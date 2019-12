¡Así comparten personalidades y famosos sus recetas de postres navideños!

Pastel navideño de frutas del PRI de Chihuahua

El dirigente del PRI en Chihuahua, Omar Bazán, disfruta de una cena de Navidad basta en compañía de su familia; los alimentos preferidos en la reunión familiar van desde la pierna de puerco y la ensalada de manzana, hasta el ponche de frutas y el tradicional pastel navideño de frutas deshidratadas, del que nos comparte su receta. (El Heraldo de Chihuahua).

Foto: @OmarBazanChih

Ingredientes

300 gramos de fruta seca mixta, picada

100 gramos de pasitas oscuras

100 gramos de pasitas claras

100 gramos de ciruela pasa, sin hueso y picadas

100 gramos de dátiles, sin hueso y picados

1 taza, o lo necesario, de ron o brandy

250 gramos de mantequilla

250 gramos de azúcar mascabado

6 huevos

½ kilo de harina

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de clavo, molido

100 gramos de nueces, picadas

100 gramos de almendras, peladas y picadas

150 gramos de cerezas en almíbar, en mitades

Preparación

Coloca la fruta seca, pasitas oscuras y claras, ciruelas y dátiles en un recipiente y baña con el ron o brandy. Deja remojando durante por 8 horas o toda la noche.

Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa y enharina un molde grande para hornear.

En un tazón grande bate la mantequilla con el azúcar hasta que se haya esponjado; agrega los huevos, uno a uno, sin dejar de batir. Cierne la harina con el polvo para hornear, canela, nuez moscada y clavo; agrega al tazón con la mantequilla y bate sólo hasta incorporar.

Incorpora la fruta remojada junto con la nuez y la almendra, moviendo con una espátula o pala de madera. Vierte dentro del molde y hornea durante 1 hora o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Retira del horno, permite que se enfríe un poco y desmolda.

Coloca el pan sobre un trozo grande de papel aluminio, báñalo con ron o brandy y adórnalo con las cerezas en almíbar. Cierra perfectamente y almacena en un lugar seco y fresco durante por lo menos 2 semanas y hasta 1 mes. Durante este periodo, destápalo cada tres días y vuélvelo a bañar con ron o brandy hasta servir.

Galletas de coco con una pizca de Olivia

El ingrediente principal de la receta que comparte la protagonista de Preso no. 1, Alejandra Ambrosi, no se compra en el mercado. La convivencia con Olivia, su hija de cinco años, brinda parte del sabor de las galletas de coco que ya se han vuelto una tradición de ambas para estas fiestas.

"Nos encanta hacer unas galletas de coco con chispas de chocolate que son súper sanas, orgánicas. Tampoco soy de las mamás obsesionadas con que todo sea orgánico, sano, natural, pero sí busco recetas que sean ricas, dulces como nos gusta tanto en estas fechas y que no sean poco sanas", asegura la actriz, para quien el deleite de preparar, hornear, probar y regalar estas galletas en formas que la misma Olivia elige, comienza desde que ambas dicen "¡las hacemos hoy!", relata quien también ha estelarizado cintas como Tlatelolco, Verano del 68 y El club de los insomnes.

ALEJANDRA Y Olivia Ambrosi

Estas galletas no tienen harina ni azúcar. “Es harina de almendras, aceite y azúcar de coco, llevan coco rallado y chispitas de chocolate".

Como tip, comparte que, en lugar de chispas de chocolate, las galletas pueden llevar nuez. "Son deliciosas, nada más de recordarlas, se me hace agua la boca".

Parte del gusto por esta receta, está en la preparación. "Olivia prueba todo, yo era igual de niña, todo lo quiere probar, lo quiere revolver ella. Al final, se come apenas una y luego no las pela, pero yo sí las disfruto mucho y me encanta ponerme a hacer cosas con ella, vamos juntas a las compras, esos son ingredientes que ya se encuentran en el súper, así que es fácil y una linda forma de pasar tiempo juntas". (El Sol de México)

Frutas para una Navidad en verano

En Argentina, a casi 26 grados centígrados durante la noche de Navidad, el postre debe ser fresco, más si de plato fuerte la familia de Nicolás Freire degusta un jugoso lechón cocido en horno de barro.

El argentino, defensa del Pumas, recomienda una “ensalada de frutas y jugo”.

La combinación de frutas es la ideal tras degustar “unos sándwiches de migas, alguna picada y empanadas”. Nicolás, su abuelo, sus papás, sus tíos, siguen la tradición, sus guisos son típicos en Sudamérica.

Foto: Instagram @nicofreire23

Freire, con 1288 minutos en el presente torneo, con los labios humedecidos, mordiéndose la lengua, presume lo que degustan sus familiares: “Es muy rico todo”, dice.

La razón de un postre fresco es que “en Argentina es verano, hay temperaturas muy altas”.

