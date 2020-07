Conoce la propuesta de un "Lunes Sin Carne"

El Lunes Sin Carne o Meatless Monday (como se le conoce en inglés) es una iniciativa sin fines de lucro que nació en 2003 por The Monday Campaigns Inc. en asociación con el Centro de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg School for a Livable Future, en Estados Unidos.

De acuerdo con la plataforma Meatless Monday, esto no es una idea nueva; durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, la Administración de Alimentos de los EU instó a las familias a reducir el consumo de alimentos básicos clave para ayudar durante la guerra.

El Lunes Sin Carne fue revivido en 2003, pero con una razón: concientizar sobre la salud pública. Tiempo después la campaña cobró nuevos significados, como el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal.

DATOS DE LA ASOCIACIÓN LUNES SIN CARNE

Por el planeta

Un solo día a la semana sin comer carne significa más que un día a la semana yendo en bicicleta al trabajo y se sabe, reduce en un 12% la huella de carbono por persona.

La contaminación producida por la ganadería bovina supera a la generada por toda la industria de medios de transporte. Es decir, solo las vacas contaminan más que la suma de todos los autos, aviones y camiones del mundo.

Según datos entregados por la ONU el año 2006, en el informe “La larga sombra del ganado” , el 18% de los gases de efecto invernadero, culpables del cambio climático, provienen de la industria ganadera.

Por la salud

Al disminuir un 45% la ingesta de carne también restas la posibilidad de padecer enfermedades del corazón.

Desde el 2015, la OMS clasificó la carne procesada como altamente cancerígena situándola dentro del Grupo 1, el mismo del tabaco; en esta clasificación también hay productos como el jamón, las salchichas y las preparaciones y salsas a base de carne.

La gran cantidad de fármacos utilizados en la cría intensiva de animales es la principal causa de epidemias como la gripe aviar y la gripe porcina, al mismo tiempo que genera resistencia a los antibióticos en los seres humanos. Según la OMS, el 80% de los antibióticos es consumido por la industria de la ganadería, principalmente para estimular el crecimiento de animales sanos.

Por los animales

Vacas, cerdos, pollos, animales marinos y muchas otras especies capaces de sentir dolor, son exterminadas con la excusa de alimentarnos. Hoy en día, en casi cualquier parte del mundo existen alternativas de origen vegetal suficientes para cumplir con los requerimientos alimenticios de los seres humanos.

Se calcula que cada segundo mueren 2.000 animales en el mundo para alimentarnos.

Estamos dejando a la fauna silvestre sin ecosistema: gran porcentaje de las selvas tropicales del mundo han sido taladas para cultivar soya y otros cereales, que luego se utilizan como alimento para los animales destinados a consumo humano.

