Celebridades y políticos comparten sus recetas secretas para esta Navidad

Ya casi en Navidad y además de ser una fecha para compartir, la verdad es que también es un muy buen pretexto para comer de más cosas que nos encantan, pero qué tal que ahora sales un poco de la rutina y optas por alguna de los platillos favoritos de algunos artistas o funcionarios que nos compartieron las recetas secretas...

Relleno al estilo Manpower

La presidenta de Manpower México, Mónica Flores, no cocina, más bien disfruta de adornar la mesa, pero comparte la receta de su madre.

“Esta receta es tradicional en mi familia y ha pasado de generación en generación. Se prepara para el relleno del pavo, con carne molida, cebolla, dientes de ajo, ciruelas pasa, pasitas, pistache, almendra y nuez de la India, así como aceite, sal, pimienta y cebolla. Se fríe junto con el ajo, después se vierte la carne y a fuego lento se van vaciando los demás ingredientes; el chiste es que tanto los pistaches, las nueces y las demás especies estén finamente picadas, de tal modo que se haga una sola pasta. Se va sofriendo o se mete al horno hasta que la carne esté totalmente cocida.

“En mi casa esto, al momento de cenarlo, lo freíamos con aceite en el sartén de tal manera que para el recalentado era aún mejor que el día 24, y así, a la semana siguiente el relleno iba adquiriendo un sabor muy especial porque cada vez se calentaba en el sartén con aceite. Ojalá que la disfruten y lo preparen en casa”. (El Sol de México)





Tamales de elote al estilo del gobernador de Chihuahua

Para el gobernador del estado, Javier Corral, la comida navideña es algo especial y único, teniendo una peculiar fascinación por los buñuelos que, como él mismo dice, son algo que lo “mata” culinariamente. Sin embargo, la pierna de puerco, el pavo y, por supuesto, los tamales de chile rojo y de elote no pueden faltan en su mesa. (El Heraldo de Chihuahua)

Foto Cuartoscuro

Ingredientes

· 10 elotes frescos con hojas

· 350 gramos de mantequilla

· 150 mil de leche

· Sal

· Polvo para hornear

· 40 gr azúcar

Preparación

Para empezar, quitamos las hojas y los pelos de los elotes y guardamos las hojas, dejándolas remojar en agua tibia.

En un tazón, desgranamos los elotes.

Cuando tengamos los granos de elote, en el mismo tazón añadimos la leche, el azúcar, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclamos todo y por último agregamos la mantequilla.

En una licuadora o procesador de alimentos, molemos los ingredientes, hasta que quede una masa. Reservamos.

Con ayuda de una cuchara, vertimos una cucharada de nuestra mezcla dentro de 1 hoja de maíz y la dejamos en el centro. Procuramos que quede bien cerrado con ayuda de otras hojas, doblamos en los costados. Debe quedarnos la forma de un costalito.

Repetimos el paso anterior hasta que se nos acaben las hojas de maíz o la mezcla.

En una vaporera, acomodamos todos los tamales sobre la rejilla. Tapamos y dejamos que se cueza durante 50 o 60 minutos.

Sabremos que nuestros tamales están listos cuando la hoja se retire del tamal limpia y con facilidad.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Pavo al vino blanco del Centro Histórico de la Ciudad de México



Cocinar en esta fecha es una tradición, a la encargada de cuidar el patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México, Dunia Ludlow, le toma al menos dos días preparar la cena navideña para luego poder compartir la noche con su familia más cercana.

La asambleísta del PRI, Dunia Lud-low Deloya, urgió transparentar y agilizar las obras

"A mí me toca el pavo, lo hago desde hace muchos años. Es un pavo que inyectamos con naranja, lo pongo con romero, un poquito de vino blanco y tantito ajo molido. Lo inyectó desde un día antes, lo dejo remojando en una bandeja en donde se haga en todo su jugo durante todo un día y luego al día siguiente ya se mete al horno", contó.

Las guarniciones y complementos para este platillo fuerte se dividen entre su hermana, su mamá y su tío.

