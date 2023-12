Futbol y regalos: así fue la tregua navideña durante la Primera Guerra Mundial

Fuera del cliché navideño tipo Hollywood, la Navidad en muchas ocasiones ha traído historias realmente increíbles, una de ellas fue aquella Nochebuena de 1914, en plena Primera Guerra Mundial.

Mejor conocida como la Tregua de Navidad, se trata de uno de los hechos históricos más populares de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con el Museo Imperial de Guerra (IWM por sus siglas en inglés) de Reino Unido, durante la Nochebuena de 1914, soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica (BEF) escucharon del otro lado de las trincheras a soldados alemanes cantando villancicos y canciones nacionales, además de linternas y pequeños abetos, a lo largo de sus trincheras.

Al amanecer, soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras y en tierra donde estaba la destrucción de las batallas, se intercambiaron regalos, tomaron fotografías y algunos jugaron partidos de fútbol. Otros aprovecharon para enterrar a sus muertos y repararon trincheras y refugios. Después del Boxing Day, el cual es una tradición inglesa que prolonga los festejos navideños, las reuniones en tierra de nadie disminuyeron.

Es importante aclarar que dicha tregua no se dio en todas las partes del frente occidental, pues en distintos lados del frente continuaron los combates y se produjeron víctimas el día de Navidad. Incluso algunos algunos oficiales de ambos bandos no vieron con buenos ojos esta tregua por evidentes razones.

Soldados alemanes y británicos conviviendo en Navidad. Foto: Museo Imperial de Guerra (IWM)

Cabe mencionar que tras esta famosa tregua durante el primer año de guerra, los altos mandos de ambos lados de ambos consideraron que este escenario no podía volver a repetirse. No obstante, hubo eventos aislados de soldados que mantuvieron breves durante la guerra, hecho que no sólo se dio durante la Navidad.

Estas breves treguas fueron conocidas como "Vive y deja vivir", en sectores del frente que no tenían mucha actividad hostil, estas breves pausas permitía que ambos bandos pudieran reparar sus trincheras, además de recoger a sus muertos.

Si le interesa saber más detalles sobre este curioso acontecimiento, el Museo Imperial de Guerra (IWM), cuenta con distintitos materiales al respecto como este video.