplo, pero fue mucho más que la que lloraba por su cuerpo, que sufría por amor hacia Diego Rivera, sentí que dejarla sólo en eso, era minimizarla.

“Me encontré con el cuadro Unos cuantos piquetitos sobre una noticia que leyó de un hombre que había matado a puñaladas a su mujer y cuando cuenta lo que hizo, dice ‘sólo le di unos cuantos piquetitos’; y Frida hizo un cuadro con eso, es una denuncia contra la violencia machista, contra la violencia de género en una época en la que no se hablaba de eso, de la cantidad de noticias que existían, a Frida le llamó la atención esa y la pintó, no me parece un hecho menor, lo que vi en Frida es un interés por una cuestión social que nos atraviesa desde hace años, que es la violencia machista y los feminicidios”.

Tras resolver la trama entre las mujeres protagonistas, faltaba el elemento de misterio. “En cada novela me planteo qué mecánica criminal voy a usar, cuál va a ser el delito central y en este caso, me parecía que me lo pedían los protagonistas, era un delito que tenía que ver con el arte. Estuve muy metida en los estudios en relación a falsificadores y es fascinante, por el cuestionamiento del valor de una obra.

“Un objeto, sea cual sea, tiene un precio, si uno pregunta cuánto sale un cuadro de Frida Kahlo, un Picasso, no hay precio, sabemos que es alto, pero el arte no tiene precio, está en quien lo pueda pagar, me gustaba mucho jugar con eso, qué es lo valioso. Para Paloma, lo valioso del cuadro es la historia, lo que hay detrás, eso sí tiene un valor concreto y modifica la vida de mis personajes y no así el valor económico, mientras los traficantes quieren la obra por el precio, ella la quiere por el valor y aunque pareciera que es lo mismo, no lo es”. Florencia Etcheves presentará La cocinera de Frida en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 27 de noviembre.