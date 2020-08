Galerías: Arte y experiencias a sana distancia

El arte es una de las expresiones que ha prevalecido ante cualquier circunstancia (desde los movimientos sociales, hasta las pandemias), por eso, en el marco del Covid-19, es importante mantenerse cerca de las distintas propuestas, no importa si es virtualmente o en un espacio físico.



Por eso, en el podcast de La Guía del Fin de Semana dedicamos la entrega a la llamada nueva normalidad, pero en las galerías, esos sitios a los que podemos asistir sin sentirnos vulnerables: con cita, pocas personas y recorridos casi personalizados. Además, sana distancia y filtros necesarios para prevenir contagios.

Para reforzar esta creencia invitamos a la conversación a dos galerías: Kurimanzutto, referente mundial; y Estudio Marte, espacio sin pretensión que abre sus puertas a la comunidad y los artistas que muchas veces no ven en el museo el lugar donde poder llevar su propuesta.



Además, enlistamos otras galerías que operan bajo reserva, pero con entrada gratuita y un par de proyectos que nos ayudarán a mantenernos muy actualizados respecto al arte contemporáneo.

KURIMANZUTTO

“Lo que es interesante sobre la galería es que desde 1999 comenzó con la idea de realmente representar lo que estaba sucediendo en México y en lugar de concentrarse en tener un espacio físico donde presentar arte, se moldeaba a los proyectos artísticos y sin el espacio fijo creaba exposiciones en diferentes locaciones; por ejemplo, su primera exposición fue Economía de Mercado, duró un día y fue en un puesto de frutas del mercado de Medellín, las piezas de arte se hacían y se vendían a precios de productos de mercado (…) Ha habido muchos proyectos, de muchos diferentes tipos en la historia de la galería, incluso nave industrial de principios de siglo que se fue renovando”, menciona Julia Villaseñor, directora de comunicación de la galería.

Kurimanzutto

Kurimanzutto está por inaugurar Siembra (a partir del 7 de septiembre), una muestra que comenzó en febrero de 2020 y terminará más a menos a mediados del 2021; aquí diferentes proyectos artísticos conviven en siete salas, donde conectan a través del flujo de la gente; son proyectos en curso de artistas de la galería e invitados.

“Siembra va cambiando, se piensa como un campo de cultivo, donde las diferentes cosechas tienen diferentes tiempos de crecimiento; es una cosa de biodiversidad y de encontrar qué son las cosas que están conviviendo en el mundo del arte en la ciudad”, menciona Julia.

Escucha la charla completa aquí.

Dónde

De 11:00 a las 17:00 horas en Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo (previa cita). Más detalles en @kurimanzutto

GALERÍA DE ARTE MEXICANO

Es considerada la primera en la ciudad fue fundada en 1935 por la promotora Inés Amor, fundamental para la vida cultural y artística del país; en especial porque este espacio abrió paso a distintos artistas nacionales, más allá de los recintos gubernamentales.

Las primeras exposiciones que albergó contenían obra de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, Frida Kahlo y María Izquierdo, entre otros.

Actualmente se mantienen con actividades online, pero pueden checar estatus en @gamgaleria y en www.galeriadeartemexicano.com

Dónde: Gobernador Rafael Rebollar 43, colonia San Miguel Chapultepec





PEQUOD CO.

Esta galería tiene varias peculiaridades; primero es que ni la pandemia no impidió su inauguración, su razón de ser busca apoyar la carrera de artistas jóvenes y emergentes, ¿Qué mejor que abrir con las medidas adecuadas y continuar con esta difusión?

El lanzamiento oficial fue en julio con dos exposiciones, una a través de una app en realidad aumentada llamada En el mundo cualquier cosa está conectada a otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es ese tercero. Por cierto todavía pueden bajar la app (https://apple.co/2Opc5hY)

Y la segunda muestra, en el espacio físico de la colonia Juárez, llamada El pantano de las ánimas, de Paloma Contreras.

Dónde



Lancaster 29, colonia Juárez. El acceso en Pequod Co. Es solamente con cita y pueden hacerla en www.pequodco.com. Ojo, no habrá en la sala más de tres personas.

ESTUDIO MARTE



De acuerdo con Susana Gómez-Ortiz, fundadora y directora de la galería, es un espacio al que le interesa encontrar proyectos de artistas que no necesariamente sea lo que estamos habituados a ver “…me interesa el nivel de compromiso que tienen con su obra, no con su personaje”, menciona. Además, enfatiza que es un lugar independiente que puede tomar sus propias decisiones.

Hay exposiciones cada mes, actualmente está Todas las cosas deben nombrarse, pero en septiembre inaugura muestra Let me get closer de Karla Leyva.

Dónde

En Jaime Torres Bodet 221, Santa María la Ribera.El acceso es por cita (24 horas mínimo antes), casi personalizada y solo pueden venir dos personas.

