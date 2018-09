Galardonan a la cocina típica mexicana

Los Latin America’s 50 Best Restaurants anuncian a los chefs María Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo, del famoso restaurante Nicos en la CdMx, como ganadores del premio Diners Club Lifetime Achievement Award 2018, una distinción única que celebra y reconoce la contribución y relevancia de la trayectoria de ambos.



Es importante señalar que esta es la primera vez que el prestigiado evento reconoce a dos chefs, quienes son una dupla de madre e hijo, que han ayudado a elevar la gastronomía tradicional mexicana durante décadas.

El Sol de México conversó con los ganadores sobre este tema, así como del legado familiar y la tradición que ha preservado el restaurante desde sus inicios.



“Estamos muy sorprendidos, es algo que no te esperas y que tampoco buscas, hay mucha emoción y agradecimiento”, comentó María Elena quien ha mantenido una fuerte creencia en el enorme valor cultural y gastronómico de la cocina tradicional de nuestro país y ha sido fundamental para llevarlo a la vanguardia de la escena culinaria.

Por su parte, el chef Gerardo quien se unió en la cocina de Nicos hace más de 20 años, explicó “México entrelaza historias que a nivel internacional son muy conocidas, desde la época prehispánica nuestro país y productos han estado presentes en todo momento, y con este premio nos damos cuenta que la cultura gastronómica se sigue transformando”.

Raymundo Vázquez, difunto esposo de María Elena, abrió el restaurante en 1957 poco antes de casarse, y ella se unió con el objetivo de que la gente identificara el valor de la cocina ancestral y casera de México en una época en la que no era muy reconocida, “el legado que buscamos dejar en las nuevas generaciones es un respeto por la cocina”, dijo la chef.



Durante la plática Vázquez Lugo nos confesó que su pasiónpor la gastronomía además de ser herencia, nace de la propia comida “mi pasión por la cocina se da porque me gusta comer bien,un cocinero que no coma bien, no es un buen cocinero, me gusta probar de todo”.



También la experta y madre de familia explicó la característica principal que hace de la cocina mexicana algo único “los sabores de la cocina mexicana son totalmente inesperados, hay que saberlos descubrir, degustar y apreciar. El amor con que se cocina en los hogares de nuestro país, eslo que lo hacen verdaderamente especial, una cocina tradicional de nuestro países no saber desperdiciar ningún ingrediente y eso es lo que queremos transmitir, Nicos no es un restaurante de lujo, ni pretende serlo, es un restaurante de barrio, con un sazón hogareño”.



El premio se entregará durante la ceremonia de premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, el martes 30 de octubre en el centro de convenciones Ágora en Bogotá, y es uno de los tres premios especiales que se anuncian antes de la ceremonia, junto con el premio elit Vodka Latin America's Best Female Chef, que será revelado el 26 de septiembre, y el premio Miele One To Watch, el próximo 17 de octubre.