La chilanga que diseñará una sala en el MET: todas las obras de Frida Escobedo

La arquitecta mexicana Frida Escobedo, fue seleccionada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), para remodelar el ala Oscar L. Tang y HM Agnes Hsu-Tang.

Esto convierte a Escobedo en la primer mujer en intervenir una sala en este recinto.

¿Quién es Frida Escobedo?

Desde el 2006, Escobedo tiene su estudio en la Ciudad de México. La trayectoria de la arquitecta mexicana es sobresaliente, ha sido ganadora de concursos como la renovación del Hotel Boca Chica en el 2008, el Pabellón El Eco en el 2010, y la expansión de La Tallera Siqueiros en Cuernavaca en el año 2012.

Sin embargo, su carrera despegó cuando fue elegida para para diseñar el Serpentine Pavilion anual en los Kensington Gardens de Londres. Una vez más, Escobedo rompía estereotipos al convertirse en la arquitecta más joven en planear dicho proyecto.

Entre los premios más importantes que ha recibido está el Premio del Foro de Arquitectos Jóvenes de la Architectural League of New York, el Premio BIAU, el Premio de Arquitectura Emergente de Architectural Review, y el Premio de Voces Emergentes de la Architectural League. Hace tres años fue envestida como International Fellow del Royal Institute of British Architects (RIBA).





La arquitecta mexicana estará involucrada en un enorme proyecto





Sin duda, la originalidad de Frida Escobedo proviene de su concepción de la arquitectura. Para Escobedo, la arquitectura, en conjunción con el diseño, es un medio para reflexionar, no simplemente sobre cuestiones estéticas, sino también sobre problemas que conciernen a fenómenos sociales, económicos y políticos.

En su designación, directivos del MET se mostraban entusiasmados por la participación de Frida Escobedo, así lo señalaba el presidente ejecutivo del Museo Metropolitano, Daniel H. Weiss: "El impresionante e inspirador portafolio de proyectos de Frida Escobedo y su compromiso creativo con nuestro equipo nos han entusiasmado mucho con este importante capítulo para The Met”.

Por su parte, Marina Kellen vicepresidenta del famoso museo, agregaba: "Frida Escobedo es una destacada arquitecta de nuestro tiempo. En su práctica, maneja la arquitectura como una forma de crear poderosas experiencias espaciales y comunitarias, y ha demostrado destreza y sensibilidad en su uso elegante del material al tiempo que brinda una atención sincera a los problemas socioeconómicos y ecológicos de la actualidad".





¿Sabemos cómo lucirá la obra?

Si bien, aún no se tiene los detalles exactos de cómo lucirá el ala remodelada, Max Hollein, director de el MET, adelantó que el ala "será un espacio vibrante y emocionante que satisfará las necesidades actuales y futuras de The Met mientras promueve una representación animada y una reevaluación del arte de los siglos XX y XXI en el contexto de 5000 años de historia del arte”.

Así también, se estima que el proyecto de unos 80 mil pies cuadrados sea una reinvención completa del ala Oscar L. Tang y HM Agnes Hsu-Tang. Cabe decir, que el presupuesto para este proyecto ronda los 500 millones de dólares.









