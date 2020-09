El ingrediente "secreto" del café más caro del mundo

Las civetas, pequeños mamíferos del sur asiático, son famosas porque de sus heces fecales se extraen los granos de café más caro del mundo, el kopi luwak o café de civeta, muy aclamado en Indonesia, Filipinas y Vietnam.

¿Cómo es que las civetas defecan café?



Resulta que estos animales se alimentan de frutos de café y expulsan el grano parcialmente digerido. Las semillas se recogen manualmente, se seleccionan, se limpian cuidadosamente y se tuestan.

Este café llega a comprarse por cientos de euros el kilo, y es precisamente por el proceso de recolección que es tan costoso; no ha de ser tan agradable tener que hurgar entre excremento.

En un principio, los granos eran recolectados de los excrementos de civeta salvaje que se encontraban alrededor de plantaciones de café, lo cual contribuyó, por un lado, a cierto grado de dificultad y, por otro, a que fuera considerado como exótico. De ahí su gran valor económico.

Una investigación de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) dice que en la actualidad el negocio del café de civeta o kopi luwak, tiene en cautiverio a estos animalitos forzándolos a comer bayas de café durante un mes entero, la misma cantidad de granos comerían en todo un año, ya que en la naturaleza se alimentan también de frutas y flores.

Esta dieta forzada lleva a estos mamíferos a tener muchas carencias nutricionales, pierden pelo y se deteriora su salud.

Si viajas a Indonesia, Filipinas, Vietnam o el sur asiático no te dejes engañar y no compres o bebas el kopi luwak. Es común que a los turistas los engañen diciendo que este café es de origen silvestre y no es cierto, lo único que estarás alimentando es el maltrato animal.