"La ensalada le toca a mi hermana, a mi mamá le toca la sopa de coditos típica y hay otro tío... porque siempre pasamos la Navidad mi hermana mi mamá y mis tíos, y mi tío tiene una ensalada de manzana con mayonesa que no me encanta tanto pero que ahí está", confesó. (Maleny Navarro / El Sol de México)

Pavo Biva sin complicaciones

Para la directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), María Ariza, la clave de la cena navideña está en la sencillez de los platillos, más cuando reconoce que la cocina no es su fuerte.

“Siempre cenamos lo mismo. Primero un caldo de jamón serrano. No tiene nada más que pedacitos de jamón serrano cortado en pedazos chiquititos. Es un caldo que hace mi abuelo de toda la vida. Toda la familia cena siempre el mismo caldo”.

Los siguientes platos son los tradicionales de la Navidad: pavo, romeritos, bacalao y papas cambray. Y de postre, turrón y nueces. “Somos muy navideños y ponemos villancicos”, relata.

Su especialidad es el pavo a la piña, pero, admite, no lo prepara desde cero, Ariza compra el pavo ahumado. “Hay una receta que me gusta mucho que le pones piña al pavo arriba. La piña suelta sabor, le ponemos el juguito y lo metemos derechito al horno, se rostiza la piel y sabe dulce”, menciona.

Y aunque la cocina no es su fuerte, ha tenido que poner manos a la obra en la cena con su familia política

“Soy muy mala para la cocina, pero me ha tocado meterme a la cocina en navidades. Mi suegra y mi cuñada no se meten a la cocina para nada. Entonces me tocó hacer la cena de Navidad de mi familia política. Me puse a comprar los ingredientes y le hablé a mi mamá, que me fue dando tips. Entonces hice la cena, yo con mis manitas”, recuerda.

Este año, añade, también se meterá a la cocina para deleitar a sus familiares con el festín del 24 de diciembre. (Mario Alavez / El Sol de México)

Asado de boda del gobernador de San Luis Potosí

Un menú muy mexicano, con ingredientes y recetas potosinas, estará en la mesa del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, la noche del próximo 24 de diciembre.

Entre sus platillos favoritos el mandatario enlista el asado de boda, con arroz y frijoles; el fiambre potosino con tostadas y, de postre, queso de tuna con queso blanco todo acompañado de un buen mezcal y café de Xilitla.

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

Carreras López comparte su receta del asado de boda

Se coloca un kilo de pierna de cerdo con media cebolla, ajo y laurel en una olla al fuegp. Se cubre con agua y se agrega cáscara de naranja, canela y sal al gusto.

Se deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave, alrededor de 20 minutos.

Aparte, se cuecen 10 chiles anchos y guajillo en agua hirviendo hasta que se hayan ablandado. Se licua con un poco de agua, 1 cebolla, 5 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, mejorana, pimientas y cominos. Se cuela y una vez que la carne se ha cocido, se desecha la cáscara de naranja y la raja de canela, escurre y reserva el caldo. Vierte la salsa sobre la carne en la misma olla y cocina a fuego medio-bajo durante 20 minutos. Y...! Queda riquísimo! (Emanuel Landeros / El Sol de San Luis)

Tortas en pijama con Omar Chaparro

El actor comparte su plato navideño favorito.

“Mi receta favorita de navidad son las tortas de pavo del día siguiente, con mucha mayonesa y aguacate y en pijama como a las 11 de la mañana, son una delicia”. (El Sol de México)

OMAR CHAPARRO. FOTO: CORTESÍA TELEVISA

En la Ciudad de México, romeritos

La celebración de la Nochebuena está cercana, ante lo cual Adrián Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México, reconoció que la cocina nunca ha sido su fuerte y por eso para la cena de esa fecha prefiere ser el mesero y su mamá se encarga de la cocina.

Mónica Buenfil

¿Algún guiso especial para ese día? Los romeritos con tortas de camarón, “los cuales, por cierto, en casa quedan muy sabrosos”.

