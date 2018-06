El mundo llora la muerte del chef Anthony Bourdain

Esta mañana el mundo amaneció con la noticia de que el famoso chef y crítico gastronómico Anthony Bourdain se había suicidado a los 61 años de edad.

El popular chef fue encontrado muerto por un amigo suyo en Francia donde grababa un episodio de su popular show "Parts Unknown".

Fue el fiscal de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel, quien confirmó el suicidio por ahorcamiento:

Sin que nada haga pensar por el momento en la intervención de una tercera persona.



Tras la noticia figuras, celebridades y amigos enviaron sus condolencias y externaron su sentir en las redes sociales.

El famoso chef Andrew Zimmern dijo que tenía el corazón roto y que era una triste ironía porque el año pasado su amigo nunca había sido tan feliz.

El también chef Gordon Ramsey dijo que estaba "aturdido y entristecido por la pérdida de Anthony Bourdain".

Stunned and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities through their food. Remember that help is a phone call away US:1-800-273-TALK UK: 116 123 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 8 de junio de 2018

El astronauta Scott Kelly reveló que el show de Anthony lo hacía sentir más cerca de la tierra cuando estaba en el espacio.

Just saw the sad news that Anthony Bourdain has died. I watched his show when I was in space. It made me feel more connected to the planet, its people and cultures and made my time there more palatable. He inspired me to see the world up close. #RIPAnthonyBourdain pic.twitter.com/Cb6IfmzylN — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 8 de junio de 2018

El físico Neil deGrasse Tyson expresó su sentir y aseguró que el era "amigo de todos".

A friend of @StarTalkRadio. A friend of Food & Culture. A friend to us all. Anthony Bourdain, RIP. (1956-2018). pic.twitter.com/uVqEgldGsL — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 8 de junio de 2018

El humorista John Hodgman lo recordó como el hombre que le me enseñó que "lo extraño es lo más delicioso del mundo".

I ate with Bourdain. Probably 2004. He was big even then but he took time to sit with me in Chinatown to talk “weird” food for a magazine piece I was writing. He taught me that our “weird” is the world’s delicious. We ate chicken feet. The afternoon vibrated with life. RIP — John Hodgman (@hodgman) 8 de junio de 2018