Antes de continuar con la lista opciones en otros puntos del país, estas son otras galerías que ya pueden visitar en la Ciudad de México: Hilario Galguera, Maia Contemporary, House of Gaga, Enrique Guerrero y Patricia Conde, TODAS con previa cita. Sugiero organizar el recorrido vía redes sociales.

-GALERÍA TAQUERA

Hay una opción muy especial en la periferia de la CdMx, un proyecto hermano de la Revista Independiente Bordo que se llama Galería Taquera, una acción que, como ellos dicen, busca descentralizar el arte.



Se enfocan en el arte gráfico y, como su nombre lo adelanta, están ubicados en una taquería callejera que les cedió parte de su espacio para organizar muestras; el local es de uno de los familiares del proyecto Bordo, un apoyo mutuo, pues, como nos cuentan, “el taquero abre el espacio, con un plus artístico; y cuando el local no está abierto, sigue siendo una galería.

¿Qué muestra hay? Mes a mes verán obra de distintos artistas que realizan un paste up en el lugar, o sea, pegan un dibujo que hicieron y así, mientras que esperas tu orden, puedes ver la obra.



Pararon durante el semáforo rojo, pero regresan el 6 septiembre con la exposición de Andrea Honni.

En conclusión: Tacos y gráfica, obra que además de verla en la pared, la puedes puede coleccionar porque los de la galería ofertan obra de los artistas en la técnica riso actualmente.

Por cierto, inauguran los domingos que es cuando hay tianguis en la colonia y hay oportunidad de que más personas vean la muestra.

Dónde

Calle Paloma Negra, esquina con Cielito Lindo, en Ciudad Neza en la taquería "Los súper locos". Más detalles en www.instagram.com/bordo.revista

EN LOS ESTADOS

Dentro del extenso universo de galerías, les cuento que muy a la frontera norte, ahí donde la inspiración está a flor de piel está La Caja, en Tijuana.

Abierto al público desde el año 2005 como un espacio para la promoción de artistas local; esta caja realmente es una bodega que se remodeló en el 2010 y que permitió todavía hacer más grande este lugar de exposiciones. Además, durante el año tienen diplomados, cursos, talleres y conversatorios.

Además, para que ubiquen por estado, sugiero visitar la página de Sistema de Información cultural https://sic.cultura.gob.mx/

EN EL MUNDO VIRTUAL

La pandemia motivó a distintos espacios de exhibición a transformar su manera de operar. Hay dos ejemplos muy puntuales, como:

- Casa Equis, Ciudad de México. Estaban ubicados en la colonia Santa María la Ribera y decidieron trasladar el espacio físico a uno online, en la que todos pudieran recorrer sus muestras, incluso darle zoom a la obra de artistas contemporáneos.

Dónde. https://www.casaequis.com/virtual

- Blanco de Tianio, Cuernavaca. Se definen como un espacio que divulga y promueve el desarrollo artístico, un lugar que tiene como finalidad aumentar el registro de obra para visibilizar su existencia.



Esta galería lanzó su primera expo virtual durante los meses de junio y julio Además, están en constante promoción de convocatorias para artistas morelenses y reforzar la difusión de lo que se realiza en el estado.

Dónde. www.blancodetitanio.com

GUÍAS ONLINE

Te compartimos tres proyectos necesarios para conocer más artistas y a su vez espacios en los que exponen su obra:

- Obras de Arte Comentadas. Ya sea con críticas, imágenes, memes y comentarios concretos en redes sociales como Instagram, Facebook o Youtube, este proyecto funge como un divulgador de arte, que a mí parecer, llega a público más joven ávido de cultura.

Te pone en el radar y directo en tu feed el trabajo artistas nacionales e internacionales con reseñas poco pretenciosas. Tienen más de 30 mil seguidores.

Dónde. Los encuentran como Obras de Arte Comentadas

- La Pipa y la Fuente. Un programa de radio online en el que escucharás la charla con distintos artistas de arte contemporáneo; uno de sus distintivos es que la conversación parte de una de sus piezas y ahí se va desmenuzando una serie de elementos que nos acercan más al creador de la obra.

Dónde. Es quincenal y sucede los martes de 17:00 a 18:00 horas, en www.radionopal.com.mx

- Onda Mx. Es una plataforma, pero también una aplicación, un grupo de especialistas muy involucrados en arte contemporáneo que rastrean y te acercan a galerías y artistas, para después a través de sus publicaciones, sugerir la visita.

Ellos se definen como una propuesta que “visibiliza la vibrante escena artística actual, un impulso a la exploración y un vinculo entre artistas, espacios artísticos, coleccionistas y público en general”

Dónde: https://ondamx.art/

PARA SABER

La Ciudad de México podría ser la metrópoli con más espacios expositivos de este tipo en el país, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural, hay por lo menos 265 galerías.

Escucha detalles sobre las galerías en este podcast ⬇️