A su vez, el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, también afirmó que los romeritos será el platillo estelar de la cena del martes 24 de diciembre, para celebrar el nacimiento del Niño Dios.

Sostuvo que la Navidad es una de las épocas más bonitas, de unidad y a la celebración de la Nochebuena acuden toda la familia. (Manuel Cosme / El Sol de México)

Ingredientes

· mole negro o rojo

· camarones secos

· papas

· romeritos

· bicarbonato

· aceite vegetal

· caldo de pollo

· nopalitos.

Preparación

Los camarones se ponen a remojar en agua fría, luego se pelan; mientras que los romeritos, previa limpieza a fondo, se ponen a hervir en agua con sal y luego se cocinan.

Luego, se coloca en un tazón la pasta de mole y se le agrega una cantidad del caldo de pollo.

En un cazo se pone aceite a freír, se le agrega el mole, los romeritos, las papas cocidas y los nopales, todo lo cual se mezcla muy bien. Los camarones pueden ponerse enteros o hacer tortas con ellos.

Pierna ahumada al vino tinto de la CANACO Chihuahua

Al presidente de la Cámara Nacional del Comercio en el estado, Edibray Gómez Gallegos, le gusta todo lo relacionado con la Navidad, en especial los tradicionales platillos de temporada; una de sus recetas indispensables para esta época es la pierna ahumada al vino tinto con piña, acompañada de una ensalada verde, puré de papas y la tradicional ensalada de manzanas con pasas.

“Mi mamá nunca hacia lo mismo, había veces que cenábamos pavo relleno, frijolitos o tortillas de harina… eso sí, todo acompañado de un buen tequila para abrir el apetito”, comenta Edibray.

Así mismo, asegura que la cena navideña no sabe igual sin la debida oración antes de comenzar a degustar, pues explica que la mayoría de las veces el sentido de la Navidad se pierde por lo que nunca se debe olvidar el amor al prójimo durante todo el año. “Si durante el año, todos actuáramos como lo hacemos en esta época, es decir, con reflexión, amor y perdón abrazaríamos al mundo entero.”, asegura el presidente de la Canaco de Chiuahua. (El Heraldo de Chihuahua)

Ingredientes

· 3 kg de pierna de cerdo

· 1 botella de vino tinto

· 2 tazas de jugo de piña

· 1 cebolla, en cuadros

· 4 dientes de ajo

· 2 ramas de romero

· 1 manojito de hierbas de olor

· 12 hongos portobello

· 3 cucharadas de aceite de oliva

· Sal y pimienta

Preparación

Precalienta el horno a 250 grados centígrados.

Licua el vino con el jugo, la cebolla y los ajos. Salpimienta.

Coloca la pierna en una charola de horno, cubre con lo que licuaste, agrega alrededor las hierbas de olor y el romero; tapa con papel aluminio y hornea una hora.

Baja la temperatura del horno a 180 grados. Hornea una hora y media más o hasta que esté cocida.

Al sacar la pierna del horno, reposa 15 minutos antes de rebanar.

Aparte saltea los hongos en el aceite de oliva, salpimienta.

Baña las rebanadas con la salsa y acompaña con hongos. Sirve.

Pierna al horno al estilo Torreón

La pierna al horno siempre ha sido uno de los platos navideños preferidos del alcalde de Torreón, Coahuila, Jorge Zermeño Infante, quien acostumbra a convivir cada año la noche del 24 de diciembre con sus ocho hermanos y hermanas acompañados de sus respectivas familias, fieles a una tradición iniciada por su madre, la señora Gabriela Infante Torres.

“Generalmente nos juntamos con toda mi familia, somos nueve hermanos, y cada familia lleva un platillo. Entonces hay una gran variedad: Pavo, romeritos, bacalao, pierna, ensaladas y todo tipo de comida navideña y postres, sin faltar el tradicional ponche, aguas frescas, rompope y otras bebidas”, comenta el edil.

El punto de reunión siempre ha sido un rancho cercano a Texcoco, en el Estado de México, hasta donde llegan todos provenientes de diferentes ciudades del país.

