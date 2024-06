Franz Kafka, el autor que retrata lo absurdo que puede ser la burocracia actual

¿Quién no se ha enfrentado a ese monstruo sin rostro llamado burocracia? Desde la fila para hacer un trámite o pagar una multa, situaciones en las que cualquier persona se siente como un insecto ante el sistema.

Esto es lo que vive K, personaje principal de El proceso, cuando de la nada le llega un citatorio para enfrentar una acusación en su contra, la cual nadie le sabe explicar de qué se trata.

Para Ilán Semo, historiador de la Universidad Iberoamericana, esta obra muestra la actualidad de Franz Kafka, un autor que no sólo fue un gran escritor, sino que supo describir de una manera simple y accesible para todos lo absurdo que puede ser la burocracia moderna.

Kafka es un gran literato, por supuesto, pero es sobre todo un autor costumbrista, escribió sobre las terribles costumbres en las que vivimos, de una manera sencilla, elemental, que es legible para todos.





"Cada vez estamos ante el poder de la burocracia, cosa que ningún ciudadano moderno puede evitar desde el más elemental de sus trabajos o las burocracias que tienen que ver con los trámites, o mucho más grave, las burocracias jurídicas, las burocracias políticas, etcétera”, explica el académico.

Esta figura omnipresente que es la burocracia está plasmada en otra de las grandes obras de Kafka, La Metamorfosis, donde un hombre normal llamado Gregorio Samsa un día despierta convertido en insecto.

“Cuando despierta, a Gregorio no le preocupa haberse convertido en insecto, sino le preocupa que no pueda llegar a su oficina. Eso es lo que verdaderamente le tiene preocupado porque cómo va a llegar a su trabajo como un insecto”.

Por eso Semo ve en la obra de Kafka algo que es actual, algo que pese a que se escribió hace más de un siglo todavía es vigente en una sociedad donde la burocracia está presente.





El mundo se ha vuelto cada vez más kafkiano, por eso Kafka es tan relevante (...)





"Nos enfrentamos con una estructura que tiene un funcionamiento muy peculiar, porque es capaz de situarnos en una zona de absoluta desolación donde ni siquiera sabemos exactamente de qué hemos sido culpables y ya estamos juzgados por un aparato que no tiene rostro, no tiene cuerpo y no tiene nombre."