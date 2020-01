5 cosas que no sabías sobre el sushi

A lo largo del tiempo, el sushi se ha convertido en un platillo tan popular que ha evolucionado a través de los años de acuerdo al lugar en donde se consume, sin embargo, el saber degustar este tipo de platillo se convierte en un verdadero placer si se consume de la manera correcta.

Por tal motivo, el chef Miguel Domínguez Martínez, experto en la elaboración de sushi de la más alta calidad y chef de Oishi Sushi & Poke, estos son algunos secretos que quizá no conocías de esta comida asiática.

Creative Commons

Datos curios:

1.- Es un alimento reconocido: Así como se lee, hace algunos años, en 2013 para ser exactos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y las Culturas (UNESCO) lo catalogó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

2.- No se debe comer todo: Contrario a lo que pueda parecer y variando de otras culturas, por tradición no se debe dejar el plato completamente vacío, si esto sucede el chef o maestro del sushi pensará que no cocinó lo suficiente y te quedaste con hambre.

3.- Es tradicional: El sushi autentico, ese que se come en Japón, no lleva ingredientes como el aguacate, queso crema o jalapeño.

4.- ¡Aguas con los palillos!: Por tradición se come con las manos, pero si vas a hacerlo con los famosos palillos, nunca los frotes, pues es considerado una falta de educación.

5.- Se come en lugares pequeños: Los mejores locales de sushi acostumbran a ser tan pequeños que sólo caben seis o siete personas. En ellos se come en la barra y se tiene al cocinero muy cerca.

SABÍAS QUÉ...

La palabra "Sushi" se refiere al arroz que ha sido sazonado con vinagre, azúcar y sal.