La pierna al horno se puede preparar hasta para 26 porciones individuales, explica Zermeño Infante, y comparte la receta. (Miguel Ángel Campos / El Sol de la Laguna)

Ingredientes

· 5 kilos de pierna de cerdo

· 6 dientes de ajo

· Una cebolla mediana

· Sal y pimienta al gusto

· Dos tazas de sidra

· 15 ciruelas pasa sin hueso y en trozos

· Media taza de almendras peladas

· dos cucharadas de manteca

· 800 gramos de piña en rebanadas

Preparación

Se debe lavar y secar bien la pierna, para luego picarla por todos lados con un tenedor grande y colocarla dentro de un recipiente.

Por otra parte, se licúan juntos el ajo, cebolla, sal, pimienta y una taza de sidra hasta lograr una mezcla homogénea que ha de verterse sobre la pierna, para después taparla y dejar marinar dentro del refrigerador por lo menos seis horas o toda una noche completa.

El horno se debe precalentar a 200 grados centígrados y antes de meter la pierna, contenida en una charola se debe mechar con las almendras y las pasas e inyectarla con la sidra restante.

Mientras la pierna se cocina, se debe mezclar la marinada con el almíbar de la piña y utilizarla para bañar la pierna varias veces mientras se hornea. Por último, una vez que la pieza luzca dorada se debe retirar del horno y dejar reposar 20 minutos antes de poder rebanarla.

Bacalao de Miguel Ángel Mancera

Para la cena navideña en casa de Miguel Ángel Mancera, el senador perredista prepara bacalao.

“Primero dejar remojando tres días el bacalao, cambiando su agua para quitar lo salado, después desmenuzarlo; es un guiso que lleva pimiento morrón, aceite de oliva, alcaparras, chiles güeros. Primero se acitrona el bacalao con el aceite de oliva y ya que cambia de color, tipo cristalino, se licua el pimiento morrón, alcaparras, chiles güeros, jitomate, sal, etc. Lo colocas, dejas que hervir y posteriormente sazonar. ¡Delicioso¡” (El Sol de México)

Foto: Cuartoscuro

Sólo comer con Emir Pabón

El vocalista del Grupo Cañaveral se confiesa un glotón que no se mete a la cocina.

“Yo disfruto mucho de todo, soy un comelón feliz. Pero disfruto mucho el ponche, los romeritos, obvio el pavo es espectacular, todas las ensaladas. Soy un poquito malo para preparar, soy más de comerlo, que sepa rico”. (El Sol de México)

Relleno de pavo del Gato Ortiz

El árbitro duranguense Marco Antonio el Gato Ortiz Nava, uno de los 10 silbantes mexicanos que cuentan con un gafete internacional otorgado por la FIFA, en esta temporada, deja de lado las canchas para meterse a la cocina y cambia el silbato y el uniforme de árbitro por el mandil, el cuchillo y la tabla, pues pese a que lo practica en pocas ocasiones, le gusta apoyar en la cocina mientras preparan la cena navideña.

Foto: Archivo

Si bien es cierto que son María Edith, su “madre santa”; acompañada de doña Guadalupe, su abuela materna a quien con cariño llama Chiky; doña Yoli, su abuela paterna y su esposa Miriam, las que están de lleno en la cocina, en ocasiones le asignan tareas como embarrar las hojas de maíz para los tamales y picar los ingredientes que lleva el relleno del pavo.

“Colaborar en este tipo de cosas siempre es algo divertido”, reconoció nostálgico, pues recuerda que mientras apoyaba en la elaboración del relleno del pavo aprovechaba para robarse algún ingrediente y comer a escondidas de su esposa y su madre, quienes lo reprenden cada vez que lo hace “la verdad me gusta comer mientras preparo algo”.

