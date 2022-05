Francisco Serratos explica el origen del cambio climático en El capitaloceno

Por décadas se ha intentado solucionar el problema del cambio climático desde la ciencia, pero gran parte del origen de la decadencia del medio ambiente está en el desarrollo de la economía, en particular, el capitalismo que incentiva un consumismo masivo que recae en la explotación de recursos naturales.

Esta es la propuesta del escritor Francisco Serratos en su libro El capitaloceno. Una historia radical de la crisis climática, que presentó en el Centro Cultural Universitario en el marco de El Aleph, Festival de Ciencia y Artes, de la UNAM, que en esta edición reflexiona sobre la crisis climática.

Serratos explicó en entrevista que si bien el impacto de la presencia humana sobre la naturaleza se puede entender y atender desde ciencias como la biología, ecología e incluso temas sociales, el problema radica en el capitalismo entendido como una sobreexplotación del medio ambiente para satisfacer la demanda de la sociedad.

“A veces creo que la gente no es consciente de lo que está pasando, se está colapsando el planeta, ya no puede soportar el grado de explotación al que lo somete un sistema económico cuyo principio es el crecimiento infinito. Los océanos se están colapsando, los glaciares se están deshelando, los ríos se están secando, y los gobiernos no están actuando como si estuviéramos en una emergencia porque están dentro de este relato lineal capitalista”, precisó.

Serratos hace una revisión de las relaciones entre economía y medio ambiente desde los primeros años de la humanidad, y en su relato se revela cómo conforme hay más demanda desmedida de alimentación, vestimenta y servicios globalizados, la naturaleza se afecta, desde la tala de bosques hasta la contaminación en los mares.

“Nos han vendido la idea de que la tecnología nos va a salvar, nos han vendido la idea de que el avance tecnológico tendrá la solución para salir de este problema, pero no han dicho que esos sectores dependen de la minería y de la acumulación de carbono y la escasez cada vez mayor de petróleo y recurrimos a las energías extremas donde la sustracción es más violenta del ecosistema”, acotó.

Así, la propuesta de Serratos es plantear el concepto de capitaloceno como una crítica a la noción de antropoceno, al considerar que la acción humana sobre el planeta está atravesada por procesos de colonialismo, industrialización, globalización, racismo y patriarcado.

Reflexionar sobre las posibles soluciones que pueden impulsar un equilibrio ecológico en el planeta es uno de los objetivos de la edición 2022 de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, por ello su temática se centra en “Las fronteras del medio ambiente”. Este encuentro con académicos y acrtistas se lleva a cabo, de manera híbrida, del 19 al 29 de mayo en el Centro Cultural Universitario y en las redes sociales de Cultura UNAM.

Serán 120 actividades, la mayoría de manera presencial, alrededor de tres ejes: Crisis planetaria, Pensarnos como planeta y Acciones y medidas para regenerar nuestro entorno.

En el terreno artístico se presentará la instalación sonora Earthquake Mass Re: Imagined, de la creadora británica Kathy Hinde, que explora los efectos del movimiento sísmico en el sonido; la intervención vocal y musical Carbono secreto, de Javier Álvarez y Emilio Said; la presentación performática Ecologías corporales: Cuerpo cyborg y organicidad, de la artista española Moon Ribas, y la pasarela de moda sostenible DEOM. Diseño, escena y otras materialidades.

La antropóloga Anna Tsing, quien planteará futuros posibles ante la emergencia climática; la científica israelí Hadas Mamane sobre las herramientas para medir la calidad del agua y otros especialistas hablarán de temas como la basura espacial o el cambio climático.