Fonca, en debate para su renovación

Trifulcas, renuncias, nuevos nombramientos, mesas de trabajo y mucho más, han sido noticia en las últimas semanas en torno al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), organismo que se creó para estimular y fomentar la creación artística, cuyo sistema ha sido criticado, con acusaciones como ejercer la burocracia y favorecer a un mismo grupo de creadores.

La semana pasada en Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo el primer foro para analizar la situación del organismo de la Secretaría de Cultura, actividad presidida por la nueva encargada de despacho del Fonca, Marina Núñez Bespalova, quien propuso temas como descentralización e inclusión, pero en el encuentro surgieron más demandas de los creadores.

Será hoy cuando se realice una nueva discusión sobre las políticas y actualidad de Fonca. El foro ocurrirá en Mérida, Yucatán, el cual, como el realizado en el norte del país, se transmitirá por las redes sociales de la institución, que en el primer evento estuvieron activas y “al rojo vivo” con las opiniones de quienes lo presenciaron, donde destacaron comentarios sobre que estas becas son para la creación y no para la manutención.

Así, el debate se ha generado en este organismo gubernamental con un diagnóstico y una reestructura que no vio la luz con su anterior director Mario Bellatin, quien formó parte del primer equipo de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Él dejó el cargo después de no presentarse a un foro donde se discutirían las iniciativas de la organización en la Biblioteca de México, después renunció “por motivos de salud.

Ahora, la comunidad artística espera resultados sobre las conclusiones generadas en las Mesas de Trabajo para ser expuestas una vez que concluya el tercer encuentro en la Ciudad de México el próximo 29 de marzo del año en curso donde se dice se ha centrado este apoyo, y en donde los creadores capitalinos expondrán sus inquietudes y expectativas en esta nueva administración del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del que vale la pena conocer más acerca de sus orígenes y operatividad.

CREACIÓN

La institución surgió el 2 de marzo de 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura, con el objetivo de fomentar y estimular la creación artística en todas sus manifestaciones. La información oficial, sobre el surgimiento de la dependencia, sugiere que fue como una de las respuestas que ofreció el Gobierno Federal a la comunidad artística para construir instancias de apoyo basadas en la colaboración, la claridad de objetivos, el valor de la cultura para la sociedad y el aprecio de la diversidad de propuestas y quehaceres artísticos.

Las funciones del Fonca son: apoyar la creación y la producción artística y cultural de calidad; promover y difundir la cultura; incrementar el acervo cultural, y preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación. Intervenir en los proyectos culturales profesionales que surgen en la comunidad artística; ofrecer fondos para que los creadores puedan desarrollar su trabajo sin restricciones.

Foto: Especial

CONVOCATORIAS Y BECAS

De esa forma, el organismo convoca a los artistas y creadores para que participen en sus programas, mediante la presentación de propuestas que son evaluadas por Comisiones de Dictaminación y Selección, formadas por artistas y creadores. Las 25 convocatorias se concentran en las diferentes disciplinas artísticas.

Entre los estímulos a la creación se encuentran: Cátedra cultural de México, Centro de experimentación y producción de música contemporánea, Centro de producción de danza contemporánea, Compañía Nacional de Teatro y Estudio de Ópera de Bellas Artes.

Beca Jóvenes creadores: para jóvenes de 18 a 34 años; México: encuentro de las artes escénicas: Programa de músicos tradicionales, Edmundo Valadéz que ofrece apoyos económicos para la edición de revistas independientes, impresas y electrónicas. México en escena, de la cual el pasado viernes se publicó en la página del Fonca los resultados de la anterior convocatoria de 2018.

También están diferentes programas de becas para estudios, intercambio y promoción en el extranjero. Cabe destacar que los interesados en obtener alguna beca o apoyo del Fonca, deberán esperar a las convocatorias que se den a conocer en la página electrónica de la asociación y deberán enviar sus propuestas, las cuales pasarán a una comisión especial del programa que evaluará el aspecto técnico y administrativo, decidirá quienes son acreedores al apoyo cuyos montos son variables de acuerdo a los lineamientos de cada beca o estímulo a la creación. Por ejemplo, el año pasado, los beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), 200 de diferentes puntos de la República mexicana recibien 29 mil 142 pesos mensuales, esto durante tres años. El presupuesto actual del Fondo es de 600 millones de pesos, según confirmó la titular de la dependencia Núñez Bespalova.

HABLA LA COMUNIDAD ARTÍSTICA

Entre los creadores, algunos que no han sido becarios del Fonca como Victor Ugalde, guionista, director, e investigador cinematográfico, quien estudió en el CUEC (1980-1984), así como el periodista Salvador Ruiz, mejor conocido como Chava Rock, que en 1994 obtuvo por un año la beca de esta institución en el rubro de publicaciones por su revista Códice Rock y el director escénico Hugo Arrevillaga, dos veces becario del Fonca, nos dan su opinión sobre el Fonca y hablan de su experiencia en el mismo.

"Yo no he sido becario del Fonca, pero lo que está pasando ahí es un cambio para renacer y molesta eso a los que ya están colocados. Es la lucha eterna entre lo viejo y lo nuevo, como una tragedia griega. Lo viejo se niega a desaparecer y lo nuevo no acaba de nacer. Yo estoy por la renovación propuesta, que se usen mejor los recursos, que no exista la reelección inmediata en las becas, que se descentralice, que no se dupliquen los apoyos y que no puedas acceder a ellos mientras seas funcionario", dice Ugalde.

Por su parte, Chava Rock dice que su vivencia al obtener la beca por su publicación, la cual en ese tiempo fue de alrededor 12 mil pesos por un año, "no fue nada grata, siempre les critiqué eso, daban el estímulo y me pedían dos páginas de publicidad. Salí perdiendo. Uno acepta las restricciones porque para revista independiente eso si te funciona y qué bueno que ahora se manifiesten, porque en el arte siempre ha habido rupturas y eso lo beneficia, porque lo refresca".

Por su parte, un experto en la escena como Hugo Arrevillaga, expresa: “Como director y dramaturgo, algunos de mis proyectos han sido con el apoyo del Fonca, sin ellos no los habría podido desarrollar. En México, somos afortunados de tener este apoyo. Entiendo, es único en el mundo. Mi trabajo está en buscar historias que impacten a la sociedad y sobre todo en las generaciones jóvenes, para que exista una educación integral. Por eso, algunas de las sugerencias que haría es que se tomen en cuenta que cuando terminamos una obra, no tenemos facilidades para la cuestión de difusión. Sería conveniente que el Fondo haga resonar nuestro trabajo para que éste sea más visto”.