Aquí nos comparte la receta familiar para el relleno del pavo. (Erika Uribe / El Sol de Durango)

Ingredientes

· 1 kilogramo de carne molida

· 1 – 2 manzanas

· 2 ramas de apio

· 3 cebollas cambray

· ¼ tocino

· Pasas al gusto

· Nuez al gusto

Preparación:

Se guisa el kilogramo o medio kilo de carne según lo deseado con un trozo pequeño de ajo para agarrar sabor. Una vez que se encuentra cocida y haya absorbido un poco del jugo que suelta, se agrega el tocino. Luego que este se encuentre dorado junto con la carne, se agregan las pasas, el apio, la cebolla, la nuez y al final la manzana, previamente picadas.

En cuanto se incorporen todos los ingredientes y se aprecie un color dorado de la carne, se retira del fuego y se deja reposar, para posteriormente rellenar el pavo, previamente cocinado. Es importante tomar en cuenta la temperatura del fuego y el tiempo que este permanece pues los trozos de la manzana deben permanecer enteros y evitar que se hagan puré.

Bacalao de la Orquesta UACH

“La noche de navidad significa un momento de paz, de armonía, familiar y tratar de revivir el recuerdo de Jesucristo una esperanza en nuestros corazones”, asegura Raúl García Velázquez, director de la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Al ser proveniente del sur, cada año se traslada a la Ciudad de México donde a lado de su familia disfruta de una cena navideña donde el platillo principal es bacalao, acompañado de pavo y romeritos. (El Heraldo de Chihuahua)

Ingredientes

· 1 kilo de bacalao Langa

· 4 papas

· 3 cucharadas de mantequilla

· 2 cebollas picadas

· 2 dientes de ajo

· 1/2 taza de perejil picado

· 3/4 de taza de aceite de oliva

· 1 1/2 cucharadas de pimiento rojo

· 4 huevos duros picados

· 10 aceitunas negras

· 10 aceitunas verdes

· Pimienta al gusto

Preparación

Sumerja el bacalao Langa en agua fría por 24 horas, cambiando el agua al menos 5 veces durante se remoja.

Ponga a hervir una olla grande con agua, agregue el bacalao Langa y hierva por 5 minutos o hasta que quede suave el pescado. Vierta el pescado en un recipiente hondo y reserve.

En un recipiente pequeño mezcle el aceite de oliva, el ajo, el perejil, el pimiento rojo y la pimienta. Agregue la mezcla al bacalao Langa y mezcle suavemente.

Precaliente el horno a 175 grados centígrados. Ponga las papas en el agua en donde se hirvió el pescado y ponga a hervir. Cocine por aproximadamente 20 minutos hasta que las papas estén suaves. Pase a remojar en agua fría, y pase a pelar y cortar

En un sartén grande derrita la mantequilla y agregue la cebolla, cocina hasta que quede dorada. Agregue un diente de ajo a las cebollas y ponga a un lado.

Engrase un recipiente para hornear con mantequilla y acomode una capa de papas, una capa de bacalao Langa, y la mitad de la mezcla de las cebollas. Repita estas capas una vez más y termine con la cebolla.

Cocine por 15 minutos en el horno hasta que las papas estén ligeramente doradas.

Ana Serradilla: que me sirvan

“Yo celebro en familia, comiendo delicioso y divirtiéndome mucho. Mi receta favorita son los romeritos, pero yo no los preparo; en Navidad que me los preparen”, dice la actriz entre risas. (El Sol de México)

Espagueti con marisco del PAN Chihuahua

La presidenta del PAN en Chihuahua, Rocía Reza, afirma que adquirió la destreza y el gusto para la cocina por parte de su abuela, quien le proporcionó todos los conocimientos para preparar una cena de navidad que gusta de disfrutar en familia.

Ana Serradilla / Cortesía

“En Navidad preparo lo tradicional pavo relleno o pierna al horno, ensalada navideña, espagueti con mariscos, pozole o menudo, también hago asado de puerco y carne con chile pasado, hacemos mucha comida para recibir familia ese día y el día siguiente. Hay navidades que hasta tamales nos ponemos a hacer mis hermanas y yo, todo con las recetas de mi abuela Esperanza. Ah, se me olvidaba, los ponches también los preparo ese día, total que todo ese día me la paso en la cocina”, explica. (El Heraldo de Chihuahua)

Ingredientes

• 400 gramos de spaghetti

• 250 gramos de queso roquefort

• ¾ de litro de crema

• 900 gramos de camarones medianos pelados, sin cola y cocidos

• 2 dientes de ajo finamente picado

• 1 cucharada de mantequilla o margarina

• Pimienta

Preparación

Calentar agua con sal en una olla amplia. Una vez llegando al punto de ebullición, sumergir la pasta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Una vez lista, escurrir e incorporarla a la salsa previamente preparada.

