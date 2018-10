¿Quiénes son los ganadores del Nobel de Medicina y por qué?

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó hoy el Premio Nobel de Medicina al estadunidense James P.Allison y al japonés Tasuku Honjo por sus avances pioneros en la inmunoterapia del cáncer.

La lucha contra el cáncer protagonizó este año el Premio Nobel de Medicina ya que "El cáncer mata cada año a millones de personas y es uno de los mayores desafíos para la salud de la humanidad", tal y como señalan desde la Academia sueca.

La principal función del sistema inmune es vigilar el cuerpo de agentes invasores como bacterias, virus, parásitos u hongos, pero cuando se trata del cáncer, la tarea de este sistema tan complejo y eficiente se complica.

Las células cancerosas no son reconocidas como invasoras pues son las mismas células del cuerpo que han sufrido mutaciones que ya no se comportan normalmente. El sistema inmune no reconoce estos cambios y no las ataca, lo que les permite a estas células peligrosas crecer, dividirse y propagarse por el cuerpo.

De acuerdo a National Geographic, los medicamentos de la inmunoterapia funcionan como una alerta para que el sistema inmunológico detecte estas células, las encuentre y las elimine del cuerpo.



The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

Los laureados del año pasado fueron los estadunidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, es decir, sobre el reloj biológico y por qué lo seres humanos realizamos nuestras actividades en la mañana y no en la noche.

El Premio Nobel de Medicina, uno de los cinco premios Nobel instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel, ha sido otorgado a 214 científicos desde su creación en 1901, entre ellos se encuentran 12 mujeres.

El de Medicina es el primer Nobel que se anuncia esta semana, el de Física se conocerá el martes, el de Química el miércoles, mientras que el de laPaz será otorgado el viernes.

La entrega de los galardones finalizará el lunes 8 de octubre con la entrega del de Ciencias económicas.

En tanto, la Academia Sueca informó que este año no se otorgará el Nobel de Literatura y que el fallo se aplazará a 2019, año en el que otorgarán dos premios, por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales que la ha colocado en una crisis histórica.

El galardón, dotado con nueve millones de coronas suecas (un millón de dólares), será entregado como es tradicional, el día 10 de diciembre, en una ceremonia oficial en el ayuntamiento de Oslo, capital de Noruega, y de manera simultánea los Premio Nobel de Física, de Química, de la Paz y de Literatura en Estocolmo, la capital de Suecia.

