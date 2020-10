Desmitificando los lácteos

Los lácteos son todos aquellos alimentos elaborados a partir de la leche o derivados de la misma, como queso, yogur y crema por mencionar algunos.

En este episodio del podcast de Aderezo, de Ana Riga nos dice la verdad de la leche, el yogur y los quesos. Las cantidades que debemos consumir al día, las sustancias químicas que contiene cada producto y los efectos en el cuerpo.

También conocerás los productos de los que debes alejarte y con los que puedes sustituir. La receta de una pizza sana para que no olvides tu adicción al queso.

Estas son algunas de las recomendaciones que podemos poner en práctica.

Leche

Aporta entre un 60 a 70% del calcio total recomendando en la dieta, cabe mencionar que que en los primeros años de vida es in liquido vital para el desarrollo, en la edad adulta, su alto contenido en hormonas de vaca o otro animal resulta inflamatorio. En cuanto a la leche ultra pasteurizada que se comercializa en el supermercado, es un producto al que se le eliminan bacterias dañinas para el cuerpo pero también aquellas que son beneficiosas para la salud, por lo que a final de cuentas estamos bebiendo una leche que no aporta más que sabor. Ana Riga recomienda ir cambiando poco a poco la leche convencional por leches vegetales.

Yogur

Como todo en la vida, no es un alimento saludable si se consume en exceso, se ha puesto mucho de moda por que va de la mano de los probióticos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema digestivo, inmunológico, nervioso y hormonal, son micro organismos que necesitamos para mantenernos saludables. Los seres humanos nacemos con una encima que nos ayuda a procesar la lactosa y que perdemos algunos a los meses de nacidos y otros hasta los tres años de edad. Pero al ser un derivado de la leche contiene la proteína de este liquido y al no tener esta encima ya no aprovechamos el producto al máximo.

Queso

La palabra yogur es de origen turco, era como se le conocían a diversos tipos de leches fermentadas en Europa en siglo XII. Ana Riga recomienda que cada vez que compres queso te fije muy bien que no diga queso tipo y cualquiera de sus variedades, por que cuando dice tipo tal tiene saborizantes y colorantes. Por otro lado está la caseína es una toxina que resulta imposible digerir y produce una sustancias que se va directamente al cerebro y se convierte en adición al queso. La recomendación es el queso de cabra es uno de los más puros y de los menos procesados.

Además nos comparte la receta de una pizza vegana.