Para la salsa:

Derretir mantequilla en una olla.

Freír ligeramente el ajo, agregar el queso desmoronado y mezclar.

Agregar la crema y sazonar con pimienta.

Seguir mezclando hasta deshacer el queso roquefort

Agregar los camarones previamente cocidos y limpios, cocinando por 5 minutos más.

Agregas la pasta cocida y sirves inmediatamente.

Pavo y pierna de cerdo secretos en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirma que, una vez más y siguiendo la tradición, en casa cenará pavo y pierna al horno en compañía de su esposa Marcela y sus hijas, y nos comparte sus recetas secretas para el pavo navideño y la pierna al horno, que, como cada año, tratará de que “queden igual de deliciosos”.

Primeramente, con el pavo comenzaremos limpiándolo bien, después inyectamos con una jeringuilla de 50 ml de vino dulce en distintos puntos de la pechuga y las patas para que quede bien jugoso. Una vez limpio y tras las inyecciones, lo salamos por dentro y por fuera y lo untamos con un poco de manteca de cerdo.

Foto Archivo

Vamos precalentando el horno a 220º y mientras preparamos el relleno. Para ello rehidratamos las ciruelas pasas y las cortamos en trozos. La panceta fresca la picamos en trozos muy pequeños y la ponemos con el resto de los ingredientes en un bol, dejamos que el pan se empape con el caldo. Una vez mezclado todo, añadimos las manzanas cortadas en gajos y rellenamos el pavo. Lo ideal es coser la abertura con hilo de cocina para que no se salga el relleno durante el horneado.

Para el caso de la pierna al horno es un proceso menos complejo pues se limpia muy bien la pierna, la colocamos sobre molde y pinchamos, podemos usar un tenedor o un cuchillo esto para que los sabores ingresen en la carne al momento de marinarla con jugo de la naranja ácida.

Comenzamos colocando al sofrito ajos sal pimienta y orégano, mezclar todo y agregar aproximadamente 1/2 taza de jugo de naranja y piña y proceder a marinar un par de horas antes de hornear. Se coloca la manzana y piña sobre la pierna al meterse al horno a una temperatura de 300 a 350 grados durante 5 a 6 horas, revisar periódicamente y aplicar poco a poco el jugo de naranja y piña restante hasta finalizar el tiempo de horno. (Armando Cobián / El Sol de la Laguna)

Bacalao a la vizcaína por la alcaldesa de Tlalpan, CDMX

Una de las recetas favoritas para celebrar la Nochebuena, de Patricia Aceves Pastrana, alcaldesa de Tlalpan en la CdMx, es el bacalao a la vizcaína. (Cecilia Nava/ El Sol de México)

Creative Commons

Ingredientes:

Un kilo de bacalao

Un kilo de jitomate MUY maduro

250 gramos de almendra

300 gramos de aceitunas deshuesadas

1/2 bote de alcaparras

1 cabeza de ajo

1 litro de aceite de olivo

1/2 kilo de papitas cambray

1/2 lata de chiles güeros

Hierbas de olor al gusto

Preparación

El kilo de bacalao debe ser desalarlo durante toda una noche, se introduce en una olla y le agrega agua, ojo, no se debe tapar, y dos veces deberán cambiarle el agua.

A otro día se seca, se limpia y se desmenuza pero en trozos grandecitos nada mas para quitarle las espinas y la piel.

Los jitomates se asan, se pelan y se muelen en la licuadora, el paso siguiente es colar la salsa.

