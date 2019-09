Fotógrafo mexicano, Guillermo Arias, se lleva el premio Visa de Oro News

El fotógrafo mexicano Guillermo Arias, de AFP, ganó el sábado en Perpiñán el premio Visa de Oro News, el más prestigioso del festival Visa de la imagen, por su trabajo sobre las caravanas de migrantes en América central.

Los otros nominados eran Ivor Prickett (The New York Times) por "el fin del califato" del grupo Estado islámico en Irak/Siria; Goran Tomasevic (Reuters) por "otra guerra civil en Libia", y el italiano Lorenzo Tugnoli (The Washington Post/Contrasto-Rea) por la crisis en Yemen.

Honored and humble 🙏🏽 so much to @visapourlimage @2ebureau @parismatch_magazine and the beautiful @perpignan @visapourlimage Congratulations to @guillermoarias (@afpphoto) on winning the 2019 Visa d'or Paris Match News Award, funded for the twelfth time with an €8000 endowment by @parismatch_magazine, for his reportage "The Caravan." The project documents the journey of thousands of Central American migrants traveling in large groups to the United States in the hope of a better life, recording the challenges on their journey through Mexico, the difficulties faced once they reach the US-Mexico border, then the desperate struggle to cross the physical barriers on the border, and pursue their American dream. Pictured is an image from the reportage. The caption: Central American migrants looking through the border fence guarded by US Border Patrol agents. Near El Chaparral border crossing, Tijuana, Baja California State, Mexico, November 25, 2018 Photo © @guillermoarias / @afpphoto

Arias sucede a la francesa Véronique de Viguerie, primera mujer en ganar el Visa de Oro Paris Match News desde hacía 20 años.

Ella fue la quinta mujer galardonada desde la primera edición del premio en 1989, presentado como el más importante para el fotoperiodismo en el mundo.

En 2017 habían sido galardonados fueron belga Laurent Van der Stockt, coronado por su cobertura de la batalla de Mosul (Irak) y dos fotógrafos de la AFP, el griego Aris Messinis (2016) y el turco Bulent Kiliç (2015), por sus trabajos sobre la crisis de los migrantes.