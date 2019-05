Fundación Elena Poniatowska suspende actividades por falta de recursos

El archivo de la escritora Elena Poniatowska se encuentra en riesgo debido a que la fundación que lo resguarda no cuenta con recursos necesarios y ningún apoyo gubernamental ni público que pueda solventar los gastos para su manutención. Así lo dijo Ulises Castellanos, director de Actividades Académicas y Culturales de la Fundación Elena Poniatowska.

En entrevista telefónica con El Sol de México, Castellanos describió la difícil situación por la que atraviesa este espacio cultural ubicado en la colonia Escandón y que ofrece talleres y diferentes actividades culturales.

Cultura Un escarnio, el caso de fundación Poniatowska: Sergio Mayer

"El archivo de la escritora está en riesgo que permanezca en México. A lo largo de todos estos años la fundación ha operado con recursos públicos, pero sobre todo privados, pero ya no podemos cubrir los gastos. No tenemos ni para café ni para agua de garrafón, ni para pagar la luz de este mes. Ya no hay posibilidad de esperarnos más, empezamos a tener deudas con proveedores. Necesitamos que las iniciativas privadas nos apoyen o surja algún apoyo de la Secretaría de Cultura o de la sociedad en general".

El entrevistado asegura haber tenido pláticas con la Secretaría de Cultura y la Cámara de Diputados, "y estuvimos considerados con un monto que aprobó la Cámara de Diputados que representaba el uno por ciento de todo el dinero para manejar recursos en relación a cultura. Entre 200 fundaciones estábamos nosotros, pero ninguna recibió nada porque somos asociaciones civiles y ahí es donde caímos nosotros".

Las puertas de la fundación continuarán abiertas para talleres y visitas, pero las actividades de cine y presentaciones de libros programadas para lo que resta del mes de mayo y junio han sido suspendidas.

"La operación de la fundación cuesta 400 mil pesos mensuales, no los tenemos y la gente ya no ha cobrado los últimos tres meses; algunos ya se han ido, quedamos tres personas, no tenemos sillas, las rentábamos y ya se las llevaron. Ninguna instancia local ni federal resuelven, por lo que hemos decidido suspender las actividades de los siguientes dos meses y sólo continuar con los talleres que están activos ahorita por alumnos y profesores".

Sociedad Niega Fundación Poniatowska haber recibido 5 mdp del gobierno federal

Sobre la buena relación que existe de Elena Poniatowska con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Castellanos dice que "ha sido de muchos años y ella mantiene su relación de amistad con él de manera intacta y no mezcla los asuntos de la fundación con su gobierno. Ella no le ha solicitado nada al presidente y no quiere solicitarle nada porque considera que su administración tiene otras prioridades y la fundación no es una de ellas".

El directivo adelanta que se ofrecerá una conferencia de prensa el 14 de junio que es la fecha cuando se cumple un año en la casa.

"Merecemos algún tipo de financiamiento público, porque al final la fundación ayuda a la gente al barrio; los costos de los talleres no rebasan los mil pesos, pero en eso es la parte que le corresponde al gobierno, hacemos un llamado a Alejandra Frausto a que honre la palabra del presidente, quien dijo que siempre apoyaría la cultura en especial a la fundación", concluye.

Esta problemática fue compartida por Ulises Castellanos, a través de un comunicado publicados en la redes sociales de la fundación.