“El jitomate deben estar bien maduro, se compra una semanas antes, si el jitomate no está bien maduro no sabe bueno”, enfatiza.

La salsa se fríe en aceite de oliva, y estará listo hasta que el jitomate se pone francamente colorado.

“Hay que quitarle el agua al jitomate pero es hasta que realmente cambia de color”.

Luego, el bacalao se pone

En suficiente aceite de oliva, se coloca la mitad de la cabeza del ajo y se deja dorar, cuando ya se doró se sacael ajo y ahí se fríe el bacalao también hasta que se ponga dorado, no hay que estarlo moviendo porque entonces se deshace el pescado. Aquí es momento de agregarle la salsa de jitomate, la muñequita de hierba de olor y se deja que hierva una media hora.

Si se empieza a pegar en la cazuela se le echa más aceite de oliva, entonces ya es momento que se le agregue las almendras, antes las tienen que hervir en agua, las saca y las pela y se introduce al sartén en trozos.

El paso siguiente es agregarles las aceitunas, las alcaparras y los chiles güeros, y deben durar otros 15 minutos sobre la estufa.

Antes de servir ya debieron haber puesto a hervir las papitas y se le introduce al bacalao.

Una parte importantísima es que no se le agrega nada de sal, no hay que agregar ningún caldo, todo va drenado sin el caldo ni de las aceitunas, ni de los chiles ni de nada porque cambia el sabor.

De aquí ya está listo para la mesa, acompañado de arroz y una copa de vino puede ser tinto o blanco.

Pozole de pollo de Juan Pablo Rodríguez Guerrero

El exjugador de Santos Laguna y un ícono en la Comarca Lagunera, Juan Pablo Rodríguez Guerrero, quien logró títulos de liga y de Concachampions, nos platica cómo celebrará la navidad en compañía con sus seres queridos.

“ Cenamos pozole de pollo que prepara mi suegra. Es tiempo de estar en familia disfrutar y dar gracias por los que estamos y pedir por los que se nos adelantaron. Que disfruten el día a día porque hoy estamos mañana quién sabe”, afirma. (Sergio Mendoza / El Sol de la Laguna)

Ingredientes

· Un kilo de pollo en piezas

· 1 bolsa de maíz pozolero

· ¾ de cebolla

· 4 dientes de ajo

· 50 gramos de chile guajillo

· Un cubo de consomé de pollo

· Orégano

Preparación

Esta es la receta que tenemos y la forma en cómo se preparará.

Cocer en olla express el pollo con cebolla y ajo, agua hasta cubrir la carne y sal. Dejarla cocer por 45 minutos.

Sacar el pollo de la olla, deshebrar y apartar. En la misma agua del pollo poner a cocer el maíz y agregar un poco más de sal. Dejarlo cocer por 1 hora.

Pasar el caldo, el maíz y el pollo a una olla donde se va a terminar de cocer el pozole.

Licuar 3 ajos, media cebolla, chile guajillo y el cubito de knorr. Colar la preparación y servir sobre el caldo. Dejar cocinar el pozole mínimo 15 minutos. Prueba y rectifica de sal si es necesario.

Cena quemada con el grupo Bronco

Lupe y Adán Esparza, padre e hijo y miembros del grupo Bronco, obviamente comparten muchas historias navideñas.

“Allá en Monterrey acostumbramos a hacer el cabrito a la griega, le entramos a preparar las carnes asadas, la salsita molcajeteada”, narra mientras su papá, Lupe Esparza, le pide que cuente cuando quemó la cena de navidad y entre risas detalla:

“Se nos paso de tueste un brisket, estaba bien tostado por fuera y bien crudo por dentro, pero después ya aprendimos como hacerlo”. (El Sol de México)

El cantante interpretó Voy a tumbar la casita junto a Bronco / Foto: Adrián Vázquez

Pavo con frutos secos en Xalapa

Para la ganadora del Premio Nacional de Cerámica 2016, la veracruzana Mariana Velázquez, la Navidad es una valiosa oportunidad para reunirse con la familia y amigos. Es una época que disfruta en su taller y que, considera, es hermosa también por lo que conlleva el festejo y los días previos.

