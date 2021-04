El Covid-19 les cambió la receta 

No cabe duda de que una de las áreas económicas más afectadas por la pandemia ha sido la de del sector restaurantero. La emergencia sanitaria ha obligado a cerrar locales, algunos definitivamente, o en el mejor de los casos, transformarse para poder sobrevivir.

Los chefs han buscado opciones distintas para seguir ofreciendo sus creaciones culinarias mientras que algunos dueños de restaurantes buscan la manera de mantener abiertos sus lugares, ya que no consideran la entrega a domicilio una opción válida para el tipo de experiencia gastronómica que ofrecen.

A la vez, el público que gusta de sentirse un chef ha encontrado en los electrodomésticos de última generación una ayuda en sus aspiraciones en la cocina.

Aquiles Chávez

Una sabrosa guajolota

“Reinventarse o morir”, fue la frase y lema motivacional con lo que el chef Aquiles Chávez le hizo frente a la crisis derivada de la pandemia por coronavirus, que obligó a que los restaurantes y bares, entre otros centros de entretenimiento, cerrar sus puertas por algunos meses.

“Creo que las grandes crisis globales hacen que la gente se muestre tal como es y que esas frases célebres motivacionales que te envían las tías en un video con violines por WhatsApp, hoy pasaron a ser acciones reales como la solidaridad y la resiliencia”, comentó en una llamada telefónica con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Aquiles Chávez, de 43 años, ha hecho de su personalidad algo único y original que le ha servido de carta de presentación para ser acreedor de múltiples premios y reconocimientos. Él puede parecer un rockstar por sus tatuajes, por su gusto por la música y su estilo tan característico a la hora de vestir con su infaltable gorra new era, pero en realidad es un ferviente promotor de la gastronomía mexicana.

Foto: Instagram

Presente siempre en grandes eventos como por ejemplo, el Abierto Mexicano de Tenis, con los retos que impuso la pandemia el año pasado tuvo que aprender a reinventarse, se puso a vender tamales y pan con La Panadería de Sotero, un anexo de su restaurante en Pachuca, Hidalgo, y que está inspirada en sus abuelos Sotero y Antonia, quienes tenían especial gusto por este delicioso alimento.

“La cultura y riqueza de un pueblo se denota por lo que se come en la calle y nuestra gastronomía es un reflejo de esa cultura. Me gusta la comida mexicana y eso me encanta hacer y cuando la gente empezó a pedir pan, hicimos pan y una panadería sin tamales no es panadería”, comentó.

Los tamales tienen sazón 100% mexicano y hay para todos los gustos y exigencias culinarias, que van desde los de salsa verde con cabeza de cerdo y frijoles; mole poblano con pollo de rancho; rajas con tomate y quesillo y el dulce de chocolate tabasqueño y arándanos. Lo mejor, es que se pueden pedir solos o en la típica guajolota con bolillos del día que se elaboran en casa y para acompañar no puede faltar el atole y champurrado.

“Como chef mexicano es mi obligación cocinar con productos y sazón nacional, está en mí ADN, claro que con la globalización tenemos la oportunidad de adquirir ingredientes de otros lugares e incorporarlos a la nuestra”, afirmó.

Chávez quien inició por accidente en la industria gastronómica a los 16 años, gracias a que consiguió su primer trabajo en una cadena de restaurantes en su natal Villahermosa, con el fin de poder tener ganancias y comprar una guitarra eléctrica; ha ganado fama, en parte por su espíritu aventurero y su obsesión por mostrar lo que México tiene que ofrecer al mundo, pero también por su incursión en las redes sociales con su canal de Youtube El Toque de Aquiles, en el que cuenta con más de 200 mil seguidores con quienes comparte recetas fáciles y útiles para los tiempos de pandemia. Así como transmisiones en vivo a través de su cuenta de Instagram.

“Recuerdo la frase que decía ‘la tecnología sólo aleja a las personas’, pero con esta pandemia considero que de alguna manera nos hizo seguir cerca de las personas, y para mí, compartir recetas me hace estar vigente y presente y también una forma de entretener a todos los que tuvieron o tienen tiempo libre”, compartió.

Pero también se convirtió en estrella de televisión, con apariciones especiales en programas gastronómicos, como el más reciente proyecto Aventura gastronómica México, producido por el canal Sony, que en los próximos meses estrenará su tercera temporada.

“Es una serie de docurrealidad en donde se unen mis dos pasiones como chef: sacar a la luz la raíz y los secretos de la comida tradicional y reinterpretar eso desde los fogones del siglo XXI. Es un programa en donde un cocinero, en este caso yo, voy a redescubrir, reencontrarme con estos sabores y platillos, que de algún modo le dan identidad a ciertos lugares", comentó.

Añadió, “sin tradición no hay evolución en la cocina. Para poder proponer algo nuevo, innovador, contemporáneo y con esta finura, tienes que conocer la tradición, tienes que entender de dónde vienen las cosas”, refiriéndose a que la cocina es como un ser vivo que crece, evoluciona, cambia, se adapta y se desarrolla”.

Aquiles Chávez se graduó del Colegio Superior de Gastronomía en la Ciudad de México donde fue reconocido como el alumno más destacado de la novena generación de licenciados en Gastronomía, ha publicado dos libros para Larousse Cocina: ¡Aguas con Aquiles! y La cocina y las locuras de Aquiles.