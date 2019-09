Así será el homenaje nacional al maestro Francisco Toledo

Tras la lamentable muerte del artista Francisco Toledo, la Secretaría de Cultura realiza un homenaje nacional con una serie de actividades para honrar al maestro juchiteco.

El maestro, hombre sencillo, no le gustaban los elogios; no obstante, las manifestaciones de amor y admiración, del pueblo y las instituciones de México son inevitables.

Ante ello, la encargada de la política cultural del país, Alejandra Frausto Guerrero, dijo que “cualquier homenaje será menor para el tamaño de artista que era Francisco Toledo”.

- ¿Hay momentos propicios para pintar?



A diario me levanto, desayuno y empiezo a trabajar. Muchas veces me paso dando vueltas a la mesa y pierdo el día. Tal vez no me guste tanto ya pintar, a veces me aburre, es como una tarea.



Francisco Toledo. Entrevista con A. Abelleyra. pic.twitter.com/TGRlnMpKv2 — Secretaría Cultura (@cultura_mx) 6 de septiembre de 2019

Amplían periodo de “Toledo Ve”

De esta manera, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) extiende el tiempo de la exposición “Toledo ve” para que el público pueda tener acercamiento a 600 piezas diseñadas por el propio maestro y que exploran las distintas disciplinas artísticas en las que se desarrollaba, como artículos de la vida cotidiana, bocetos, prototipos, modelos, objetos intervenidos y piezas únicas.

Cabe resaltar que la curaduría de la muestra fue realizada por el propio artista, en colaboración con el equipo de diseño museográfico del MNCP.

"Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo" #ArteMexicano Francisco Toledo (1940-2019) pic.twitter.com/gQZb8EE7Mn — Secretaría Cultura (@cultura_mx) 6 de septiembre de 2019

De igual forma, la Fonoteca Nacional prevé la difusión de audios, la producción de podcast, además de colaborar con el Museo de Culturas Populares para exponer audios que acompañen la muestra.

Cabe recordar que en el Complejo Cultural Los Pinos, en el marco de la exposición “De lo perdido lo que aparezca. 33 visiones de la pintura en México, se cuenta con una de sus piezas, “Murciélago”, ubicada en el que fuera el despacho presidencial de la casa Miguel Alemán, sus puertas estarán abiertas desde las 11:00 horas.

Lamentamos el fallecimiento del maestro Francisco Toledo, artista oxaqueño reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo, así como por su labor cívica y social.



"Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen." pic.twitter.com/3GLtx9UjhC — Complejo Cultural Los Pinos (@CC_LosPinos) 6 de septiembre de 2019

Tributo en Bellas Artes

A su vez, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) abre el Palacio de Bellas Artes este viernes 6 y sábado 7 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, para que la comunidad artística y el público en general pueda mostrar su respeto al llevar una flor para la ofrenda que se montará en su honor, además de que se alista una exhibición con siete cuadros de su obra.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Cerca de las 13:30 horas se presentó una parte del Coro de Madrigalistas del INBAL para interpretar música en zapoteco y en lenguas indígenas, mientras que el sábado habrá ofrenda musical a partir de las 12:30 horas, con la Banda Sinfónica Comunitaria de Texcoco y, a las 17:00 horas, se presentará el Ensamble Escénico vocal parte del Sistema Nacional de Fomento Musical.

En tanto que la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un homenaje al artista zapoteco durante el primer concierto de apertura de su segunda temporada en Bellas Artes, a las 20 horas de este viernes, donde se escuchará un minuto de aplausos.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Canal 22 transmitirá documental

Mientras que el Canal 22 transmitirá el documental “El informe Toledo”, del director Albino Álvarez, este viernes 6 de septiembre, a las 22:30 horas, por la señal 22.1 de televisión abierta.

En Radio Educación se prepararán cápsulas especiales, recuperando algunos de los audios del maestro Toledo, así como de otros personajes que hablan de él.

‘El texto me escogió, porque la historia del mono que aprende soy yo. Salí de la manada y el aprendizaje fue duro […] Supe lo que es ser excluido por venir de otro lugar o porque tus familiares hablan otra lengua.’



Recordando a Francisco Toledo:

“El informe Toledo”



Hoy, 22:30h pic.twitter.com/EoRdSXqwiO — Canal 22 México (@Canal22) 6 de septiembre de 2019

Además, los integrantes de los Semilleros Creativos del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) en 69 municipios del país, dedicarán sus ensayos de esta jornada a la memoria del maestro Francisco Toledo, para ello platicarán con sus maestros sobre la obra del creador.

Música en Oaxaca para honrarlo

Mientras que Oaxaca, dos de cuatro semilleros creativos que el SNFM coordina en el estado -la Banda Sinfónica Comunitaria de Capulalpam de Méndez y la Banda Sinfónica Comunitaria de Tlaxiaco- preparan conciertos ofrenda. Aunado a ello, este sábado 7 y domingo 8 de septiembre, la Orquesta Escuela Carlos Chávez ofrecerá a la memoria del maestro Francisco Toledo, los conciertos ya programados en el ciclo “Música y migración”, en donde sumará la interpretación de “Dios nunca muere”, considerado el himno de Oaxaca.