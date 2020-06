Hierbas aromáticas para cultivar en agua todo el año

No se necesita tener grandes conocimientos de agricultura para cultivar las plantas que posteriormente te mencionamos, lo único que necesitas son recipientes de vidrio con agua, paciencia y mucho amor.

Aparte de servir para una infinidad de usos culinarios, en su mayoría son medicinales ya que todas ofrecen grandes beneficios a la salud. Además, al incorporarlas en la vida de tu cocina, agregas un elemento de aroma y belleza visual.

TIPS DE CULTIVO

De acuerdo con la publicación de Colección hierbas & especias (editorial Norma), estos son algunos consejos para sembrar tus hierbas.



No utilices agua del grifo, en su lugar usa purificada o de lluvia si es posible.

No son necesarias las macetas puedes utilizar cualquier recipiente de cristal; si lo haces con vidrio oscuro, mucho mejor, ya que las raíces están acostumbradas a la oscuridad.

Cámbiales el agua con regularidad y no dejes que sus raíces se llenen de moho.

Mantenlas en un lugar ventilado para que el aire las mantenga frescas.

BENEFICIOS

Orégano

Contiene fibra, hierro, manganeso, vitamina E y K, calcio y omega. Es antibacteriano.

En la cocina: Úsalo fresco o seco para condimentar caldos y carnes.

Tomillo

Es antioxidante, refuerza las defensas, ataca problemas digestivos y es muy relajante.

En la cocina: Úsalo fresco o seco para condimentar caldos y carnes. Además, para mejorar la buena presentación de los platillos.

Romero

Es antiséptico, antiespasmódico, depurativo, estimulante estomacal, facilita la expulsión de la bilis y diurético o hipotensor.

En la cocina: Úsalo fresco o seco para condimentar caldos y carnes.



Menta

Gracias a su alto contenido en mentol, se usa para refrescar la garganta, combate la depresión, fatiga, el dolor de cabeza y las náuseas.

En la cocina: Úsalo fresco o seco en pastas y para hacer infusiones.

Estevia

Es una gran aliada para sustituir el azúcar de forma natural.

En la cocina: Agrégala a tés e infusiones o a postres.Colócala en un lugar cálido y bien iluminado.