En la mesa, se mezclan colores y olores, pedazos de manzanas, plátano, duraznos, ciruelas, peras. La clásica ensalada de frutas.

Cerezas, kiwi, melón y sandía son otros frutos que pueden estar presentes.

Adicionalmente, el helado o crema batida también son opción.

Mucha frescura y variedad de sabores para una cena navideña: “Ayudo en lo que puedo, pongo la mesa, pregunto qué necesitan. Mi papá, mi abuelo hasta hace un año hizo el cerdo, mi mamá las empanadas y el postre”, cuenta Freire.

En México, lejos de casa, a casi 7 mil kilómetros de distancia de su natal Santa Lucía, sin el horno de barro del abuelo, Freire recomienda la comida y postre que el extrañará. (Javier Juárez / ESTO)

Buñuelos de Horacio Nava Reza

Para el subcampeón de la Copa del Mundo de Atletismo 2010 y medallista en Juegos Panamericanos, el atleta chihuahuense Horacio Nava, los tamales, los dulces buñuelos y el delicioso menudo son sus platillos de ley en esta temporada decembrina, pues explica que su mamá amaba cocinar dichos platillos, por lo que, para él, se convirtieron en algo muy particular.

Foto: Conade

Horacio, se refiere a la época navideña como una fecha muy especial, pues además del nacimiento del niño Dios, la convivencia familiar y el amor al prójimo son lo esencial. “Estas fechas sirven para Iniciar un año con pilas recargadas de motivación y optimismo para los planes del 2020”, asegura el marchista. (El Heraldo de Chihuahua)

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo cernida

3 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

1/2 taza de mantequilla fundida

4 huevos batidos

1 1/4 tazas de leche

2 tazas de aceite para freír

3/4 de taza de azúcar

2 cucharadas de canela en polvo

Preparación

Mezcla la harina con el polvo para hornear, el azúcar y la sal. Agrega la mantequilla, los huevos y la leche; bate hasta formar una masa suave.

Enharina una superficie lisa y amplia, trabaja ahí la masa y divídela en pequeñas bolitas. Barnízalas con aceite, cúbrelas y déjalas reposar por 20 minutos.

Calienta el aceite hasta que hierva en una olla pequeña. Extiende las bolitas de masa con un rodillo o ayúdate de una máquina para hacer tortillas. Fríelas en el aceite hasta que doren y colócalas sobre papel absorbente.

Mezcla el azúcar con la canela y espolvorea los buñuelos con esta preparación. Llévalos a la mesa.

Coctel de frutas de la abuela

Aunque parezca lo contrario, no todo son bicicletas y transporte público para Laura Ballesteros, primera subsecretaria de Planeación de la Movilidad en la Ciudad de México. Si bien no es una cocinera de excelencia, como ella misma admite, la Navidad es una buena excusa para meterse a la cocina y preparar un postre que heredó de su abuela.

“Soy muy mala en la cocina, solamente hago quesadillas y leche con cereal”, cuenta y suelta una risa cómplice. “Pero para la Nochebuena hay una receta que sí me echo y lo hago además en honor a mi abuela. Es un coctel de frutas especial, como ella le decía. Lleva fruta tradicional”.

“Dependiendo de la cantidad de coctel que quieras hacer, pero normalmente son dos latas de frutas en almíbar variada, que trae piña, durazno, cereza, le picamos además manzana, nuez, plátano y mandarina, que es lo más importante, porque le da un toque muy bueno. También lleva crema, de preferencia ligera para que no sea tan hipercalórico, y la parte especial es que le echamos una copa de amaretto”, revela.

Este postre, que heredó de su abuela es el que logra que Laura Ballesteros se meta a la cocina para recordar a quien para ella fue como una madre. “Este es el postre que tomamos en Navidad y es de lo más significativo porque lo preparaba mi abuela y mi abuela ya murió hace casi 15 años.

“Era una madre para mí. Mi mamá trabajó desde que yo era muy pequeña y a mí me criaron mis abuelas, entonces ellas fueron como mis mamás. En la Navidad la pasábamos con ella y era el postre que a nosotros desde niños nos encantaba y ahora que ya no está, sigue siendo el punto de unión de la familia porque nos reunimos el 25 de diciembre a comer el coctel de frutas especial y recordar a la abuela”. (Israel Zamarrón / El Sol de México)

Pay de calabaza con Fobia

El vocalista de Fobia, Leonardo de Lozanne, también es de los que relaciona la cena navideña con recuerdos de infancia.

Foto: Instagram @leozanne

“Mi abuela era americana y hacía pays de calabaza, Pumking pie que no es tan común en México ahora un poquito más pero antes no había, entonces para mí era un sueño poder ir allá a comer y es bien rico y creo que en México, habiendo tanta tradición de la calabaza debería de haber más pays y pasteles, lo recomiendo mucho para la gente que no lo conoce porque combina muy bien con la cena navideña, no se compliquen hagan la pasta, compren la lata y la meten al horno”. (El Sol de México)