La pandemia reencuentra al chef Emmanuel Zúñiga con su pasión 

A principios de este año el Chef Emmanuel Zúñiga se preparaba para el 15 aniversario de su restaurante Lampuga, que sucedería en el mes de octubre. Pero sus planes se vieron truncados por la llegada de la pandemia, y en lugar de celebrar, se vio obligado a clausurar dos de sus sucursales, y ceder la que restaba a un grupo restaurantero.

Pero lejos de representar un obstáculo, este cambio de planes no hizo más que motivarlo para iniciar Platillos del mar, un negocio de comida a domicilio nacido en abril, que lo ha reencontrado con su pasión por la cocina.

"El dinero es importante, pero te das cuenta que no es todo, antes trabajabas por tener más. Esta experiencia también me ha dejado felicidad en la parte de que volví a cocinar, antes administraba siete restaurantes, tenía un capitán, un administrador y un chef, y veía cómo ayudarles a resolver los problemas. Nunca dejé de cocinar, pero ahora vuelvo a cortarme, a quemarme, eso son cosas padres”, platicó a El Sol de México.

Su amigo Manuel González le facilitó una cocina ubicada en la colonia Condesa, donde elaboran todos los platillos. Del equipo de 260 empleados que tenía, únicamente pudo rescatar a José Manuel y a Goyo, quienes lo habían apoyado en la parte de cocina y limpieza, respectivamente.

El equipo actual está conformado por ellos tres y su esposa Marianela, quien está a cargo de la logística y las entregas. Al inicio diseñaron un menú base, conformado por platillos que se pudieran adaptar a la modalidad de entregas, pero cada semana presentan dos recetas nuevas.

Todos los alimentos se entregan sellados al alto vacío, acompañados por una serie de instrucciones que el chef envía personalmente a los clientes en un mensaje de audio vía WhatsApp para servirlos de manera adecuada. Según declaró Zúñiga, al inicio ese fue el principal reto para este nuevo proyecto.

“La manera de reinventarse es ver que la calidad que mantienes en una mesa de un restaurante, donde el plato tarda 10 minutos en salir, sea la misma de un plato que va a tardar 30 minutos en ser entregado en un domicilio. A mí me encantaría que tú en tu casa te comieras un pulpo a la parrilla como lo hacías en el restaurante, pero es imposible, entonces nos tuvimos que adaptar”, apuntó.

La limpieza ha sido otro cambio al que se han tenido que adaptar, ya que ahora todos los utensilios se desinfectan más minuciosamente que de costumbre. Luego de lavarlos, los colocan en una solución sanitizante para que estén listos al momento de usarlos. Por su parte, ellos se desinfectan las manos antes de cada preparación, y portan el cubrebocas en todo momento.

El chef señaló que desde el inicio han puesto especial cuidado en esta parte, ya que los clientes depositan su confianza en ellos, lo que representa una gran responsabilidad.

Además del reencuentro con la cocina, una de las partes que más ha disfrutado es la cercanía con los comensales, y el volver más llevadero su confinamiento a través de su trabajo, ya que considera que un buen platillo es una gran compañía.

“A todos nos gusta comer, todo gira en torno a la comida, una conversación, una reunión, una fiesta. Me siento muy afortunado de que mucha gente me habla y me pone comentarios y me escribe que pasaron un momento muy especial. Todos estamos un poco fastidiados de este rollo, de no poder salir o ver gente, no tener contacto social, y no poder reunirnos con la familia. El ritual de la comida cambió, pero no para siempre”.

El chef planea continuar con Platillos del mar hasta que su amigo le solicite desocupar el espacio donde actualmente cocina y se muestra optimista de que la situación va a mejorar pronto, lo cual permitirá emprender un nuevo negocio en 2022.

