Julia Child, la primera en llevar la comida a la televisión

Una intrépida secretaria estadounidense y asistente de altos mandos en la Segunda Guerra Mundial fue la encargada de abrir paso a la comida en televisión; programas de recetas a nivel internacional que cautivaron de inmediato al espectador, una sazón que traspasó las pantallas, ella fue Julia Child.

Al terminar la guerra, Julia y su esposo se mudan a Francia y sería en ese país donde ella se encontró con la cocina, en una de las escuelas más importantes de gastronomía en el mundo, Le Cordon Bleu.

En su andar culinario decide escribir, junto con sus amigas, un libro de recetas de platillos franceses en inglés; la finalidad era llevar sus deliciosos sabores al continente americano. Luego, al regresar a Estados Unidos, comenzó a publicarlas en diarios y revistas, tal fue la aceptación en medios que le ofrecieron tener su propio programa de televisión “The French Chef” y que estuvo al aire por 10 años.

Su carisma, simpatía y facilidad para explicar cada receta, la llevó al éxito rotundo; fue guía de amas de casa y chefs profesionales, por eso es reconocida como la mujer que revolucionó la forma de cocinar en Estados Unidos.

Evocamos su legado con algunos de los consejos que aún se preservan. ¿Estás listo para replicarlos? Toma nota:

Mantequilla derretida

Cocina la mantequilla a fuego lento hasta que haya hervido y esté burbujeante, luego cuélala en un colador muy fino. Guárdala en un frasco y bota el residuo que queda en el colador. Se conservará durante meses en el refrigerador.

Cocinar con vino

Si utilizas vino tinto, elije uno joven y completo, como un Zinfandel o un Chianti. Los vinos blancos deben estar secos y con cuerpo (sauvignon) porque muchos de los blancos son demasiado ácidos para las comidas; también es preferible usar un vermut francés blanco seco porque además de su resistencia y calidad, se mantiene muy bien.

Huevo a punto de nieve

Este procedimiento ya no volverá a ser complicado después de que leas esto. Separa muy bien la clara de la yema (usa un recipiente especial o hazlo con tus manos). El secreto está en saber cuándo agregar el azúcar, no lo hagas desde el comienzo y no lo dejes para el final. Bate las claras hasta que estén espumosas y agrega el azúcar en medio del proceso. Para saber cuándo los huevos han llegado al punto de picos suaves, deja de batir y alza la batidora o mezcladora. Los picos bajarán, pero el punto de nieve se mantendrá en su lugar.

Limpiar una olla o recipiente

Llena con agua, añade dos cucharadas de bicarbonato de sodio por litro. Cocina a fuego lento 10 minutos, cubre y deja en remojo el calor durante varias horas o toda la noche. Los residuos se deben fregar fácilmente con un cepillo duro.

Punto de cocción de la carne

El punto ideal para las carnes rojas es el término medio. Para saber que se encuentra en ese punto basta con tocarla. Presiona la carne con la yema de tu dedo, cuando se sienta elástica, está lista. Si la sientes gomosa, como la carne cruda, aún le falta; y si no desprende líquido y está dura, la cocinaste demasiado.

RECETAS MÁS EXITOSAS

Destaca Vacuno Bourguignon. Un suculento estofado de carne con vino acompañado de cebollitas, papas y tocino y su especialidad, el pollo asado.

1963

Fue el año en el que Julia Child debutó en TV con su programa The French Chef en el canal WGBH-TV.

JULIE & JULIA

Es una comedia biográfica que se estrenó en 2009, retrata acontecimientos importantes en los primeros años de su carrera culinaria a través de la vida de Julie Powell un personaje que espira a cocinar todas las recetas y escribir cada experiencia en su blog.





