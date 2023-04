Fotógrafos mexicanos son reconocidos por la Organización Mundial de Fotografía

Los fotógrafos mexicanos Dinorah Graue Obscura y Pável Vélez han sido reconocidos en la entrega de los Sony World Photography Awards 2023, que son otorgados por la Organización Mundial de Fotografía, una de las plataformas globales más importantes del mundo del la fotografía.

Por su llamativa imagen titulada "Par poderoso", inscrita en la categoría Mundo Natural y Vida Salvaje, la fotógrafa mexicana Dinorah Graue Obscura fue galardonada con el premio Fotógrafo del Año en la competencia Abierta 2023, el cual celebra el poder de las imágenes individuales.

Dicha fotografía, que ha sido reconocida por su habilidad de comunicar una narrativa visual notable combinado con la excelencia técnica, es en blanco y negro. En ella se pueden ver a un par de pájaros caracara con cresta en el sur de Texas, posando juntos en una rama, y mirando fijamente en la misma dirección. La fotógrafa hace sentir al espectador como si las majestuosas aves rapaces estuvieran casi posando para la cámara, mientras permanecían inmóviles e idénticas, mirando más allá del marco.

“Es un inmenso honor recibir el premio de Fotógrafo del Año de la Competencia Abierta 2023. Estoy absolutamente segura de que este reconocimiento contribuirá a la difusión de mi trabajo como fotógrafa de vida silvestre, que tiene como objetivo transmitir y mostrar a las personas la belleza que veo en la naturaleza. Creo que la fotografía es una herramienta muy poderosa que puede usarse para crear conciencia sobre la fragilidad de nuestro mundo natural”, dijo Dinorah Graue al recibir el premio.

Dinorah, mexicana de origen, pero radicada en Costa Rica, recibió el premio Alpha Female en los Sony World Photography Awards 2022.

Por su parte el fotógrafo Pável Vélez, originario de la Ciudad de México, recibió el Latin America National Award, que forma parte de los reconocimientos locales organizados por la agrupación de fotógrafos en los 55 países participantes.

El trabajo de Vélez fue reconocido por enfocarse en la fotografía documental de la cultura mexicana, especialmente en el medio urbano. Cuando el artista recibió el premio declaró: “Me tomó por sorpresa, me sentí muy emocionado porque es la primera vez que una de mis fotografías es seleccionada para un concurso tan importante”.

En la categoría Fotógrafo del Año correspondió al portugués Edgar Martins por su serie Our War; mientras que en el premio Latin America Professional Award, fue otorgado a la peruana Ángela Ponce.