En su caso, se prepara con antelación, porque si algo no puede faltar en su mesa es el pavo relleno de frutos secos. Se ha vuelto una tradición, tanto como disfrutar la iluminación y los recorridos por la capital del estado y Coatepec.

Para quienes estén interesados en disfrutar el platillo que a esta destacada artista y su familia tanto les deleita el paladar, compartimos la receta. (Maribel Sánchez / Diario de Xalapa)

Ingredientes-pavo

· Un pavo de entre cuatro y cinco kilos

· 1/2 litro de vino blanco

· El jugo de cinco naranjas

· 125 gramos de mantequilla

· Sal y pimienta al gusto

· Una jeringa

Ingredientes-relleno

· 1 kilo de carne molida (puede ser mixta)

· 2 kilos de manzana cortada en cubos pequeños

· 100 gramos de cerezas

· 100 gramos de ciruela pasa deshuesada

· 250 gramos de frutas secas, troceadas

· ¾ de kilo de durazno cortado en cubos

· 2 plátanos macho cortados en cubos

· Ajo, cebolla y canela al gusto

· 1/2 cucharada de clavo

· 125 gramos de azúcar mascabado

Preparación

Una vez descongelado y lavado el pavo, se coloca en un recipiente grande para marinarlo, de preferencia, desde un día antes, para que se le impregne mejor el sabor de lo que se le inyectará.

Se hace una mezcla de vino, jugo de naranja, pimienta y mantequilla derretida, que se va inyectando por las diversas partes del pavo. Se deja en reposo.

El relleno se puede hacer el mismo día. Se sofríe en mantequilla el ajo y la cebolla, si será con carne molida, se añade y se mueve constantemente hasta que esté a término medio, para enseguida agregar canela, clavo, pimienta, sal y azúcar al gusto.

La fruta puede agregarse y dejarse al fuego unos minutos más, o reservarla en crudo.

Para rellenar el pavo, se revuelven todos los ingredientes y se van metiendo poco a poco.

Finalmente, se le espolvorea el azúcar mascabado, con lo cual se garantiza que la carne adquiera un tono dorado. Se cubre con papel aluminio y se mete al horno, previamente calentado.

Si se hornea a 180 grados, el tiempo de cocción será de aproximadamente cinco horas. Se verifica insertando un tenedor.

Piñata rica en casa de los Cárdenas-Suazo

La Nochebuena en casa del artista gráfico Mizraím Cárdenas y su esposa y representante, Guadalupe Suazo, se caracteriza por un ambiente familiar que tiene como escenario Huetamo, población de la Tierra Caliente michoacana, casi en los límites con el vecino estado de Guerrero.

En su cena, uno de los elementos que nunca faltan es el ponche, que lleva los ingredientes tradicionales como jamaica, tejocote, tamarindo, manzana, pasas y caña. Nada de “piquete”, pues Guadalupe aclara que se evita el alcohol y sólo recurren al vino tinto para el momento del brindis. También preparan la clásica ensalada de manzana con piña en almíbar, nueces, pasas y crema. Para calentar el cuerpo no puede faltar el atole de grano acompañado de buñuelos, una combinación muy particular de los terracalenteños.

Foto: El Souvenir

Hablando de plato fuerte, aunque hace varios años optaban por el pollo, desde que son pareja se impuso el pavo y la pierna rellena, con frutos secos como postre.

Otra tradición que no dejan pasar los Cárdenas-Suazo es la posada, en la que la piñata está rellena con tecuches, un arbusto de la región al que le colocan billetes que evidentemente serán peleados al momento de que se rompa. Otros ingredientes como tejocotes y limones están marcados con dinero que reúnen los participantes, así que al final habrá risas y un poquito de plata extra para las compras de fin de año.

El 25 de diciembre acostumbran el obligado recalentado acompañado de teleras tradicionales de Huetamo, un pan único que deben apartar desde antes para que no falte en la mesa. (Francisco Valenzuela / El Sol de Morelia)