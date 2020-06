¿Carne hecha con hongos? te contamos en qué consiste

Los hongos son una fuente rica en beneficios, expertos afirman que podrían convertirse en un extraordinario sustituto de la carne gracias a los adelantos de la industria alimentaria.

Encontrar alternativas de consumo para la disminución de gases de efecto invernadero provocados por el ganado, es en estos días es una prioridad. Por desgracia no se ha podido igualar el sabor de la carne al 100%, pero sí sus propiedades y beneficios. Cada vez estamos más cerca de poderla reemplazar, los hongos podrían ser la respuesta.

Pertenecen al reino Fungí y las setas son las partes fructíferas del hongo, estas por lo regular se encuentran en las zonas boscosas del país. Su reproducción sucede por medio de esporas y para su desarrollo necesitan de humedad y luz suficiente. La mejor producción es entonces en época de lluvia abundante.

Existen productos como los de Prime Roots quienes que a partir de el hongo japonés koji, encontraron una forma de replicar el sabor de la carne, gracias a la textura y el sabor de este hongo.

Otras empresas como Meati Foods, hacen carne a partir de el micelio (parte vegetativa de un hongo) que se encuentra debajo, algo así como sus raíces. Es mucho más nutritiva y su textura fibrosa puede compararse con la de la carne.

Quorn, una empresa inglesa que hace albóndigas estilo sueco, salchichas, chorizo entre otros, a base de la fermentación de hongos en barriles, usando glucosa y minerales. Esta marca es muy popular entre veganos y vegetarianos, pero también es muy consumida por personas que se preocupan por seguir una dieta balanceada, ya que su microproteína no contiene colesterol, el nivel de grasas es muy bajo y contiene mucha fibra.

A los hongos, también se les llama con cariño “la carne de la tierra” y es porque son sin duda, una de las alternativas favoritas para preparar un plato fuerte.

