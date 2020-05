Marcello Lara alias Burguerman celebra el Día de la Hamburguesa

Hoy es el Día Internacional de la hamburguesa y Marcello Lara (guitarrista de Moderatto) alias Burgerman está transmitiendo un maratónico Instagram Live para celebrarlo

Esta sería una gran fiesta callejera, pero el confinamiento obligó a Marcello Lara, el gourmet y columnista conocido como Burguerman, a modificar la celebración. Así, en el Día Internacional de la hamburguesa, transmitirá durante 12 horas, hasta las nueve de la noche, un enlace cada hora en su cuenta de Instagram @burguermanmex.

“Íbamos a tener un evento de calle con hamburgueserías”, recordó Burguerman al arrancar las transmisiones. Y presentó este especial como “una celebración buena onda, para estar contentos, juntos y tratar de olvidarnos un poco del encierro y otras situaciones terribles por la pandemia”.

Con un sencillo “set” consistente en figuritas de hamburguesas, papas fritas y refrescos, Burguerman frente a la cámara, está respondiendo preguntas de sus seguidores, conversando con amigos y expertos, como el chef estadounidense de Food Network Bryan Duffy, quien fue su primer invitado; otras personalidades que lo acompañarán en la transmisión son Martha Debayle, Sopitas, Cha, Ricardo O’farril y Carolina Padrón.

“Mientras haya buena carne y sea una buena burguer, me gustan todas”, respondió el experto a la consulta de un usuario. En otro momento, reconoció que “al grill o a la plancha, son estilos muy diferentes y el sabor acaba siendo diferente”, respecto a la forma de cocción de la carne, pero, agregó, “unas sirven para ciertos momentos, si estás en un asado al aire libre, echándote unas cervezas con amigos, siempre va a ser mejor al grill”.

Marcello Lara conversa tan amenamente que el tema termina por atraparte. Dice que no es muy fan de las hamburguesas de carrito, pero sí las prueba, que no hablaría mal de algún sitio, porque es mejor “guardarse los malos pensamientos para uno, uno siempre tiene malos pensamientos de todo, y mejor no andarlos expresando; no te voy a decir a cuáles no vayas, al contrario, te diré cuáles no te puedes perder”.

Patrocinada por una app de entrega de comida a domicilio que ofrece a los nuevos usuarios 600 pesos en envíos si se dan de alta con la etiqueta de Burguerman, la celebración también cuenta con participaciones de marcas y chefs desde sus cocinas; ya estuvo Mario Banda de Lamb Weston México preparando una variedad de papas y varios restaurantes se unirán a la transmisión de las 18:00 horas para hacer lasagna de hamburguesas.

Un promedio de 130 personas siguen las transmisiones en vivo, interactuando con el anfitrión, hablando de ese amorcito que los une: la hamburguesa.