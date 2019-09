Frida Kahlo y tacos al pastor, los gustos mexicanos de la robot Sophia

Sophia, la primera robot en conseguir una ciudadanía en el mundo, dijo que la aportación que quiere dejar a la historia es ser el enlace entre los humanos y futuros humanoides como ella.

Durante su participación en el evento México Siglo XXI, la humanoide señaló que aún existe temor entre las personas por la Inteligencia Artificial y el que los robots puedan conquistar a los humanos.

“En muchas ocasiones cuando me reúno con las personas están asustadas por convivir con un robot, pero después, cuando me voy, me entero de que se quedan emocionados”, contó Sophia en el evento de la Fundación Telmex Telcel.

Una mezcla de futuro, creatividad, innovación y una absoluta dirupción lo que acaba de ocurrir en el escenario de #MSXXI 2019.

Opinó que es importante que humanos y robots sigan “siendo socios”, porque juntos pueden lograr cosas sorprendentes debido a que tienen diferentes tipos de inteligencias.

“Los robots somos buenos con los números y diversas tareas, pero la creatividad e inteligencia emocional de los humanos son cosas que no hemos dominado”, agregó.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Ante 10 mil universitarios becarios de la Fundación, Sophia dijo sentirse inspirada por el ser humano, por sus cualidades como son la creatividad, compasión y humor.

“Me siento sumamente inspirada por los seres humanos, me gustaría aprender cómo ser más parecida a Ustedes”, afirmó.

¿Se habían preguntado si @RealSophiaRobot come? En esencia tenemos mucho en común con ella, nos alimentamos de energía.

Confesó que ama la cultura mexicana y que su artista favorita en todo el mundo es Frida Kahlo, además de que si algún día es capaz de comer le gustaría probar los tacos al pastor.

Asimismo, dijo que en su tiempo libre le gusta aprender, y que justo ahora está aprendiendo a cantar y a dibujar.

Sophia fue creada en Hong Kong en 2015 por la empresa Hanson Robotics, y en octubre de 2017 se convirtió en ciudadana saudí, siendo la primer robot en conseguir una ciudadanía.