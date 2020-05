QuédateEnCasa y pide tamales a domicilio

Ya pasamos más de dos meses de confinamiento y seguramente ya extrañas a la señora de los tamales de la esquina o la que se pone todas las mañanas afuera del metro, no te quedes con el antojo, ¡Sí hay tamales!

Acá algunas recomendaciones de tamalerías que llegan hasta tu casa.

Cortesía Tamales Madre

Tamales Madre

Es un pequeño espacio con mucho estilo y un concepto gastronómico sofisticado. Aquí se elaboran tamales con maíz criollo el cual se nixtamaliza en el lugar. Los más solicitados son el de mole, el de plátano macho y el de cacao con natilla de pinole. Todas las ordenes se reciben por Instagram con un día de anticipación, se ubican en la colonia Juárez. Las entregas son gratis, siempre y cuando sean aproximadamente a 5 kilómetros a la redonda, de lo contrario tienen un costo extra. Los pedidos y entregas se realizan de 09:00 a 17:00 horas.

Flor de Lis

Es una tamalería legendaria que comenzó en Santa María la Rivera en 1926. Hoy en día tiene más de 15 sucursales en diferentes alcaldías de la CDMX, todas, atendidas por la familia. En su mayoría ofrecen servicio para llevar, muy práctico esta temporada. Su menú ofrece de salsa verde con pollo, calabaza con queso, mole con pollo; si lo prefieres están los envueltos con hoja de plátano, rellenos de jitomate con pollo, potosino con cerdo, por mencionar algunos. Para ordenar tamales de este negocio tienes que hacerlo a través de aplicaciones como Rappi y Ubereats. Si lo prefieres solicítalos al teléfono: 75737144 y recógelos en tu sucursal más cercana.

Cortesía Pasillo de Humo

Pasillo de Humo

Un lugar con sabores y aromas de Oaxaca en plena Condesa en el que ofrecen una variedad de platillos típicos de ese estado, pero como en esta ocasión estamos recomendando tamales, te vamos a sugerir ordenar a través de aplicaciones como Rappi y Ubereats, su tamal de chocolate y frutos rojos, es el postre perfecto para consentirte una tarde en medio del confinamiento.

Cortesía Ticuchi

Ticuchi

Al ser un lugar liderado por el chef Enrique Olvera, prácticamente es garantía. Para los que no lo sabían su nombre significa murciélago en zapoteco. De este lugar vamos a recomendar el tamal de tomate su textura es extra suave que se derrite en la boca mientras se incorporan al mismo tiempo el untuoso queso de cabra con el fresco quesillo y aromas de albahaca. Ordénalo por Ubereats.

Consume local

Al grito de: ¡Acérquese y pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños...! no te quedes con las ganas, no lo pienses dos veces y sal a apoyar al tamalero de tu comunidad, que, aunque toma su sana distancia, no puede dejar de trabajar.

Redes sociales

Otra de las recomendaciones para seguir apoyando a los pequeños negocios es echar un vistazo a las y los tamaleros que se promueven en redes sociales, que abrieron un perfil de Facebook para continuar con la venta; por ahí encontrarás a Tamales Miniatura o los Doña Mary, entre otros.

