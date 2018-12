¡Regalos para glotones! aquí te decimos los mejores bocadillos para acompañar esta navidad

Encontrar opciones de regalo bonitas y diferentes no es tarea fácil. A veces, el tiempo o el dinero escasean y al final acaba uno obsequiando lo mismo de siempre: bufandas, calcetines, camisetas.

Sin embargo, existen alternativas en las que a veces no pensamos pero que nos pueden ser muy útiles a la hora de comprar los obsequios. Una de ellas son los regalos comestibles y si los hacen emprendedores, mejor. He aquí unas opciones:

Cortesía: Dinorah Basáñez

Buñuelos: Crujientes y azucarados



Desde el año pasado, Dinorah Basáñez, amante de la gastronomía y esposa de un chef, decidió vender buñuelos a amigos, familiares y recomendados, con mucho éxito.





Me encanta preservar las tradiciones culinarias de la familia. Revisando un día el recetario de mi abuela me encontré con esta y otras recetas. Un día me aventuré a hacerla en casa y los regalé por Navidad.

"Una de mis amigas me animó a hacerlo como negocio, porque gustaron mucho. La verdad es que los buñuelos son bastante complejos de hacer y no hay tantas opciones en el mercado. Mi abuela estudió gastronomía francesa y sus recetas llevan ingredientes de alta calidad”, comenta.

Cortesía: Dinorah Basáñez

Dijo que también que la receta de los buñuelos llegó a México por parte de los españoles. “El toque mexicano es sin duda la vainilla, aunque la masa también se aromatiza con infusión de anís. Otro toque mexicano es la miel de piloncillo que se perfuma con frutas como la guayaba”.

Dinorah dice que los buñuelos se acostumbran también en Fiestas Patrias, pero que son un postre típico navideño que no es tan común y que vale la pena obsequiar.

Si quieres contactarla, mándale mensaje a dinbunuelos@gmail.com.

Galletas: Perfecto acompañante

La ingeniera María Eugenia Gomez Luna vende a su vez galletas decoradas a través de una página en Facebook. Para Navidad prepara opciones muy variadas, como renos, guantes, rostros de Santa Claus y pinos.





Son galletas elaboradas con mantequilla Gloria, naranja y vainilla de Papantla, lo que hace que sean de excelente calidad. Llevo más de 10 años desde que comencé y no he cambiado la receta para que la calidad se mantenga, porque para mí es lo más importante.

Cortesía: María Eugenia GomezLuna

Para la decoración, dice, emplea Royal Icing de limón, porque el ácido del limón equilibra la parte azucarada.

En su opinión, sus galletas, que vende por pieza, son una excelente opción de regalo porque deleitan el paladar y además sirven de adorno. Incluso dice que amigos suyos han guardado las galletas de un año a otro para usarlas de decoración.

Cortesía: Verónica Bernal

Chocolates: La tentación más dulce

Verónica Bernal tiene dos años con su negocio Xocsaul, de venta de chocolates en línea, que elabora ella y su esposo entrega en los lugares en que se los solicitan.

“Tenemos trufas de mezcal, tequila, ron, rompope y naturales, bombones rellenos de frambuesa, coco, maracuyá y cajeta. También fudge, que es un tipo jamoncillo de chocolate amargo, con nuez, pistache, arándanos. Alfajores de chocolate blanco con arándanos, chocolate semiamargo y nuez. Barras de chocolate con nuez, chabacano, almendras; enjambres de cereal, frutos secos nuez y cacahuate”.

Cortesía: Verónica Bernal

En su opinión obsequiar chocolates es una tradición en Navidad que no pasa de moda porque hay poca gente que no disfrute de un buen chocolate.

De hecho, de las opciones que ofrece, ella dice que los ideales para regalar son el fudge, en el que la combinación de chocolate amargo y nuez es una delicia y las trufas de mezcal, en que la combinación resalta el sabor del chocolate.

Para conocer sus productos tiene la página: XocSaul